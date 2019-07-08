 Рефлекторно махнул рукой: кадры потасовки, из-за которой на политзаключенного Балуха завели второе уголовное дело. ВИДЕО

Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении издания "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

После этого конфликта в августе 2017 года в отношении Балуха завели второе уголовное дело об избиении Ткаченко во время утреннего обхода. Балух отрицает обвинения. По словам украинца, начальник ИВС несколько раз ударил его в присутствии других сотрудников.

По словам адвоката Балуха Ольги Динзе, начальник изолятора ударил Балуха по спине, после чего украинец рефлекторно махнул рукой.

"Там абсолютно очевидно усматривается удар со стороны Ткаченко в область спины Балуха. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он [Балух] махнул рукой", - заявила защитница.

Второе уголовное дело против Владимира Балуха возбудили в августе 2017 года по обвинению тогдашнего руководителя изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух напал на него во время утреннего обхода. Балух свидетельствовал в суде, что это начальник ИВС несколько раз ударил его в присутствии других сотрудников. Но украинец был признан виновным и по этому эпизоду.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что администрация Тверской колонии в России не позволила украинскому консулу встретиться с Балухом.