 "Давайте обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе", - Зеленский позвал Путина на переговоры при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона. ВИДЕО

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко, с удовольствием нас с вами в Минске", - заявил Зеленский.
"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?", - добавил президент.
-Сдаеш анализы !!!!
И все пипец клоун поплыл))))
О! Вовочка виліз на люди і щось проскрипів.
Так и теперь, пока пацанчик не споет "путин хуъло, лалала!" как это делал Дещица, все слова пацанчика ничего не стоят и есть просто говно.
- как же, вы же обещали!
- мы тебе ничего не должны!
- это мои слова!
- спасибо нашим европейским партнерам (в сторону) да, начинайте вторжение, да до Одессы. Выводите из конюшни министра.
- Владимир мы выражаем обеспокоенность!
- идите в сопу, слизняки
Кловун - наркоман ! Він не розуміє до чого може призвести його дії ! Він недієздатний !
Если послушать заявления Коломойского за последнее время, а потом наложить это все на события, которые происходят вокруг Коломойского в других странах, то все становится более-менее понятно. Везде, кроме Украины, у Коломойского дела идут очень плохо. Хреново идут дела.
Из Швейцарии Коломойскому пришлось уехать, чтобы не поехать в наручниках в США. Из Израиля ему пришлось ехать в Украину по той же причине. То, что Израиль не выдает своих граждан, так это сказки в пользу бедных. Когда речь идет о возможности поссориться с США, эти сказки прекращают работать. Сейчас именно такая ситуация. США "висели" над Украиной в части борьбы с коррупцией в то время, когда на украденные и выведенные через офшоры деньги в самой Америке Коломойский скупал оптом и в розницу недвижимость и активы на пол ярда американских денег. Обидно, да? Ну вот это как бы плевок в лицо госдепу. Коломойский он же наглый и беспредельный чувак. Думал, что и там все так пролезет. Не пролезло.
Баканов, ну тот что сейчас фактически глава СБУ, а до этого был решалой 95 квартала и Коломойского, ездил в штаты в качестве зам главы СБУ порешать этот вопрос. Для вас же не секрет, что большинство наших адвокатов - это решалы. Они больше ничего не умеют делать. Прикрывать схемы, строить схемы, заносить и отлистывать. И Баканов, и Богдан - люди, которые были решалами у Коломойского. Более того, в связи с расследованием ФБР выяснилось, что кроме Коломойского в деле есть еще фигуранты. Два. Зеленский и его партнер. Скорее всего, это именно Баканов. Которые так же были причастны к схемам по краже и выводу денег. Баканов поехал в США в качестве СБУшника, начал наводить справки и искать нужных людей, чтобы "порешать" за Беню, но нарвался на скандал. Адвокаты потребовали срочно собрать заседание суда и заявили, что на них пытались давить. Баканов вернулся ни с чем. Только укрепив рабочую версию ФБР, где он один из фигурантов дела в составе ОПГ.
Выходя из того, что процесс в США уже запущен и он по любому будет доведен до завершения, единственное убежище для Коломойского это Украина и… Россия. Украина в орбите России. Именно Россия, которая в вечном конфликте с США, а сегодня, на обострении этого конфликта, сейчас единственный защитник украинского "патриота" Коломойского. Но в саму РФ Игорь Валерьевич не поедет. Там рулят люди, которые думают так же, как он, и действуют так же, как он. Там его через неделю порвут, как Тузик грелку. Поэтому единственным убежищем для Коломойского остается Украина под патронатом России, где Коломойский главное действующее лицо. В тени, но самое главное лицо. Эдакий генерал-губернатор малороссии. Он будет здесь все пилить, рулить через Богдана и подконтрольного Зеленского и выстраивать свое генерал-губернаторство на десятилетия.
Будут еще сериалы про нового настоящего слугу народа, который в сериале победил Зеленского и все сделал так, как обещал Зеленский, который обманул доверчивый нарид. Будут еще волонтеры, которые будут рассказывать какой Коломойский и Ко патриоты. Будут еще и военизированные ОПГ, которые будут зачищать все в пользу Коломойского. Будет дуэт Коломойского и Авакова, где каждый будет иметь свое и дополнять другого. Будут куплены в ВР новые "голосистые голоса". Будет ручной парламент. Коломойский он же умный, дерзкий и наглый. Для него нет ограничений и ограничителей. Богдан, как в 13 году, просит МВД дать правовую оценку действиям людей, вышедших на протест против беспредела ЦВК и админсуда. Он просто пропустил Майдан и не знает, что уже пытались дать оценку. Закончилось плохо.
Сейчас Коломойский кошмарит Украину судами. Террор в чистом виде. Сотни, если не тысячи исков сейчас в судах разных инстанций от Коломойского против Украины. Уже и за МАУ он не должен денег. И это только начало.
И единственное, что сейчас может помешать этому плану Коломойского, - это Порошенко с новой партией. Потому что Порошенко имеет влияние и авторитет как в ЕС, так и в США. Потому что Порошенко, чист перед законом, по мнению ЕС и США, и даже проиграл выборы, не включив админресурс. Потому что для Порошенко и ЕС Коломойский - как бы концентрация того, с чем борется Украина последние 5 лет. Россия и олигархи, хакающие систему государственности. На президентских выборах у них получилось. Возможно, получится и на парламентских. Но остров сопротивления в парламенте будет.
К сожалению, у нас не идет сейчас война идеологий, как хотят представить это подконтрольные Коломойскому и России СМИ. У нас нет гражданского конфликта из-за языка или мировоззрения. У нас просто беглый отовсюду олигарх строит себе убежище под патронатом России. Интересы Коломойского и РФ сейчас совпали. Точно так же, как в 14 совпали с интересами победившего Майдана. Для него нет Украины и украинцев. Есть только территория, на которой он зарабатывает деньги. Есть только население, которое он обворовывает.
И нет никакого президента реформатора Зеленского. Есть подконтрольный Коломойскому младший партнер и подельник. Возможно, сам Зеленский искренне думает по-другому. Что он самостоятельная фигура. Возможно, даже хочет быть самостоятельным. Но его окружение, приставленное к нему Коломойским, делает это невозможным.
И да, я не чищу сам оружие. После гибели Тымчука не делаю это принципиально. Мы договорились, что мое оружие чистит другой человек. Поэтому я не могу застрелиться во время чистки .
Мы по-прежнему помогаем воюющей армии и обучаем пулеметчиков. И если вы хотите вместе с нами это делать, присоединяйтесь.
Якщо хочете зберегти собі нерви та допомогти воюючій за незалежність України армії - не відмовляйте собі в задоволенні
Это бла-бла-бла перед выборами.
Попытка сохранить стремительно тающий электорат.
Лучше смотрите на дела - это сдача всего украинского.
Ведь он - не украинец.
Таки да...
Зе, а чего не через Фейсбук???
Как к народу обращение, так через Фейсбук, а как уйлу, так "видеообращение"???
Пиар, всего лишь пиар.
его усатая секретутка уже подтвердила
говорит давай встретимся втроём
Зе, куёло и берлускони))
следующий ролик может быть типа :
"- вова, ну шо ж закрылся у себя в кремле и ссыш поговорить? забиваю стрелу в Бердычеве возле синагоги"