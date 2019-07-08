 "На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта", - подразделения теробороны проводят учения в Чернигове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ, учения проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией.

"Такие бригадные учения, которые мы проводили в прошлом году, планируем и сегодня, развернув бригады теробороны для отработки всего спектра задач. Хочу еще раз подчеркнуть, что учения проходят при взаимодействии с Нацполицией, Нацгвардией и местными органами власти... Главный вопрос для бригад - кто инструкторы, кто будет учить? Инструктора должны быть с опытом и в первую очередь боевым опытом. Кроме того, они должны иметь навыки методической работы, чтобы зафиксировать и правильно подать процесс обучения. На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта. Именно поэтому мы приглашем инструкторов из боевых бригад и привлекаем к процесу обучения ветеранов. В дальнейшем планируем подготовить инструкторов подразделений теробороны, которые постоянно будум вести процес обучения", - рассказал об учениях заместитель коммандующего Сухопутных войск ВСУ Анатолий Баргилевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве. ФОТОрепортаж