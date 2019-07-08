 "На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта", - подразделения теробороны проводят учения в Чернигове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ, учения проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией.
"Такие бригадные учения, которые мы проводили в прошлом году, планируем и сегодня, развернув бригады теробороны для отработки всего спектра задач. Хочу еще раз подчеркнуть, что учения проходят при взаимодействии с Нацполицией, Нацгвардией и местными органами власти... Главный вопрос для бригад - кто инструкторы, кто будет учить? Инструктора должны быть с опытом и в первую очередь боевым опытом. Кроме того, они должны иметь навыки методической работы, чтобы зафиксировать и правильно подать процесс обучения. На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта. Именно поэтому мы приглашем инструкторов из боевых бригад и привлекаем к процесу обучения ветеранов. В дальнейшем планируем подготовить инструкторов подразделений теробороны, которые постоянно будум вести процес обучения", - рассказал об учениях заместитель коммандующего Сухопутных войск ВСУ Анатолий Баргилевич.
😁
Упоротим свиноботикам диваним-навпаки..
Тарговыя партньоры, мля..
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам - розкіш боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні ти будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад усе!
Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий - то приказ:
"Соборна Українська держава -
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ".
Как это. Тебя вот вот шлепнут, а ты должен чувствовать себя как массаже? Надо же такое ляпнуть.
Але є дещо не менш важливе. Судячи з відео тренування проводять з автоматами які мають насадки для стрільби холостими. Напочатку достатньо, але взагалі цього замало.
Я довго тренував хлопців в холосту, а потім все відточували використовуючи лазертаг- ефект в кінці курсу навчання набагато вище.