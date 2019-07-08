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 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (412) Парубий (1979) СБУ (13584) телемост (6) Newsone (22)

 Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24". ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предотвратить телемост "NewsOne" и "России 24", запланированный на 12 июля.

Об этом он сказал в начале согласительного совета Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензий на вещание... Враг, окопавшийся у нас в тылу и стреляющий нам в спину, должен быть ликвидирован. Телемост не имеет права состояться", - сказал спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк

По его мнению, реакция государства на эту "прямую попытку информационного прорыва" должна быть настолько жесткой, чтобы в будущем ни у кого не было желания повторить эту попытку.

"Медведчуковский пророссийский канал NewsOne 12 июля планирует провести совместный телемарафон с пропагандистским государственным телеканалом "Россия". По моему убеждению, это откровенная провокация антиукраинских сил. На шестом году грубого вторжения российских "зеленых человечков", оккупации Крыма, захвата Донбасса, когда каждый день гибнут и получают ранения наши воины, когда в плену находятся десятки военных и политзаключенных, а на оккупированных территориях преследуют украинцев и крымских татар, продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами", - возмутился Парубий.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/v3136218
 
 
 Топ комментарии
 
Планируется 2-х часовой телемост Украина-Россия "Надо поговорить". Вчера, в прямом эфире "Рустави 2", Георгий Габуния его уже начал.
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раньше надо было думать, когда каналы продавали
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О и картавый решил попиарится на дутой проблеме. Гы.
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Где ОНО и его подельники были 5 лет всей полноты власти? Куда смотрели? Всё устраивало? А теперь вопли? Ползучая гибридная ватизация в действии.
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Лейтинант Баканов прийде і разом з 34 тисячами СБУшників на НЕвсоне порядок наведе!!!
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О и картавый решил попиарится на дутой проблеме. Гы.
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Планируется 2-х часовой телемост Украина-Россия "Надо поговорить". Вчера, в прямом эфире "Рустави 2", Георгий Габуния его уже начал.
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Ми придумали "Кремлівський реванш" і з цею піснею йдемо до вас
Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24" - Цензор.НЕТ 6002
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раньше надо было думать, когда каналы продавали
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Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24" - Цензор.НЕТ 2929
Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24" - Цензор.НЕТ 4475

сравните фото 2014 и фото 2019 ... как пепе за 5 лет сделал из человека свинарчука
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К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил.Источник: https://censor.net.ua/n3136213
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***
Коли в Москві гірлянди з окупантів
Самі повісите на кожнім фонарі,
Й ваш фюрер на колу буде конати -

Пагаварім...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭто откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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