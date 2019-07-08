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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (904) эфир (48) Билецкий (119)

 "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука. ВИДЕО

Нардеп Андрей Билецкий заявил, что ходит на телеканал кума Путина Виктора Медведчука потому, что своего канала не имеет и принимает приглашения от всех журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об Билецкий заявил во время акции протеста против проведения телемоста между телеканалом Медведчука NewsOne и пропагандистами из телеканала "Россия".

"Своего канала у меня нет и на соровские гранты... я не живу, поэтому я хожу ровно туда, куда меня приглашают", - сказал Билецкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Билецкий - Зеленскому: "Если вы не захотите за 24 часа справиться с информационной оккупацией, мы возьмем это на себя". ВИДЕО

В комментарии Цензор.НЕТ нардеп Андрей Билецкий заявил, что националисты требуют ареста Медведчука и закрытия NewsOne.

"Какая разница, что отменили телемост, если половина телеэфира принадлежит Медведчуку", - сказал он.

Он отметил, что "пока не решена ситуация с Медведчуком - отмена телемоста еще ничего не значит, потому что из телеканалов и так льется российская пропаганда".

Источник: https://censor.net.ua/v3136290
 
 
 Топ комментарии
 
"Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука.

А куда посылают, тоже ходишь?
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тоді все зрозуміло)))
на ньюс ван не запросили)))
але,якщо по ділу ,то це подвійні стандарти(((
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А как у кума Хуйла вообще оказалось три канала во время поросячего правления? Свыня только Шустера могла закрывать и за Саакашвили гоняться?
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"Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука.

А куда посылают, тоже ходишь?
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belge"Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука.
Та він мабуть - хлопчик за викликом... "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 4258
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Билецкий в данном случае прав на 300%.Свою точку зрения надо доносить до зрителей даже свражеских каналов.Поляки ходят на киселёвские каналы и всегда насмехаются над ордой!
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тоді все зрозуміло)))
на ньюс ван не запросили)))
але,якщо по ділу ,то це подвійні стандарти(((
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пЕСик под прикрытием патриотизма..петрухин птенец.
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Поэтому преследовали и пикетировали Петруху перед президенскими выборами?
Может все-таки ребята аваковские?
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РЕбята Аваковские,но сейчас они работают против ЗЕ.
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Да, кто платит к тому ты и ходишь ,за что заплатят то и говоришь ,это мы в курсе ... "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 3423
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Не гони на Билецкого пургу неправедную .Вычислят- мало не покажется.
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Двойная, тройная мораль. Идите и пикетируйте ТВ каналы, офисы, маетки Мертвечука, Бойко, Рабиновича, Лёвочкина...................
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Я там и тут куда пошлют, а посылают часто ! 😁
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А как у кума ***** вообще оказалось три канала во время поросячего правления? Свыня только Шустера могла закрывать и за Саакашвили гоняться?
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Это какой то ПОЛУ Патриотизм и немножко Национально беременные...Свобода кгбэшно-фэсэбэшная вылезла...........1.5 % на выборах . Это ответ граждан Украины радикальным провокаторам.
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Просто они из одного корыта хлебают. Где хозяин привяжет, там и бээкаешь...
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+380 (50) 600 01 06 - это номер Алексея Семёнова, гендиректора медиахолдинга «Новости», в который входят каналы 112, Newsone и ZIK. Это тот, которому «надо поговорить» с руснёй. Вы знаете, что делать.
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Потому что билецкому платит направляет каломоев = 100% информация
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Шо ти чешешь, а если тебя запросят на канал Расея1, ти тоже пойдеш.
Еще один на половину беременный.
Это тоже самое когда в Сватах на дальном плане показывают потрет Ху..ла.
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Интересно, а если бы пригласили на Россия24, тоже бы пошёл ? 😵
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Здается мне что нац корпус проэкт медведчука,они не были когда бабки с крестами били блогера с портр Сталина никакой реакции 9 мая,это чтоб на выборах потенциально отобрать неск % голосов у европейских сил,тем самым опозиц блоку отрыв увеличить,сами то они с 1,или2 % не пройдут,и отберут немного плюс пиар прораш сил мол мы правильно делаем голосуем против бандер,а национ думают что проевроп выбирают убивают двух зайцев
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Это шо ж за европейские силы такие? Дай угадаю. ПЕС-гав?
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Мне этот цирк рестлинг напоминает, где все друг друга "бьют", а режиссёр Ху*ло ими руководит.

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Отличная новость для Украины!
Нашего патриота Украины Виталия Маркива 12 июля освободят!
Не удалось, ничего сделать пропагандом российским и любителям путина.
Слава Украине!
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Жрите зебилы ложками. Человек каломоева и личный друг богдана - портнов, работает каждый день. работает на слуг русского народа

"Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 7952
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Ну хоть Штепу и других соевое правосудие успело засудить. Не успел Клоун их выпустить
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Только при клоуне мразь портнов смог вернуться - полный реванш = полный фарш.
А при Порошенко хоть и слабо, но все двигалось в правильном направлении
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Портнов вернулся при Свине. Календарь купи, соя
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В россии есть-Медведев и Путин-сокращенно МедвеПу. А в Украине Медведчук и Порошенко-сокращенно МедвеПо. Не находите сходства господа?
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Ох и дятлы в коментах. Если бы кто-то из вас когда-то б занимался политикой - вы бы понимали, что любой политик будет ходит на любые каналы, дабы повышать свои рейтинги. Это так работает. Да, выглядит хреново. Но по факту - любая меди-площадка это плюс. Даже если он минус. Как бы странно это не звучало.
В хорошем раскладе - это даст позитивный рейтинг и +к голосам. При плохом - кандидат лишний раз потренеруется перед камерой/аудиторий/оппонентами(в том числе ведущим, что задают вопросы). Иногда вопросы к кандидату, перед эфирами, оговариваются, иногда нет. Не знаю как в ситуации с Билецким.

Мне тоже не нравится что националисты ходят по рыго-кацапским каналам. Но я понимаю зачем это делается. Тем более когда нет своей медиа-площадки.

Справедливости ради, стоит отметить, что на всех этих каналах присутствуют так же политики и от рыгов, и от зели, и от пороха/голоса и т.д. Никто не гнушается посещать каналы своих условных врагов. БППшники ходят на Ньюсваны, Рыги на Прямой.
ЭТО ТАК РАБОТАЕТ...
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Авжеж, воно так працює. І саме тому, що воно так працює, репутація усіх політиків від "рыгов, и от зели, и от пороха/голоса и т.д." нічого не варта. Тепер (чи ще раніше) зникла і репутація в Білецького.
ЭТО ТАК РАБОТАЕТ...
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Вы или крестик снимите, или трусы наденьте!......(с)
как-то так.........
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Я хожу туда,где больше башляют! (Билецкий)
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Це все одно, що хабарник сказав би: я беру тільки в тих, хто дає
Глуха відмазка
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Ты туда не ходи, ты сюда ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь... (с) "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 4241
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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