 "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об Билецкий заявил во время акции протеста против проведения телемоста между телеканалом Медведчука NewsOne и пропагандистами из телеканала "Россия".
"Своего канала у меня нет и на соровские гранты... я не живу, поэтому я хожу ровно туда, куда меня приглашают", - сказал Билецкий.
В комментарии Цензор.НЕТ нардеп Андрей Билецкий заявил, что националисты требуют ареста Медведчука и закрытия NewsOne.
"Какая разница, что отменили телемост, если половина телеэфира принадлежит Медведчуку", - сказал он.
Он отметил, что "пока не решена ситуация с Медведчуком - отмена телемоста еще ничего не значит, потому что из телеканалов и так льется российская пропаганда".
А куда посылают, тоже ходишь?
Та він мабуть - хлопчик за викликом...
на ньюс ван не запросили)))
але,якщо по ділу ,то це подвійні стандарти(((
Может все-таки ребята аваковские?
Еще один на половину беременный.
Это тоже самое когда в Сватах на дальном плане показывают потрет Ху..ла.
Нашего патриота Украины Виталия Маркива 12 июля освободят!
Не удалось, ничего сделать пропагандом российским и любителям путина.
Слава Украине!
А при Порошенко хоть и слабо, но все двигалось в правильном направлении
В хорошем раскладе - это даст позитивный рейтинг и +к голосам. При плохом - кандидат лишний раз потренеруется перед камерой/аудиторий/оппонентами(в том числе ведущим, что задают вопросы). Иногда вопросы к кандидату, перед эфирами, оговариваются, иногда нет. Не знаю как в ситуации с Билецким.
Мне тоже не нравится что националисты ходят по рыго-кацапским каналам. Но я понимаю зачем это делается. Тем более когда нет своей медиа-площадки.
Справедливости ради, стоит отметить, что на всех этих каналах присутствуют так же политики и от рыгов, и от зели, и от пороха/голоса и т.д. Никто не гнушается посещать каналы своих условных врагов. БППшники ходят на Ньюсваны, Рыги на Прямой.
ЭТО ТАК РАБОТАЕТ...
ЭТО ТАК РАБОТАЕТ...
как-то так.........
Глуха відмазка