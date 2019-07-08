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 "На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта", - подразделения теробороны проводят учения в Чернигове. ВИДЕО

Подразделения теробороны провели учения на базе 119 отдельной бригады территориальной обороны в Чернигове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ, учения проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией.

"Такие бригадные учения, которые мы проводили в прошлом году, планируем и сегодня, развернув бригады теробороны для отработки всего спектра задач. Хочу еще раз подчеркнуть, что учения проходят при взаимодействии с Нацполицией, Нацгвардией и местными органами власти... Главный вопрос для бригад - кто инструкторы, кто будет учить? Инструктора должны быть с опытом и в первую очередь боевым опытом. Кроме того, они должны иметь навыки методической работы, чтобы зафиксировать и правильно подать процесс обучения. На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта. Именно поэтому мы приглашем инструкторов из боевых бригад и привлекаем к процесу обучения ветеранов. В дальнейшем планируем подготовить инструкторов подразделений теробороны, которые постоянно будум вести процес обучения", - рассказал об учениях заместитель коммандующего Сухопутных войск ВСУ Анатолий Баргилевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3136303
 
 
 Топ комментарии
 
Успіхів вам у бойовому злагодженні, патріоти України не словах а на ділі.
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Для того щоб солдат був спокійний та впевнений на полі бою потрібно знищувати терористів ще до того як вони підійдуть на відстань ефективного вогню стрілецької зброї! Потрібно знищувати ворогів ударними безпілотниками, артилерією, ракетами та мінами ще до того як вони підійдуть до наших підрозділів - ось головний принцип сучасної війни! А якщо вороги вже підійшли на відстань пострілу то тут вже ніякого комфорту не може бути, тут тільки очікування коли тобі прилетить, бо ворог тебе бачить, чує, корегує свою артилерію та міномети і тут вже вижити практично неможливо. Маневрена війна це війна без окопів ворога за 300 метрів від своїх позицій!
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Успіхів вам у бойовому злагодженні, патріоти України не словах а на ділі.
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Для того щоб солдат був спокійний та впевнений на полі бою потрібно знищувати терористів ще до того як вони підійдуть на відстань ефективного вогню стрілецької зброї! Потрібно знищувати ворогів ударними безпілотниками, артилерією, ракетами та мінами ще до того як вони підійдуть до наших підрозділів - ось головний принцип ******** війни! А якщо вороги вже підійшли на відстань пострілу то тут вже ніякого комфорту не може бути, тут тільки очікування коли тобі прилетить, бо ворог тебе бачить, чує, корегує свою артилерію та міномети і тут вже вижити практично неможливо. Маневрена війна це війна без окопів ворога за 300 метрів від своїх позицій!
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Що ти таке несеш? Потрібно не стріляти і розбирати бетонні укриття!!!
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Все правильно, стріляти з автоматів вже неефективно, потрібно знищувати терористів ще по дорозі на позиції, коли вони зручно розташовані в кузові автомобіля і їх всіх можна накрити одним вибухом керованого снаряду. Ця стрілкотня це вже минуле століття, потрібно виходити на нових рівень, ліквідовувати терористів ще у них в тилу, коли вони тільки збираються вчиняти теракти та правопорушення!
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І відводити підрозділи подалі,що б не спровокувати кацапорилих лугандонців
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Igor L Навіть в США.такого немає в повній мірі.А військовий бюджет США в 200 разів більший.ніж наш.Такі гроші.навіть важко уявити.
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У США багато не має чого... на відміну від нашого Ігоря. Для прикладу міжзіркового крейсеру "Галактика".
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SergTranscarpathian В нього якісь хворі фантазії.Нехай йде у якесь констукторське бюро і там їх втілює в життя.
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У США є ударні дрони, Ви просто погано проінформовані! Ударні дрони США є ключовою ланкою в системі оборони на всіх фронтах, саме ударними дронами знищується вся інфраструктура ворога в тилу - резиденції, вузли зв'язку, засоби ППО, РЛС, літаки та інші об'єкти. Вже ніхто не стріляє Томагавками якщо потрібно вбити командування терористів чи знищити опорні пункти бойовиків! Летить один або кілька ударних дронів і вони роблять всю роботу і солдат в окопах не переймаєтсья, бо все це відбувається за тисячі кілометрів в далекій Сирії, Іраку, Афганістані та Ірані, а солдати в цей момент знаходяться в цілковитій безпеці і вступають в дію тільки тоді коли потрібно робити зачистку території!
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Igor L Вони знищують ворога в основному.звичайними літаками і вертушками,а вже якщо щось поодиноке.ти приміняють дрони.Проти Іраку звичайною авіацією все знищили і крилатими ракетами.Та й ті що в них дрони,коштують як літаки.А ще вони так швидко все знищили.що пво слабеньке в ІраКу було.Томагавки в порівнянні з тими дронами дуже дешеві,зараз вони розробляють нову крилату ракету.але гіперзвукову.Те що ви пишете повна дурня з кінофільмів.
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Это ты о КОНТР ОТСТУПЛЕНИИ Игрь Иваныча Стрелкова под Славянском?)))))
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Маячня, війна -завжди дискомфорт...
Упоротим свиноботикам диваним-навпаки..
Тарговыя партньоры, мля..
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в сша сейчас проходит испытания система которая определяет свой-чужой по работе сердца. Если это сердце врага стучит, то он уже будет трупом, ещё до того, как успеет передернуть затвор своего стрелкового оружия "На полі бою людина має бути впевнена і не відчувати страху і дискомфорту", - підрозділи тероборони проводять навчання в Чернігові - Цензор.НЕТ 1838
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Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам - розкіш боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні ти будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад усе!

Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий - то приказ:
"Соборна Українська держава -
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ".
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На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта...

Как это. Тебя вот вот шлепнут, а ты должен чувствовать себя как массаже? Надо же такое ляпнуть.
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Не може людина не відчувати страху,бо вона не термінатор.Хіба що під якоюсь наркотою,але тоді людина не содат вже.
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Все так, інструктора обов'язково повинні мати досвід бойових дій.
Але є дещо не менш важливе. Судячи з відео тренування проводять з автоматами які мають насадки для стрільби холостими. Напочатку достатньо, але взагалі цього замало.
Я довго тренував хлопців в холосту, а потім все відточували використовуючи лазертаг- ефект в кінці курсу навчання набагато вище.
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"На поле боя человек должен не чувствовать дискомфорта"-Иван Петрович Сидоров человек, по-видимому, не правильный.В танке на марше летом в жару и в пыли он не чувствовал себя комфортно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта", - подразделения теробороны проводят учения в Чернигове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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