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 Политика Украины
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Все про:саммит (724) Гройсман (4808) Климпуш-Цинцадзе (334)

 Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, проходящий в Мариинском дворце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Согласно сообщению, вице-премьера остановила охрана, ее около 40 минут "искали в списках", и не пропустили на мероприятие.

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"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Политик считает, что ее могли исключить по решению премьер-министра Владимира Гройсмана.

"У меня есть все основания считать, что кулуарные консультации провел премьер Гройсман, и решил исключить меня из делегации, так как в предварительном списке я была", - сказала она.

"Я считаю, что премьер не заинтересован в дальнейшейм реальном сближении с ЕС, а новая команда ОПУ не успела разобраться в процедуре подготовки документов, деклараций. В результате они становятся заложниками мелких игр", - сказала Климпуш-Цинцазе.

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В свою очередь, пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана Василий Рябчук отмечает, что состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не глава правительства, и что обвинения со стороны вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в адрес премьера носят политический характер в предвыборный период.

"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более, чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - написал Рябчук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент 01
Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент 02
Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент 03

Источник: https://censor.net.ua/v3136308
 
 
 Топ комментарии
 
перзидент не заинтересован в патриотическом проукраинском составе делегации = на выходе мероприятие сведется к нулю = зеро
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Гройсман еща та проститутка,вылизывая у Зе он так хочет остатся,что готов идти по трупам
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давно треба всю цю соєво-морковкіну шваль не лише не допускати а пєндєлями з країни гнати
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зебилы, вы хоть так сильно не палитесь со своими проросийскими истериками - зп не выдадут, беня накуй пошлет Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 8165
Хотя сам факт того, что зебилы выступают ПРОТИВ сближения с ЕС И США - красноречив...
как и ники тех, кто лайкнул мокшанину никанору
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Гройсман еща та проститутка,вылизывая у Зе он так хочет остатся,что готов идти по трупам
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так реально же не он её из списков убрал.
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перзидент не заинтересован в патриотическом проукраинском составе делегации = на выходе мероприятие сведется к нулю = зеро
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Какой проукраинский, Климпуш человек Пинчука.
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Целканадзе..
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Вантуз - .....
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Не мешай сливать! Достали эти порохомародероботы! Хватит! Дайте сливать страну тихо!
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на саммит евросвинарчуков поедешь срака шакаладная))
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А як хочеться бути при владі.
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вы о чем или тупо пишите лишь что то. ЕЕ обязанноти и сделанное на пути в Европу неоспоримо.
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Від корита відтягують, хюлігани!!
🤣🤣🤣
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потихоньку бывшие соевые соратники превращаются в непримиримых врагов Климпуш-Цинцадзене обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент - Цензор.НЕТ 9516 исходя из выносимых прилюдно скандалов, можно предположить, что не за горами время когда они будут освистывать друг друга и захлебываясь давать показания друг против друга в судах Климпуш-Цинцадзене обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент - Цензор.НЕТ 9516
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Пять стадий принятия неизбежного порохоботами.
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc

Какая стадия счас????
🤣🤣🤣
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обратись с своему лечащему врачу - на обходе.. он тебе все расскажет Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 5924
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Богдан нахлобучил поплотнее шапку-ушанку, вычеркнул Иванну из списка и задремал на своем ватнике.
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а кто там должен быть от правительства ?
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А яка логіка в тих, хто вирішив скористатись тим, що підготувала, напрацювала вона, а її не пустити туди, де вона має бути згідно своїх посадових обов'язків?
Це називається рейдерством.

"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Источник: https://censor.net.ua/v3136308
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Може вам невідомо що відносини з ЄС стали прохолоднішими.Кроми кіпи паперу ніяких зрушень..
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Да у зеленого этих спецыалистов квартало-балаганских пруд пруди.Вот ныпример юзика или лысого возьми:одим видом любую делегацию напугают.Пацан за корешей в ответе..
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грося выслуживается перед руSSo-фашистами накануне ЗЁ капитуляции?
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Не пустили на очередную тусовку для своих. Видать паровозик уже ушёл.
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Прощальная Гастроль проворовавшихся лузеров!Богдан- Молоток.!!Или кувалда? Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 8149
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКлимпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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