 "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время визита Зеленского на Закарпатье. Официальная цель визита - представление нового главы ОГА Игоря Бондаренко, но огромную часть встречи с чиновниками Зеленский посвяти проблеме контрабанды на западной границе.

"Я думаю, что основные сложности - это люди. У меня к вам просьба написать заявление на увольнение... У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?", - сказал Зеленский чиновникам во время обсуждения этой проблемы.

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