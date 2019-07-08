 "Фигура Медведчука - токсична для всех", - экс-журналисты ZIK про массовые увольнения с телеканала. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:48 Почему журналисты ушли с ZIKа
8:20 Чем ZIK отличается от "112 Украина" и "NewsOne" и почему на последних двух телеканалах не было массовых увольнений после покупки Медведчуком
12:10 Реакция зрителей на увольнение
16:30 Аналогии с прошлым
20:20 Будущее информационного пространства Украины после скупки каналов Медведчуком
28:03 Как приняли решение об увольнение коллеги с других телеканалов
30:20 Можно ли называть сотрудников каналов Медведчука медийными коллаборантами
31:30 Компромисс и работа на агрессора
35:30 Медаиапространство и украинский политикум
41:00 "Зашквары" ZIKа: история с Порошенко, Семочко, Гладковским.
Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.
ИДЕТ ИГРА!!!!
Мертвечук был не токсичным а слааааденьким, нє??
🤗
Шо обісцялись перед медведчуком, чи тільки заявляти про агентів кремля ВО СВОБОДУ духу вистачає, а як реально захищати державу то сидять тихо !
Я сама випадково, будучи в гостях ( дома такого "Г" у мене в телевізорі немає), ще в 2017 році побачила Тягнибока в гостях у Голованова на ньюсвані.
Вони всю передачу дуже люб'язно посміхались один одному.
Риторика Тягнибока мало чим відрізнялась від риторики ригів про минулу владу, хоча більше ніж при ній в плані захисту всього українського, не зробила ніяка інша.
А зараз бачу відгуки-обурення людей в ФБ з приводу активної присутності Тягнибока на 112.
Його не нудить і не верне від цього кремлівського кубла.
вот посвежее https://newsone.ua/programs/bolshoj-vecher/oleh-tjahnibok-v-bolshom-vechere-s-kirik-i-dikim-0407.html
Для Ткаченко с Бениного "1+1", который идет по спискам "слуги народа" в Раду совсем и не токсичен.
Послал всех и журналистов своего канала, и общественность, когда они протестовали против танцев Марченко-медведчук на "1+1".
Вы сделали это вместе!!! Теперь получайте удовольствие.
Це вже не ZIK а РІК (Путінський інтервеційний канал) або ХІК (*уйла інтервеційний канал).
інтервеційний від слова інтервенція.
Как их отличить: их слоганы - нам нужен мир с россией; хватит воевать, нужно говорить; мы будем строить Европу в Украине; нужно избавиться от внешнего управления и т.д. и тому подобный медведчуковский антиукраинский бред.