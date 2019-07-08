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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (904) эфир (48) Билецкий (119)

 "У меня нет соросовских грантов. Поэтому хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется на телеканале Медведчука. ВИДЕО

Нардеп Андрей Билецкий заявил, что ходит на телеканал кума Путина Виктора Медведчука потому, что своего канала не имеет и принимает приглашения от всех журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил журналистам во время акции протеста против проведения телемоста между телеканалом Медведчука NewsOne и пропагандистами из телеканала "Россия".

"Своего канала у меня нет и на соросовские гранты... я не живу, поэтому я хожу ровно туда, куда меня приглашают", - сказал Билецкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Билецкий - Зеленскому: "Если вы не захотите за 24 часа справиться с информационной оккупацией, мы возьмем это на себя". ВИДЕО

Отметим, во время выступления на акции нардеп Андрей Билецкий заявил, что националисты требуют ареста Медведчука и закрытия NewsOne.

"Какая разница, что отменили телемост, если половина телеэфира принадлежит Медведчуку", - сказал он.

Он отметил, что "пока не решена ситуация с Медведчуком - отмена телемоста еще ничего не значит, потому что из телеканалов и так льется российская пропаганда".

Источник: https://censor.net.ua/v3136290
 
   
 Топ комментарии
 
"Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука.

А куда посылают, тоже ходишь?
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Двойная, тройная мораль. Идите и пикетируйте ТВ каналы, офисы, маетки Мертвечука, Бойко, Рабиновича, Лёвочкина...................
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Да, кто платит к тому ты и ходишь ,за что заплатят то и говоришь ,это мы в курсе ... "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 3423
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Если бы я был на месте Билецкого, то мне не нужен был бы ни один телеканал, чтобы я туда приходил и давал интервью или ждал что меня туда пригласят.
Достаточно быть честным патриотом и с помощью 300-500 своих бойцов устроить политическую акцию - и эту акцию уверяю вас покажут ВСЕ телеканалы. Они сами прибегут к вам.
500 крепких, организованных и верных Украине патриотов-БОЙЦОВ сегодня совершенно легко могут продавить обществу и СМИ свою повестку дня и свои политические требования!
Но мы имеем к сожалению титушек-патриотов, которые в зависимости от того, что им прикажет спонсор (Аваков или кто-то еще - не важно) - устраивают демарши не по своему РАЗУМЕНИЮ, а под политическую конъюнктуру их спонсора.
Держать "под ружьем" 500 парней которые в любой момент могут собраться по команде в одном месте - для этого эти парни не должны нигде работать по профессии, а быть на дотации у Спонсора. Ибо понятно что если я работаю на фирме и нужно срочно собраться в Киеве с моими побратимами, - то я не могут просто так бросить работу и уехать на пару дней или неделю. Меня просто уволят с работы за такие отлучки.
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Они это и делают, заметь. И одно другому не мешает.
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Их деятельность совершенно беззубая и однодневная. Нет никакой логики и стратегии политической деятельности.
Даже я не будучи политическим специалистом мог бы предложить несколько принципиально важных программных действий для патриотического объединения типа "Нацкорпуса" и пр.
Например - выдвинуть четкие политические требования по нескольким важным темам.
***
(напишу навскидку, хотя понятно что это все надо хорошо продумать):
1) Национализация всех крупных СМИ (чтобы отрезать олигархов от сми) + запрет политической пропаганды и рекламы в СМИ + запрет политической внешней рекламы (бигборды и пр.) ...
2) Введение в каждом областном городе представительства Нацдружин (принимать туда ТОЛЬКО АТО-шников) - это даст контроль над беспределом и сепаратизмом региональных баронов.
3) Составить открытые списки "Врагов Украинского народа" (на своем сайте) - без призывов к насилию над ними, а пока для регистрации и с конкретным разъяснением ПОЧЕМУ этот кандидат зачислен в эти списки.
4) Выдвинуть несколько простых и понятных принципиальных требований по экономической политике страны типа - Право владеть землей может только гражданин Украины который родился в Украине и прожил тут минимум 20 лет. ИЛИ Весть малый бизнес с годовым оборотом меньше ??? грн. не облагается никакими налогами и проверками. (и т.п. простые и понятные каждому украинцу тезисы)
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Проститут какой-то. А ведь имеет приличную работу, но на панель его все равно тянет.
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

Меня обвинили в том что я предвзят к националистам. А как относиться к тем которые героически атакуют геев с лесбиянками,как по команде тявкают на Зеленского, а при виде Кернеса, Порошенко, Труханова и прочих мертвечуков слепнут, глохнут, немеют и вообще на них нападает столбняк?
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А нас уже столько сортов патриотов, включая и националистов, что я не понял, кого ты имеешь ввиду? Для меня Билецкий, Ильенко, Сиротюк, Михальчишин, Петренко и им подобные и есть патриоты-националисты. Все они должны стать основой войсками теробороны страны. И чем раньше, тем лучше.
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А Билецкий что в твоём списке делает?
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Правильно Билецкий говорит, ибо националистам нужно использовать любую медиа-площадку для продвижения своих идей.
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Пусть на РосТВ выступает экспером у Скобеевой. Там ему самое место.
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...и особенно, сегодня, когда петины и путинские прихвостни оккупировали все телеканалы. Идиотам пох, лучше, чтоб молчали и только по митингам ходили - тогда, наверное, лучше б было. А так вся страна и видит и слышит, кто есть ху. Браво, Андрей! Правильная позиция.
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От саме такі вчинки і Є ЗРАДА ! Бо якщо б наші політики - "патріоти-депутати " і їх політОЛУХИ не ходили на ці канали , то і купувати , та втримувати ці канали сенсу НЕ МАЄ ! А так підтримують рейтинг окупантів ... невже не зрозуміло лицемірам ?
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Что вы говорите: оказывается тот процент от приглашённых, что занимают националисты, улучшает количественные и качественные показатели канала. Чушь полная. Иначе бы были чисто про-рашисткие каналы, с распоясавшимися уродами, беспрепятственно промывающие народу мозги, как и в раше.
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Звернув увагу на 1хв. Білецький підтвердив, що канали Медведчука правдиві, а інші перекручують факти. Ось вам і націоналіст. Да, доречі, а чому ж ти, мудило, прогулював роботу в раді і не вніс на розгляд законопроєкт про іноземних агентів? "Я ходжу туди, куди запрошують", - Білецький про те, чому з'являється в ефірі телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7563
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Короче, с вами всё ясно: Билецкий - агент кремля. До свидос.
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Так ВОТ ПОД КАКИМ НИКОМ ТЫ ТУТ СИДИШЬ, ГОСПОДИН БИЛЕЦКИЙ. 😂😅😂
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Белецкий нацбольшевик. Такие как он юзатся спеслужбами, а потом они или оказываются в ранге говорящей головы, или идут в тюрьмы. В России лучший пример нацбола - Лимонов. Он постоянно призывает к революции, его парней использовали не раз против либералов и часть из них сидит. Короче обычный провокатор.
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У Белецкого, конечно, есть амбиции. И Украина не Россия, но нужно понимать кто он такой и какие у него взаимоотношения с другими.
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У России была очень интересная история в начале 90ых Было мощное националистическое движение, но благодаря умной работе спецслужб всё выродилось в пустоту. Вот такие как Белецкий помогают этому. Главное отличие Росии от Украины, что в Украине национализм всегда был демократичным, а не большевистским.
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Білецький..
відсосати у ..уйла не запрошували? "Я ходжу туди, куди запрошують", - Білецький про те, чому з'являється в ефірі телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1182
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про це він стидліво умалчівайєт. Колись напише в мемуарах
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так Билецкий такой же идеот как и Филарет!!! ну тогда у деда точно не старческое, раз и єто молодой так же тупит.
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ахаххх )) этот чёрт ещё и даёт интервью на ньюсване ))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У меня нет соросовских грантов. Поэтому хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется на телеканале Медведчука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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