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 Общество, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3677) пропаганда (2263) Россия (73250)

 "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

На заседании ПА ОБСЕ депутат Госдумы РФ, космонавт и герой России Елена Серова рассказала, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили жителей Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким заявлением российской космонавтки опубликована в сети.

"Это не голословное обвинение. Реальные факты. С борта международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть как рвались бомбы на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины.А в то время там гибли безоружные люди - женщины, старики, дети", - заявила Серова.

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Источник: https://censor.net.ua/v3136274
 
 
 Топ комментарии
 
Сидит такая возле иллюминатора, а снизу, взрывы, взрывы и снаряды летят со стороны украинских воинствующих молодчиков!

"С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8510
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Лечу значит я в космосе и вижу через иллюминатор....
"С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6358
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Бомбы падают вертикально. Как они могут лететь с какой-то стороны?
Тупая истеричка.
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Еще раз пересмотрел.
Хохотаюсь капец😀
Да, а дядьки рядом сидят на таком умняке, может просто не понимают, шо она чешет
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Ху..лопы уже давно перестали удивлять своим враньем и степенью его идиотичности, но это просто перл.
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Типова москвинська свиня. І таку пустили на орбіту. Краще б песика якогось взяли
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собачку если что случится жалко будет . а эту морскую свинью нет
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Вы не верите?А у рассейских космонаутов,перед полетом,нанотехнологиями из Сколково,кстати нет аналогов в мире,вставляют в глаз нанолинзы,ну чтобы на оптику не тратиться.НАТО в шоке.
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Я в космосє мірно лєтала,
Із космоса я увідала,
Как укри стрєлялі тогда.
І міни-снаряди лєтєлі,
Лєтєлі, как только хотєлі.
Куда? А я не знаю, куда...
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а большое такое ***** на всю Россию из космоса не видно ?
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Мощный Кремлевский Диагноз. Единственный случай в Мировой Медицине где можно нарушить Клятву Гиппократа.
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Теперь пусть слушают бредни за свои 30 серебрянников, хотели дать возможность "гражданам" рабсии пользоваться "правами человека", кушайте не обляпайтесь, теперь эта клоунада будет постоянно.
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Фсе, дурих "аргументов" или "доказательств" у разии нет.
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С борта МКС, можно увидить о куда летит снаряд (не ракета) или мина???
Японамаманаркоманы
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Клиника. А может она форму военных перепутала)) Хотя нет, с космоса все хорошо видно)
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Такой же глазастый Захарченко видел кто сбил "Боинг",на высоте 11 тыс.метров. "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1347
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Но как умеют ****** из пальца всякую хню насасывать, гебелс отдыхает.
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А німецькі дебіли сидять, розкривши рота та розвісивши уши. Чому ніхто з психічно нормальних людей не встане та не дасть цій тупой п...зді такого підсрачника, щоб геть у космос ує...ала?
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Причем видела невооруженным взглядом прямо с орбиты земли!
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А рядом пули свистят "шальные и не очень". "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8875
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Я лично знаю жителя Родаково, который видел в кабине СУ-25 небритого летчика обстреливающего ОДА Луганска. Видать лишняя хромосома улучшает зрение. Завидую русским! Суперлюди! Сверхнация!
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ось й ще одна партія коксу з Аргентини доїхала...
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Это колумбийский кокс. Ишь, как её дрючит !
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Ох и ******! Уроды уникальные! От же дал БОГ славянам жить рядом с этой дегенеративной безродной агрессивной ордой...
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Это уже следующая стадия после диспетчера Карлоса. теперь кацапы снаряды на Донбассе с МКС смотрят. "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3547

А она не видела, как шахтеры российские танки, РСЗО, боеприпасы и горючее уже 6 лет в шахтах находят?
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у этого "депутата" Госдуры РФ, "космонавта и хероя" рАссии Серовой не хватает "серого вещества" в голове......... "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7682

До чего же противно, когда очередная бл*дь строит из себя невинность. (Ф. Раневская)
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Я так понимаю, что с ней в космосе провели несколько научных и парочку не совсем научных эксперементов... "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1394
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Була вже така русская касманавтка Валєнтіна Тєрєшкова...її політ, як і політ Гагаріна (Тітова і т.д. і т.п...) ніхто не бачив...я можу заявити, що двічі на день літаю на Місяць, а одного разу навіть побував у центрі Сонця...і оскільки НАСА на мене за майо наглає враньйо не подає до суду, то значить я там дійсно був..."Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый(?!) и свободный русский язык!" - жодною мовою світу не було сказано стільки брехні, як на русскам язикє.
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Если без шуток про кацапскую псину, то реально интерсно: Как иностранцы из ОБСЕ восприняли этот высер от чупакабры из космоса? Ну очень интересно услышать их мнение.
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И мальчика в трусиках она видела с космоса как распинают
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Это уйоб..ще в шапке использовалось в экспедиции на МКС для сложного психиатрического эксперимента, показывающего насколько низко падает планка омерзения при длительном сексуальном воздержании на орбите.
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Чтоб я когда в поле,под кустик сел!Ни ни там Серова все видит😱
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А на Етафон записала как ВСУ стреляет, репоедка?
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Таке враження що ця пані вилізла з 60-х.Така смішна гулька на голові.А оте тло на задньому плані,це від ПАРЄ,чи російське?
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А снегирей распятых украми оно случайно не видало ?
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Круто в кацапії готують космонавтів . Готують так що ті можуть з орбіти ,за сотню км. від землі , розгледіти неозброєним оком снаряд діаметром 12см який летить . Захар в гробу перевертається , бо на 11тис. бачив лиш літака Волошина .
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Интересно какие они грибы выращивают на МКС , курить то нельзя И после этого хотят устроить прямой телемост , вопрос с кем.......... "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5652
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Такій мерзоті в ПАСЕ дали слово, то вже дно в тому ПАСЕ, чи ще глибше буде?
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Вибухи можливо з космосу і видно але як можна побачити з якого боку летять снаряди ? Черговий "свідок українського штурмовика біля малайзійського боінга".
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" чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят"
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и еще видела я там мальчика распятого в трусиках, по Славянску бегал
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Там ещё украинский бронепоезд был...она, что его не видела?
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На офіційному рівні молоти таку ***** і не червоніти свідчить лише про одне - вона справді їбанута.... Бачу один плюс - якщо на росії керують такі організми то тим швидше має настати їхній крах....
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Про Боинг у нее спрашивали ???
Мне кажется оно что-то знает....
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У распятого мальчика гвозди из креста повыпадали, это с МКС хорошо видно было.
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какое же она оно тупое одноклеточное.....
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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