 "У меня нет соросовских грантов. Поэтому хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется на телеканале Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил журналистам во время акции протеста против проведения телемоста между телеканалом Медведчука NewsOne и пропагандистами из телеканала "Россия".
"Своего канала у меня нет и на соросовские гранты... я не живу, поэтому я хожу ровно туда, куда меня приглашают", - сказал Билецкий.
Отметим, во время выступления на акции нардеп Андрей Билецкий заявил, что националисты требуют ареста Медведчука и закрытия NewsOne.
"Какая разница, что отменили телемост, если половина телеэфира принадлежит Медведчуку", - сказал он.
Он отметил, что "пока не решена ситуация с Медведчуком - отмена телемоста еще ничего не значит, потому что из телеканалов и так льется российская пропаганда".
Достаточно быть честным патриотом и с помощью 300-500 своих бойцов устроить политическую акцию - и эту акцию уверяю вас покажут ВСЕ телеканалы. Они сами прибегут к вам.
500 крепких, организованных и верных Украине патриотов-БОЙЦОВ сегодня совершенно легко могут продавить обществу и СМИ свою повестку дня и свои политические требования!
Но мы имеем к сожалению титушек-патриотов, которые в зависимости от того, что им прикажет спонсор (Аваков или кто-то еще - не важно) - устраивают демарши не по своему РАЗУМЕНИЮ, а под политическую конъюнктуру их спонсора.
Держать "под ружьем" 500 парней которые в любой момент могут собраться по команде в одном месте - для этого эти парни не должны нигде работать по профессии, а быть на дотации у Спонсора. Ибо понятно что если я работаю на фирме и нужно срочно собраться в Киеве с моими побратимами, - то я не могут просто так бросить работу и уехать на пару дней или неделю. Меня просто уволят с работы за такие отлучки.
Даже я не будучи политическим специалистом мог бы предложить несколько принципиально важных программных действий для патриотического объединения типа "Нацкорпуса" и пр.
Например - выдвинуть четкие политические требования по нескольким важным темам.
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(напишу навскидку, хотя понятно что это все надо хорошо продумать):
1) Национализация всех крупных СМИ (чтобы отрезать олигархов от сми) + запрет политической пропаганды и рекламы в СМИ + запрет политической внешней рекламы (бигборды и пр.) ...
2) Введение в каждом областном городе представительства Нацдружин (принимать туда ТОЛЬКО АТО-шников) - это даст контроль над беспределом и сепаратизмом региональных баронов.
3) Составить открытые списки "Врагов Украинского народа" (на своем сайте) - без призывов к насилию над ними, а пока для регистрации и с конкретным разъяснением ПОЧЕМУ этот кандидат зачислен в эти списки.
4) Выдвинуть несколько простых и понятных принципиальных требований по экономической политике страны типа - Право владеть землей может только гражданин Украины который родился в Украине и прожил тут минимум 20 лет. ИЛИ Весть малый бизнес с годовым оборотом меньше ??? грн. не облагается никакими налогами и проверками. (и т.п. простые и понятные каждому украинцу тезисы)
Меня обвинили в том что я предвзят к националистам. А как относиться к тем которые героически атакуют геев с лесбиянками,как по команде тявкают на Зеленского, а при виде Кернеса, Порошенко, Труханова и прочих мертвечуков слепнут, глохнут, немеют и вообще на них нападает столбняк?
відсосати у ..уйла не запрошували?