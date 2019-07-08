 "У меня нет соросовских грантов. Поэтому хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется на телеканале Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил журналистам во время акции протеста против проведения телемоста между телеканалом Медведчука NewsOne и пропагандистами из телеканала "Россия".

"Своего канала у меня нет и на соросовские гранты... я не живу, поэтому я хожу ровно туда, куда меня приглашают", - сказал Билецкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Билецкий - Зеленскому: "Если вы не захотите за 24 часа справиться с информационной оккупацией, мы возьмем это на себя". ВИДЕО

Отметим, во время выступления на акции нардеп Андрей Билецкий заявил, что националисты требуют ареста Медведчука и закрытия NewsOne.

"Какая разница, что отменили телемост, если половина телеэфира принадлежит Медведчуку", - сказал он.

Он отметил, что "пока не решена ситуация с Медведчуком - отмена телемоста еще ничего не значит, потому что из телеканалов и так льется российская пропаганда".