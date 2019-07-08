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 Политика Украины
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Все про:Туск (485) Евросоюз (12511)

 В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск. ВИДЕО

Глава Евросовета пообещал, что останется другом и союзником Украины и после того, как оставит свою должность.

Глава Евросовета Дональд Туск извинился за то, что ему не удалось сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Туск отметил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, "как на проукраинского маньяка".

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"Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - сказал он.

По его словам, Евросоюз должен гордиться и быть благодарным за то, что у него такой партнер, как Украина. Он подчеркнул, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу.

"Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но у нас также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд", - сказал еврочиновник.

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"В моих глазах вы все - герои. Именно так я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также затем, когда вы защищали суверенитет и территориальную целостность и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ, вы устояли. Европейский Союз должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера", - сказал он.

Туск подчеркнул, что будет оставаться на стороне Украины, какую бы должность ни занимал в дальнейшем. "В течение всех этих лет я всегда старался поддержать Украину в Европе, а Европу - в Украине. Отвага и решимость украинцев заслужили уважение и признание многих европейцев", - подчеркнул он.

Вероятно, добавил европейский политик, это его последний визит в Украину в качестве председателя Европейского Совета.

Источник: https://censor.net.ua/v3136298
 
   
 Топ комментарии
 
Вы-хороший маньяк, дай вам Бог здоровья.
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Просто Европа забыла кто такой Гитлер...да и Сталин тоже. Це сумно.
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Вы-хороший маньяк, дай вам Бог здоровья.
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Довгого вам політичного життя. А євробюргерам ще отримати путінську абаку в с.аку.
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Назначить Туска министром иностранных дел ... Украины!!!!
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Просто Европа забыла кто такой Гитлер...да и Сталин тоже. Це сумно.
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А Навуходоносор, а Артаксеркс? Это нормально! Люди не живут историей
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Не помнят историю своих предков и страны только мигрирующие коптные леминги В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск - Цензор.НЕТ 7067
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розумні її пам'ятають, а дурні - повторюють.
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Последних явно большинство на планете
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Большей глупости не читал, ваше счастье что по видимому вы сами не осознаете что написали.
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Приятный еврочиновник и слова его совершенно искренние. Жаль, что не переизбран еще на один срок. Но СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ, уважаемый ДОНАЛЬД ТУСК!!!
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Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - сказал он.

....
имена!?
назови имена!
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В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск - Цензор.НЕТ 2891Pavlo Klimkin‏ Підтверджений профіль @PavloKlimkin 4 год.4 години тому

Разом з самітом йде епоха таких керівників ЄС як Туск @eucopresident та Юнкер @JunckerEU. Вони емоційно відчули Майдан, серцем сприйняли наше прагнення до Європи як до свободи і розуміють, чому ми ніколи не здамося в боротьбі з російською агресією.
За це варто подякувати.
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Ця стратегія називається "Добрий та поганий поліцейський". "Добрий" слідчий завжди розумніший, аніж поганий. Але за сценарієм на допитах завжди перемагає поганий, тому Туск і "програв".
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dneprlena‏ @dneprlena 51 хв.51 хвилину тому

Профільного віце-прем'єра Климпуш-Цинцадзе не запросили на саміт Україна-ЄС, що розпочався в Києві, хоча всі документи для події опрацьовувались і готувались з залученням групи пані Іванни.

(с) охорона сказала, що нас немає в списках запрошених"
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Знає українську мову краще багатьох "українців".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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