 Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко. ВИДЕО

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил журналистам в понедельник, 8 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко.
По его словам, "Промсвязьбанк" определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.
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"Таким образом, через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование, в том числе, войны против Украины, с другой стороны - он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО принял санкции к этому телеканалу", - сказал генпрокурор.
На своей странице в Фейсбуке Луценко написал, что информация о бенефициарных владельцах получена СБУ и Генпрокуратурой.
"Эта информация является достаточной для созыва СНБО и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - пояснил он.
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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
только лишнехромосомный может спросить о вата-шоу такую куйню как ты)
ботоферма бени прямо по одной методичке работает
Кто не видел эту серию называется зелененький самы смешной из ватников.
Но факт остается фактом - зебилы не требуют от вазелина остановить реванш, зато мгновенно стадом выскакивают с криками возмущения - если против медведчука что-то предпринимается...
медведчук мля оказывается не виноват
виноват бинифициар из за паребрика
браво Юрко
*****,мертведчук и порошенко одна команда
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Але ситуація "***** йде в моржову кизду" - це небезпечно... схоже на формування чорної діри (тобто Воно схлопується в самого себе під радіус Шварцшільда) ⚫