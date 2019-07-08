 "Фигура Медведчука - токсична для всех", - экс-журналисты ZIK про массовые увольнения с телеканала. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:48 Почему журналисты ушли с ZIKа

8:20 Чем ZIK отличается от "112 Украина" и "NewsOne" и почему на последних двух телеканалах не было массовых увольнений после покупки Медведчуком

12:10 Реакция зрителей на увольнение

16:30 Аналогии с прошлым

20:20 Будущее информационного пространства Украины после скупки каналов Медведчуком

28:03 Как приняли решение об увольнение коллеги с других телеканалов

30:20 Можно ли называть сотрудников каналов Медведчука медийными коллаборантами

31:30 Компромисс и работа на агрессора

35:30 Медаиапространство и украинский политикум

41:00 "Зашквары" ZIKа: история с Порошенко, Семочко, Гладковским.

Также смотрите: Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России". ВИДЕО

Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.