 "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время визита Зеленского на Закарпатье. Официальная цель визита - представление нового главы ОГА Игоря Бондаренко, но огромную часть встречи с чиновниками Зеленский посвяти проблеме контрабанды на западной границе.
"Я думаю, что основные сложности - это люди. У меня к вам просьба написать заявление на увольнение... У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?", - сказал Зеленский чиновникам во время обсуждения этой проблемы.
ЗЕбоба ЛЮТУЭ!!!))))
вот что бывает когда ЛЮМПМЕНА пустили к власти...
БАЛЛ БЫДЛА!)))
И ЧТО ПОД ПОНЯТИЕ ,,ЛЮМПЕН" ПОПАДАЕШЬ КАК РАЗ ИМЕННО ТЫ-ХОЛУЙ парашонки. 😂😅😂
Він точно наркоман!
https://www.youtube.com/watch?v=y0SZWqdkANg&t=185s
А ВОТ МЫТНЫКИВ ТЕХ УЖЕ ШТЫРИТ И НЕПОДЕТСКИ. 😂😅😂
То есть практически любой (кроме бомжа) может купить себе старую модель.
Посмотрите на их домики, посчитайте имущество их тёщ и деток!
в лоховоз заходишь - каждый второй с айфоном, все коррупционеры при тотальном "зубожинни"? Таможенники конечно коррупкционные твари в большистве своём но айфон даже последней модели может позволить себе КАЖДЫЙ украинец у которого есть мозг и работа, это не признак коррупции, есть другие, более наглядные примеры.
борьба с коррупцией это не популистские заявления рассчитанные на публику,а снижение ставок и пошлин для импорта
Где судебное решение?
Или 73 довольны начинающемуся беспределу?
Ну тоді так:
"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу № 473/2019, оприлюдненому на сайті президента.
За даними ЗМІ, Нескоромний повністю пройшов кар'єрні сходинки в управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, яке ще називають управлінням "К".
А що ж ми цим 73% дебілів скажемо?А ми для них ролік на Закарпатті знімемо... страшний такий...
Если чиновник сам не захочет - хрен его уволишь.
а щечки надувать и грымать на заседаниях - это пожалуйста.
так что, Зеля, надувай щечки дальше, ибо ты - пустое место.
Господи, он думает, напугает кого-то??? Клоунов не боятся, над ними смеются.
Перед вами - не борьба с коррупцией, а продолжение 95 квартала.
Биомасса радостно гыгыкает и хлопает в ладоши.
А Беня и прочий канал в это время готовятся убивать страну.
Хихикайте, гои, недолго осталось...
- У меня 600-й мерс!
- Немедленно увольняйтесь, тьфу, подавайте в отставку!
Сотрудник Таможенной службы Таджикистана Шахбоз Раджабзода, который был "допрошен" президентом Эмомали Рахмоном на встрече с работниками финансовой, налоговой и таможенной сферы страны 10 мая, уволен с занимаемой должности. Об этом «АП» сообщили в пресс-службе Таможенной службы.
Эмомали Рахмон озвучил ущерб от коррумпированности работников финансовой, налоговой и таможенной сфер
Президент Таджикистана 10 мая на встрече с работниками фискальных служб поднял начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20190513/tamozhennik-shahboz-radzhabzoda-uvolen-ego-otets-glavvrach-kardiotsentra-ne-v-kurse-ego-del
https://www.youtube.com/watch?v=5lywA0zXn4w
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Раджабзода работает на этой должности год и восемь месяцев. Рахмон спросил, сколько машин приобрел таможенник за это время.
Тот сказал, что одну, но президент заявил, что у него есть данные о наличии у Раджабзоды двух автомобилей.
Всего.
В том числе - и страны...
PS
А так то взагалі цирк на дроті