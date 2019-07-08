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Все про:Грузия (3595) Путин (24891)

 "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕО

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа, текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Генеральный директор телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает брань в прямом эфире. При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина.

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Источник: https://censor.net.ua/v3136188
 
   
 Топ комментарии
 
Сказал правду. Которая так тщательно скрывается ТАМ.
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Браво...
Аплодирую СТОЯ!))))

вот что нужно сказать на телемосту...
Учитесь журношлюхи...
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Так а що не так? У чому скандал? Хуйло, він і в Грузії хуйло.
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Молодчинка ,но можно было бы и добавить чуток ... "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля - Цензор.НЕТ 258 "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля - Цензор.НЕТ 258
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А путєна не існує. Це його двійник. А може вже і трійник. Тому лаяти путєна дозволяється. Але і для цього треба мужність. Респект грузинам.
___________
Наш Вовік хочаб Медведчука арештував(для обміну на бранців)
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Ви як завжди за межею адекватності. Вовік прийшов не з Медведчуком боротись, а будувати Малоросію, країну його мрій. Такий собі говнозамес з Совку, "Руського міру" та "дурненьких малоросів" у шароварах, танцюючих за шмат сала.
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Подписываюсь под каждым словом!!!

Молодца!!!

Учись зелень!!!
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Ахаха! Георгій - красава! А кацапофюрер - дійсно *****!
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Вот наши бы так разговаривать с врагом научились...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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