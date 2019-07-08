 Билецкий - Зеленскому: "Если вы не захотите за 24 часа справиться с информационной оккупацией, мы возьмем это на себя". ВИДЕО

Соответствующее видеообращение опубликовано на youtube-канале Билецкого.
"Что мы, украинские националисты, по этому поводу думаем: Путину "нужно поговорить" - пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам по этому поводу "нужно поговорить" с нашим новым президентом Владимиром Зеленским", - сказал Билецкий.
Он также отметил, что националисты дают президенту 24 часа на адекватный ответ на "подготовку информационного шабаша Кремля".
"Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки" - говорится в заявлении Билецкого.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Там же всегда была красивая картинка, красивые студии, очень профессиональная съемка. Любо дорого посмотреть ведь. Не то, что "сельская" картинка на украинских каналах.
Может вы знаете, почему запретили качественное российское телевиденье в Украине? Похоже, вы умный, здравомыслящий человек.
и как он не додумался до телемостов с противниками..)))))
Билецкий угрожает Президенту государственным переворотом. Это предательство и Измена. За это Билецкий должен быть смещен со своего поста и отправлен под суд. Зеля, ты Президент или марионетка!?
Ненависть з боку розумних людей до Зелупофілів відсутня.
Має місце звичайне презирство і зневага до ідіотів...
Вы в этом до сих пор сомневаетесь?
Да и не только на войне. С начала года на водоемах Украины погибло 600 человек.
Это превышает потери на войне в три раза. А сколько погибло в ДТП? Даже говорить не будем. Так, что так можно воевать бесконечно.
вы моральные уроды из далека, советчики мириться с рашей
Про какие разногласия ты вообще говоришь?
Какого ты хочешь мира?
С кем?
Гиркин за месяц в Славянке поубивал человек 300, только за проукраинскую позицию, а что натворил Козицын в Антраците, Моторолы и Гиви одному только богу известно.
зеля и есть ГЛАВНЫЙ проводник этой пропаганды
тот факт что вы дураки и этого не понимаете ничего не меняет
вы сделали это вместе с зелей+беней+путей
_)))))))))))))))))))))))
путя вас победил...)))))
Слава Україні!
Підтримай, будь ласка, акцію по нейтралізації РОСІЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ!
Розмісти у своїх соц мережах один із цих плакатів на вибір!
https://drive.google.com/open?id=1jchS0tMvdTe9wi0XUpZLjuB1IV33g5tz
(Facebook, Telegram, Instagram)
Прозрение Белого Воша
Ой шлюшки вы - соя, продажные шлюшки!)))
Только порохнявые в ответ на "Слава Украине!" вместо ответа "Героям слава!" начинают выяснять - а кто это крикнул!? А не дай же бог это не от порохоблоха - потом свои же зачморят)))