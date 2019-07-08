EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  2115  43
Все про:Генштаб ВС (984) Зеленский (2037) Матиос Анатолий (582) Хомчак (47)

 Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос. ВИДЕО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прокомментировал назначение начальником Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью Цезор.НЕТ вспоминая о бывшем первом заместителе начальника Генштаба ВСУ генерал-полковнике Геннадии Воробьеве и его заслугах в войне с российским агрессором на Донбассе.

Матиос отметил, что когда наступила смерть Воробьева – это была трагедия.

Также смотрите: Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО

"Я до сих пор считаю, что это трагедия украинской армии и украинского народа. Его не любили (руководство Генерального штаба), но так, как его любили войска, который одевал бронежилет, одевал каску, брал автомат и по окопах ходил сам. Не сидел в пункте наблюдения или на удалении… Много храбрых офицеров есть или генералов, которые брали автоматы и так же были вынуждены принимать бой или отстреливаться, но то, что делал Геннадий Петрович, и брал на себя ответственность вопреки давлению или стратегическим замыслам, спасло очень много человеческих жизней. И самое главное, что нынешний начальник Генштаба – это бывший подчиненный Генерала Воробьева. У плохо генерала не может быть плохих "детей". Поэтому я верю, что Руслану Борисовичу (я не скажу, что он мне друг, но я его сильно уважаю)… Я считаю, что назначение Хомчака начальником Генерального штаба – это самое удачное назначение новоизбранного президента для армии", - отметил Матиос.

Полную версию интервью смотрите ЗДЕСЬ.

Напомним, 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев с позывным Вильный скоропостижно скончался в своем кабинете ректора Национальной академии обороны в субботу 11 февраля 2017 г.

В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутными войсками. 16 января 2014 г. он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины, генерал-полковник Воробьев участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Всего более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны.

За добросовестную и безупречную службу генерал-полковник Геннадий Воробьев награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III-й степеней, орденом "За мужество" III степени, многими медалями и знаками отличия Министерства обороны Украины и других силовых структур государства.

Источник: https://censor.net.ua/v3136220
 
 
 Топ комментарии
 
Мдаа. Ну если такое сказал Мафиоз, то я в этом назначении разочарован.
 показать весь комментарий
 
Коррупционер Матиос уже лижет новому Президенту...и при Кучме, Ющенко, Януковоще, Порошенке....и вот теперь...охренеть как ОНО переобувается!!!! Как там с работой тепловизора???
 показать весь комментарий
 
То ли ещё будет ,когда самого Матиоса потащат на допросы он будет вообще в экстазе от новых назначений ... Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 1352
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мдаа. Ну если такое сказал Мафиоз, то я в этом назначении разочарован.
 показать весь комментарий
 
 
Это точно анти реклама, если этот ублюдок реально так думает . а не ситуативное приспособленничество под Новую власть.
 показать весь комментарий
 
 
Ну приспособленчество конкретное, такой смачный лизинг ануса ЗЕ. Таких наго гнать в шею - залижут не жопу, потом и не посрешь как надо. Гы.
 показать весь комментарий
 
 
Смертельный номер: двойное сальто-мортале назад с переобуванием в зеленые тапочки

Маэстро, марш ! Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 6482
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю, що через якийсь тиждень-два за погане слово про пана Мвтіоса Зебенятка будь-кого порвуть на шматки. Пан Матіос вже консультує молодого лейтенанта Баканова щодо кадрових призначень, співає дифірамби новому армійському керівництву і мудрості непогрішного ЗЕ. Я думаю, пан Анатолій настільки гнучкий, що може залізти у 100-літровий кег і успішно вилізти з нього. Хоча повинен визнати, що на відміну від самих зебеняь пан Анатолій справді і розумний, і професійний. От хіба що моральні принципи - слабке місце пана військового прокурора.
 показать весь комментарий
 
 
Посмотри фильм Шапошникова. Хомчак - это генерал-предатель, повинный с смерти сотен военных в Иловайске. По нему вышка плачет.
 показать весь комментарий
 
 
Коррупционер Матиос уже лижет новому Президенту...и при Кучме, Ющенко, Януковоще, Порошенке....и вот теперь...охренеть как ОНО переобувается!!!! Как там с работой тепловизора???
 показать весь комментарий
 
 
То есть Матиос врет и Хомчак - самое НЕудачное назначение новоизбранного президента для армии? ... Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 4694
 показать весь комментарий
 
 
Конечно. Самое НЕудачное ... для *****. Бу-га-га.
 показать весь комментарий
 
 
Сам охреневаю. ладно это . есть такая порода но как тем кто его назначает нє огидно чи сами такие
 показать весь комментарий
 
Ничего хорошего или плохого сказать не могу , но в Станице Луганской сдали позиции ... Делайте выводы .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Серьезно? Может ето у порохосвиней методички рвутся от абсурда. Ведь Матиоз как и Хомчак как и Рюкзаков ето же лучшие друзья Пети отнедавно. Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 2862
 показать весь комментарий
 
 
То ли ещё будет ,когда самого Матиоса потащат на допросы он будет вообще в экстазе от новых назначений ... Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос - Цензор.НЕТ 1352
 показать весь комментарий
 
 
а,шо ж ему ещё морозить?)))
хочет на должности удержаться)))
 показать весь комментарий
 
 
За Хомчака заступился такая же воровская и предательская мразь как и он сам. Ничего удивительного. Воронье кучкуется при виде опасности.
 показать весь комментарий
 
 
лизнув, маладєц! щодо хомчака- то час покаже чи вдалим було його призначення! мої друзі військові поки негативної думки про ручного беніного генерала. і скільки б бутусов не писав од поки змін жодних! лише відкати та пройопи надбань
 показать весь комментарий
 
Найкраще призначення? А як наступне, там все в нормі?
- висер щодо проходу Українських кораблів з Украінського порту в Украінський порт Керченською протокою;
- Здача позицій під станицею Луганською.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
по поводу прохода он был абсолютно прав - провокация офшорника в чистом виде
 показать весь комментарий
 
Переход Украинских кораблей из Украинского порта в Украинский порт - провокация? Смени ник, пораженец!
 показать весь комментарий
 
 
ты или порохобот проплаченный, либо просто без мозгов. Крым - Украина. Это общеизвестно по всем мировым законам. Но кацапы этого не признают - это тоже общеизвестно. Поэтому их реакция была предсказуема абсолютно. тем более, что до этого тоже был проход наших кораблей, но его, почему то, с мордором согласовывали. А тут просто пацанов отправили на убой.
Что касается пораженчества ... Крым ведь Украина? Вот ты, воен диванный, и поедь туда, прогуляйся с украинским флагом по Севастополю.
 показать весь комментарий
 
 
непотопляемое какое то - при всех президентах карьерный рост
 показать весь комментарий
 
 
Много знает. Причём такого жареного, что мы все, привыкшие к новому дну каждый день, в осадок бы выпали, узнав.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, якщо це найкраще кадрове рішення, то можна лих уявити, яку шушваль по призначали на інші посади!
Україні тепер точно кранти!
 показать весь комментарий
 
 
А шо там с Югиком? Он шо, так запил, что не в состоянии что-то в Твиттере нашлёпать? А его тётя? Тоже в запое? Не верится. Югик просто обязан выползти, прямо сейчас. Не зря же его Перя назначал, в конце-концов!
 показать весь комментарий
 
 
Ну так звісно, один одного кришує, як кажуть два чобітка пара... (( дивно було б якщо протележне мовив...
 показать весь комментарий
 
 
Да уж. Генерал который бросил своих солдат и раненных и навкарачках по кукурузному полю убегал из окружения достойный называться начальником штаба армии? Расскажите ето людям какой то другой страны. А от слизняка и коррупционера Матиоза который работал на воров и олигархат слышать ето не удивительно.
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой ВСУ генерала Руслана Хомчака, который командовал операцией в Иловайске 2014 года. Хомчак бросил свою армию и сбежал с поля боя. Генерал предатель из команды Порошенко теперь глава ВСУ у Владимира Зеленского. https://www.youtube.com/watch?v=d9TmEOZsxIg
 показать весь комментарий
 
 
петя, ты ОПЯТЬ БОТСТВУЕШЬ?????? 😂😅😂
АЙ Я ЯЙ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ И ТАК НИЗКО ПАЛ. 😂😅😂
БЕРИ ПРИМЕР С кучмы И КРАВЧУКА, ОНИ СЕБЕ ТАКОГО НЕПОЗВОЛЯЮТ. 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
И да рошен = ПОРАЖЕНИЕ. И ЭТО УЖЕ ДАВНО ЧЕРЕДА СОВЕРШЕННО НЕСЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
ну естественно пёс авакова будет рад назначению другого пса авакова на столь высокий пост.

аваков + коломойский управляют страной, возрадуйтесь ЗЕбилы новым лицам и великим пещано-рукзяковым-реформаторам мирового класса о котором гидрант не шутит и вообще считает лучшим в мире министром.

p.s. "мусора - не люди" (с).
 показать весь комментарий
 
 
У нас есть президент ? А я никак не могу привыкнуть , что у нас есть президент . Я его помню в "Вечернем квартале" , в "95-м квартале" , в "Рассмеши комика" , в "Лиге смеха" , в "сватах" и других ватных фильмах .
 показать весь комментарий
 
 
Ещё бы этот гоблин доволен таким назначением. Ведь он покрывал преступления мрази хомчака, приведшие к смерти дополнительных нескольких сотен человек в Иловайске. Вообще, после назначания предателя хомчака на такой пост, даже самые наивные, кто до сего момента питали еще какие иллюзии, поняли по идее, что у нас потеряно еще 5 лет. Одни бандиты сменили других.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если странно-богатый плакса Мудакиос такое говорит - то это точно дупа...
 показать весь комментарий
 
 
Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос./Как же, как же. А сравнение Украины с порнозвездой- самое удачное сравнение нового президента
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНазначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх