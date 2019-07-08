EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  12303  176
Все про:Закарпатье (1597) контрабанда (1762) таможня (1432)

 "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уволиться руководителям таможни четырех приграничных регионов на западной границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время визита Зеленского на Закарпатье. Официальная цель визита - представление нового главы ОГА Игоря Бондаренко, но огромную часть встречи с чиновниками Зеленский посвяти проблеме контрабанды на западной границе.

"Я думаю, что основные сложности - это люди. У меня к вам просьба написать заявление на увольнение... У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?", - сказал Зеленский чиновникам во время обсуждения этой проблемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гражданин Польши пытался вывезти в Румынию 43 кг янтаря в конструктивных особенностях автомобиля, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3136214
 
   
 Топ комментарии
 
круто. мерилом коррупции является телефон!
бля сюр какой то
 показать весь комментарий
 
... вилла в Италии, квартира в Великобритании, пентхауз в Ялте ...

а налогов уплачено с гулькин нос
 показать весь комментарий
 
Телефон? А парки авто? А улицы котеджей им. Демьяна Бедного.... таможенников, пограничников, прокуроров, судей. ментов.....?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
)))))
ЗЕбоба ЛЮТУЭ!!!))))
вот что бывает когда ЛЮМПМЕНА пустили к власти...
БАЛЛ БЫДЛА!)))
 показать весь комментарий
 
 
Ты хоть знаешь ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО ,,ЛЮМПЕН"?????
И ЧТО ПОД ПОНЯТИЕ ,,ЛЮМПЕН" ПОПАДАЕШЬ КАК РАЗ ИМЕННО ТЫ-ХОЛУЙ парашонки. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
Странно твоя НАРЕЗКА С ЭТОГО ЗАСЕДАНИЯ. НО НА ПРЯМОМ ВИДЕО БЕЗ НАРЕЗКИ И МОНТАЖА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕВЫГЛЯДИТ НИ УСТАВШИМ, НИ ОБКОЛОТЫМ, НИ С ПОХМЕЛЬЯ. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЧЕМУ ТО ОЧЕНЬ БОДРЫЙ, ЧЕГО НЕСКАЖЕШЬ О ЧИНОВНИКАХ С МЫТНЫЦЬ. ИМ УЖЕ КАК парубию НЕДОСМЕХА. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Так это свидетели Пётра ни как не унимаются , и дальше чёрным пиаром занимаются . Умный человек берет информацию минимум из 3 источников , а посмотрев это художество , достаточно посмотреть все часовое видео и все становится на свои места , но шоколадным это не под силу у них IQ 24
 показать весь комментарий
 
Времена меняются! В 90-х, дабы понять уровень доходов человека, спрашивали: "А у него какая тачка?". Впрочем, это, наверное, потому, что тогда не было айфонов. Подозреваю, что вот-вот спросят"А какие сигареты он курит?"...
 показать весь комментарий
 
 
Зеля сказал верно. Хоть его и штырило наэтой встрече. А рядом сидит там Богдан, который 200 лямов перевел в оффшоры, который люстрирован, который с "русней в десны лупится". Систему надо менять, а не людей. И еще... Ты бы так, Зеля, с кадыровым разговаривал и с путлом с медведчуком впридачу.
 показать весь комментарий
 
 
ЧТТО ТО НА ПРЯМОМ ВИДЕО БЕЗ НАРЕЗКИ И МОНТАЖА ВООБЩЕ НЕВИДНО ЧТО ЕГО ,,ШТЫРИТ".
А ВОТ МЫТНЫКИВ ТЕХ УЖЕ ШТЫРИТ И НЕПОДЕТСКИ. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Приятно, конечно, слушать как Президент "гоняет" мытников. Но остаётся ощущение, что это игра на публику. А поступить так, как поступил с мытниками пан Саакашвили в Грузии? Что, кишка тонка?! Не надо валять дурака, пан Президент. Нужно действовать быстро, жёстко и по делу.
 показать весь комментарий
 
 
В лихие 90е, когда я ещё мотался в Польшу за товаром, начальник смены на таможне имел в хороший день до 30000 (тридцати тысяч) долларов. А тут какой то телефон.
 показать весь комментарий
 
 
Бог ты мой!!! Его величество IPhone!!! Передайте этому жлобу, что это IPhone даже в Украине это предмет быта, а не роскошь!
 показать весь комментарий
 
Iphone можно купить за 800 гривен.
То есть практически любой (кроме бомжа) может купить себе старую модель.
 показать весь комментарий
 
У дякул псячих пополнєніє,братушки в унісон поют
"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 8533
 показать весь комментарий
 
 
У них давно одинаковый подход, ***** лучший вариант это был пеця, Зе для него непредсказуем.
 показать весь комментарий
 
 
Методички порохоботам пишут те же, кто и скабеевой с соловьевым и всем остальным пропагандистам кремля, это одна братия на протяжении уже пяти лет.
 показать весь комментарий
 
Приятно, конечно, слушать как Президент "гоняет" мытников. Но остаётся ощущение, что это игра на публику. А поступить так, как поступил с мытниками пан Саакашвили в Грузии? Что, кишка тонка?! Не надо валять дурака, пан Президент. Нужно действовать быстро, жёстко и по делу.
 показать весь комментарий
 
Помоему там все понятно было сказано....у них месяц до присяги новых и новых старых депутатов.... Саакашвили конечно был крут...но с поддержкой 96%.
 показать весь комментарий
 
Ну и к чему эти игры с телефоном?
Посмотрите на их домики, посчитайте имущество их тёщ и деток!
 показать весь комментарий
 
 
Шоу с ператрахиванием в духе Бацьки.
 показать весь комментарий
 
 
"У вас коровы обосранные стоят". А тут чиновники, разница есть.
 показать весь комментарий
 
На інших сайтах,багато хто в екстазі.Бо самі не можуть собі придбати нормальний телефон.В мене повно знайомих з новим айфоном ходять,а вони не митники.Люди в нас завісливі совки,хочуть щоб всі бідно жили,як в совці.
 показать весь комментарий
 
Я маю вдосталь коштів, проте користуюся простим кнопочником, мені вистачає. Інфа з інтернету отримується дома в спокійній обстановці через звичайний комп. Голота ж вся ходить з айфонами, причому більшість куплена в кредит. Їм, відітє лі, це просто жизнєнно нєобходімо - виїбнуться перед усіма. Вони всі дійсно завісливі совки, усі їм винні, усе їм не так, і їм НІКОЛИ не вистачає грошей.
 показать весь комментарий
 
 
Василь Онопрієнко Айфон це лише телефон,а в нас це сприймають.як якусь розкіш.Кнопочний телефон,це вже архаїзм.Але якщо вас влаштовує.то можна і з його використовувати.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, у меня ipad... Скажите честно, мне п....ц? "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 4162
 показать весь комментарий
 
 
быстро меняй на самсунг - тогда есть шанс выжить "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 3151
 показать весь комментарий
 
 
Если вы в таможенной службе работаете, тогда у меня печальные новости для вас)))
 показать весь комментарий
 
с каких это пор айфон это признак коррупции? не помню где в России на каком то мероприятии девушка с айфоном в руках начала задавать вопросы ведущим об тяжелой ситуации в стране,на что ватники ответили тем же что и Зеленский мол как можно говорить что все так плохо когда у тебя есть айфон. Видимо Клован недалеко от ватников отошел
 показать весь комментарий
 
 
с тех пор как новый яблофон стоит от 1к и наверно не надо говорить что даже у самого мелкого таможенника всегда последняя модель
 показать весь комментарий
 
 
и.... ? при ЗП в 10к можно спокойно покупать айфоны по 1к раз в два-три года, прикинь?
в лоховоз заходишь - каждый второй с айфоном, все коррупционеры при тотальном "зубожинни"? Таможенники конечно коррупкционные твари в большистве своём но айфон даже последней модели может позволить себе КАЖДЫЙ украинец у которого есть мозг и работа, это не признак коррупции, есть другие, более наглядные примеры.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Сам згадав.БЕДНАЯ ДЕВОЧКА С IPHONE 6. СТЕНЯКИНА. ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ. ХАМСТВО ЕДИНОЙ РОССИИ.Є айфон-значить ти буржуй-корупціонер-мажор.Як колись чиста сорочка-ознака вшивого інтєлігєнта.
 показать весь комментарий
 
а так вот наехать на одесскую таможню он побоялся?
 показать весь комментарий
 
 
Я вже бачу оголошення - Продам Нокіа 3310, для чиновників 10000$, і ніяких проблем з Президентом.
 показать весь комментарий
 
 
это попахивает популизмом и совком
борьба с коррупцией это не популистские заявления рассчитанные на публику,а снижение ставок и пошлин для импорта
 показать весь комментарий
 
 
Гы!!зачётный ролик!!(просмотрел до конца)а зеля и вправду красава!!но такие ,,постановки" и в закарпатье?? и вправду смешно!! всё изменится!!пол мира(как минимум) и лиш потом закарпатцы только подумают!! меняться ли самим!!(такова реальная ментальность закарпатцев)так что то что зеля там нагрузил будет обсуждаться ровно до тех пор пока зе и команда не покинут пределы области.
 показать весь комментарий
 
 
Такие разговоры с таможенниками проводили все президенты Украины, но таможенники -тюбики,прикидывались однако шлангами и всегда побеждали. Гриценко обещал 100млд. грн. выжать с них в первый год своего президентства. Зеленский наверно в это поверил приехал, хотел тюбики (таможенников) подавить , а те ему показали плач Ярославны о маленькой зарплате, т. е. наоборот им бедным надо еще платить. С кого же вы собирались брать 100млд. грн. тов. Гриценко?
 показать весь комментарий
 
 
а чего вырезали расколбас зелебоба? "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 5267
 показать весь комментарий
 
 
Если увидите человека с АЙФОНОМ, это коррупционер! бейте в колокола, звоните в СБУ \ НАБУ.
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко во время президентской компании предложил бездонный источник денег. Когда ему говорили откуда же вы возьмете денег для повышения пенсий ,зарплат соц. выплат-ответ у него был один С ТАМОЖНИ.Но как видим-там все бедные, несчастные, просят помощи материальной, повышения зарплат, обещанных 100млд. грн. на таможни и в упор не видно.
 показать весь комментарий
 
Пока что это все слова. Попередники были не хуже в этом смысле
 показать весь комментарий
 
 
Что, наличие айфона является причиной увольнения?
Где судебное решение?
Или 73 довольны начинающемуся беспределу?
 показать весь комментарий
 
 
Проблема набагато глибша. Люди не шанують Закон. Для них він ніщо. Ви ж вслухайтесь у слова Зеленського - буде у нас і свій Генпрокуроро, ось тоді - "для вас" усе буде по Закону. Не в країні, не для усіх - а для ворогів.
 показать весь комментарий
 
 
Аякже ! Чесний-в застіраній формі з латочкою на коліні і затертими рукавами в зморщених тухольках.Тєлєфон-тільки кнопочний,Нокіа.чи Самсунг.
 показать весь комментарий
 
Скажіть мені будь ласка служба "К" контролює контрабанду на Закарпатті... ну так вона багато чого контролює...
Ну тоді так:

"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу № 473/2019, оприлюдненому на сайті президента.

За даними ЗМІ, Нескоромний повністю пройшов кар'єрні сходинки в управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, яке ще називають управлінням "К".

А що ж ми цим 73% дебілів скажемо?А ми для них ролік на Закарпатті знімемо... страшний такий...
 показать весь комментарий
 
 
Реформи треба починати з ув'язнення Медведчука і Порошенка. Вся інша вата сяде на дупу, дякули будуть нищити свої селфі з мародером, а у Вовіка рейтинг підскоче до самоє нє балуйся
 показать весь комментарий
 
а если еще тебя пристрелит и скажет, что так будет с каждым дебилом который будет срать в инете))) то рейтинг зашкалит
 показать весь комментарий
 
 
Это можно назвать "Северным сиянием" в таможенной службе---верней лица чиновников от таможни,сияли всеми цветами--преобладали --"белый,белый--совсем белый" и красный-- по понятным причинам. Перспектива --прощай, нет не зарплата(она их мало интересовала), а вот то царство сальной-шоколадной жизни,густо покрытой зеленью.Был Зеленский--станет Голобородько-- так держать!!!
 показать весь комментарий
 
Людям надо реальные результаты, а не клоунские шоу на камеру в виде махания кулаком.
 показать весь комментарий
 
Пародия(жалкая) . У нас сразу наручники-тюрьма-конфискация(в 24 часа).
 показать весь комментарий
 
Прозвучало хорошее заявление:" Унас скоро и прокуратура буде своя". Т. е. идет полная узурпация власти.
 показать весь комментарий
 
сказать так можно. И потребовать написать заяву можно. Но ЗАСТАВИТЬ написать заяву -нельзя. И уволить за айфон - нельзя.

Если чиновник сам не захочет - хрен его уволишь.

а щечки надувать и грымать на заседаниях - это пожалуйста.

так что, Зеля, надувай щечки дальше, ибо ты - пустое место.
 показать весь комментарий
 
 
почему гидрант не предлагает уволиться авакяну когда есть прямые доказательства в коррупции и присвоении гос.имущества и засвидетельствованные на видео в том числе? Клоун он будет клоуном во всём.
 показать весь комментарий
 
 
В том, что на таможне все коррупционеры, сомнения нет. Но мерить коррупцию по ср_ному айфону в стране, где у каждой собаки есть айфон, это идиотизм. Я так понимаю, что такие юморески для недалекой публики будут сопровождать всю каденцию артиста.
 показать весь комментарий
 
Клоун опять гастроли закатил...…

Господи, он думает, напугает кого-то??? Клоунов не боятся, над ними смеются.
 показать весь комментарий
 
 
Для идиотов, которые еще не поняли.
Перед вами - не борьба с коррупцией, а продолжение 95 квартала.
Биомасса радостно гыгыкает и хлопает в ладоши.
А Беня и прочий канал в это время готовятся убивать страну.
Хихикайте, гои, недолго осталось...
 показать весь комментарий
 
 
Телефон? ))))) Ці митники - всі міліонери. І проблема зайшла так далеко, що самі громадяни вже давно вибудували свій бізнес із врахуванням відкатів на митницях. Для багатьох дешевше заплатити митникам, ніж державі. Митники - це тільки ланка. А ланцюг - дядя Вася-хабар-митниця-хабар- мєнти-хабар-податкова-хабар-суд-хабар-споживач-тьотя Люся. Може щось пропустив, але це вже харчова піраміда. Паразитів розвелося маса. Тому базові товари коштують в Україні дорожче,ніж в Європі по номіналу. А по відношенню до зарплати - це все в десять раз дорожче.
 показать весь комментарий
 
 
Напомнило видео с членоликим-явно постановочная работа,но быдло кушает.
 показать весь комментарий
 
 
- Голобородько, тьфу, Зеленский, а велик у вас какой марки?
- У меня 600-й мерс!
- Немедленно увольняйтесь, тьфу, подавайте в отставку!
 показать весь комментарий
 
 
Тут все верхние коменты на аифон давят, а ролик вообще не об этом, умом наши люди не блещут или это все порохосиси бабло последнее отрабатывают - печалька однако И СМЕХ ДО СЛЁЗ
 показать весь комментарий
 
"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 269"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 4560

"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 3776
Сотрудник Таможенной службы Таджикистана Шахбоз Раджабзода, который был "допрошен" президентом Эмомали Рахмоном на встрече с работниками финансовой, налоговой и таможенной сферы страны 10 мая, уволен с занимаемой должности. Об этом «АП» сообщили в пресс-службе Таможенной службы.

"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 5095

Эмомали Рахмон озвучил ущерб от коррумпированности работников финансовой, налоговой и таможенной сфер

Президент Таджикистана 10 мая на встрече с работниками фискальных служб поднял начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20190513/tamozhennik-shahboz-radzhabzoda-uvolen-ego-otets-glavvrach-kardiotsentra-ne-v-kurse-ego-del
 показать весь комментарий
 
На Закарпатті один такий простий митник тримає футбольний клуб Минай це команда першої ліги ))
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=5lywA0zXn4w
https://www.youtube.com/watch?v=5lywA0zXn4w
***** "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 9990

Раджабзода работает на этой должности год и восемь месяцев. Рахмон спросил, сколько машин приобрел таможенник за это время.
Тот сказал, что одну, но президент заявил, что у него есть данные о наличии у Раджабзоды двух автомобилей.
 показать весь комментарий
 
"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць - Цензор.НЕТ 9832 Чего Вы все до Зеленского *********??? Люди релакс усе буде добре))) Вы за собои смотрите лучше,голосуите за оппопоблок,за солидарнисть Пети,за тупого Вакарчука и будет Вам щастя
 показать весь комментарий
 
Не-а, мы будем голосовать за твой родной кагал, и будет нам обрезание.
Всего.
В том числе - и страны...
 показать весь комментарий
 
 
Оферта для таможенніков - могу поменять свою стару добру Lumia 820 на ваш айфонь.
PS
А так то взагалі цирк на дроті
 показать весь комментарий
 
Бюджет щороку недоотримує 5 млрд. дол. Усі ці люди і Хряк навіть теоретично не можуть бути не при ділах.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх