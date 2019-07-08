 "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа, текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Генеральный директор телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает брань в прямом эфире. При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина.

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