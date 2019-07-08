 "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким заявлением российской космонавтки опубликована в сети.
"Это не голословное обвинение. Реальные факты. С борта международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть как рвались бомбы на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины.А в то время там гибли безоружные люди - женщины, старики, дети", - заявила Серова.
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Тупая истеричка.
Хохотаюсь капец😀
Да, а дядьки рядом сидят на таком умняке, может просто не понимают, шо она чешет
Із космоса я увідала,
Как укри стрєлялі тогда.
І міни-снаряди лєтєлі,
Лєтєлі, как только хотєлі.
Куда? А я не знаю, куда...
Японамаманаркоманы
А она не видела, как шахтеры российские танки, РСЗО, боеприпасы и горючее уже 6 лет в шахтах находят?
До чего же противно, когда очередная бл*дь строит из себя невинность. (Ф. Раневская)
Мне кажется оно что-то знает....
онаоно тупое одноклеточное.....