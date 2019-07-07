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Все про:Медведчук (903) пропаганда (2258) Россия (73244) телемост (6) Newsone (22)

 Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России". ВИДЕО

NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" 12 июля планируют совместный телемарафон "Надо поговорить".

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Анонс передачи уже распространяет в своей программе антиукраинский пропагандист Дмитрий Киселев. Телеканал NewsOne предлагает "поговорить" с ним/его командой.

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По данным информационно-аналитической системы Семантрум, после покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалов "112 Украина" и NewsOne количество упоминаний Медведчука в эфире этих вещателей увеличилось. Так, число упоминаний за три месяца после приобретения NewsOne увеличилось в пять раз по сравнению с тремя месяцами до объявления о сделке. В случае с каналом 112 - рост в два раза.

Источник: https://censor.net.ua/v3136151
 
 
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зебобики - вы сделали это вместе.. жрите!
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Ты просто тупой кретин, скройся..
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Який ти сьогодні? Та після чого? Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 5956 Він не торчок. Він лише втомлений. Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 5956 Чи як там зебіли відмазують...
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Бачили відео, на якому його штормило, як добкіна молодшого ?
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А як же! Шкода що скріни шановного пана видалили. А я дам посилання на відео. Може хтось ще не бачив... До речі 1 320 000 перглядів на зараз. Ну таки да, слуга народу. Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 8285

Зеленський зіграв Добкіна молодшого
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Ха, а фотки убрали. Почему? Пусть все видят этот кошмар.
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не по темі.
а може в нього обличчя таке внаслідок професії і постійних кривлянь ?
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Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 6297 Зося Синицкая
Ха, а фотки убрали. Почему? Пусть все видят этот кошмар.


Модератор подбав - і вже не перший раз за сьогодні. Теж мабуть був на зустрічі з блазнем - тож дбає... Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 4307
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Не, ну я раньше всё-таки не верила в то, что клоун наркоман. Однако, я ошиблась
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Что, соя, уже своих мыслей нет, что на чужое позарился, значит ты тоже кретин(ка).И отвали, уже не в первый раз замечаю, что доносишь на меня модеру, тварь гнилая...
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так это ж бизнес партнёр соевого упыря.
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и поэтому его кум идет по списку слуги урода. логика не ваша тема.
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То есть торговать гибридно можно , а говорить ни ни . Вот она логика порохоботов -свинарчуков
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т.е. вы уже и мертвечука отмазываете?
суки - вы смертники
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Дырочка не вали все с больной головы на здоровую, Метверчук при Пете был в шоколаде, потому как "он единственный канал коммуникации Пети с ******".
При Пете метверчина с помощью СБУ монополизировал рынок сжиженного газа в Украине, он является поставщиком более 40% дизельного топлива (является владельцем трубопровода), при Пете он оформил сеть АЗС Glusko, купил 112 канал.
Так что все это заслуги твоего шоколадного спонсора.
Да ДЫРОЧКА?
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Коли американці запровадили санкції проти мертвечука, пєця призначив його переговорником у мінську. Жодних санкцій. Жодних запитань до цієї потвори від фсбу за 5 років правління Мародера
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При Пете они бы даже не пикнули, и не пикали сидели тихо, апри ватном ЗЕбиле ему ничего не будет. У нас през сепар это уже все поняли..
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Ліцензія? - при тому, що нині нацраду очолює беніна наложниця?
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Ах, если бы... Кто ж его лишит лицензии, это же Мертветчук.
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Не смішіть. Не за Зеліної каденції.
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не умиляй достижения порошенко.
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При Порошенко никаких телемостов с секилёвым не было... Проснись, зегенерат.
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ну да! они на прямую общались с ******.
я смотрю что ты про всех все знаешь ,кто за зелю ,кто наркоша...ты шо ванга?
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Чего не отнять у зебилов, так это их словоблудие, никак не связанное с комментарием,
на который они отвечают... Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 3225
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А справді чому не сидить Медведчук ???
Вже не на одну статтю УК України зробив і наговорив.
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Франческа
Бухарь... Идиот.... Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 9365
Досить ображати свого преЗедента!!!
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На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга".
Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA".

В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23.

Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить.

Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.

Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"".

Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
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Кста, нормальний тест для для новоспеченого лейтенанта і зебіла на вшивість. Стосовно того, що існує заборона на трансляцію ворожих помийок.
Я, щоправда, забув, яким документом встановлена та заборона. Здається, розпорядженням РНБО за підписом Порошенка... Воно вже скасоване?
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И как теперь быть? Кто те продажные Иуды с украинского ТВ, которые проведут этот телемост? Твари.
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Нє, ну, вони іудами завжди були... Але: наступне слово я би уточнив як "антиукраїнське"...
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Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 6999 Зося Синицкая

И как теперь быть? Кто те продажные Иуды с украинского ТВ, которые проведут этот телемост? Твари.
Може хтось з цих... Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 3968


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Якби це сталось після Майдану, то той канал би розібрали по цеглині.
Мабуть доведеться знову в Києві лад наводити.
К**ць що там твориться.
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Після Майдану рейтинг мертветчука був 0,01%,але після реваншу ,який стався 25 .05 2014 почав набирати вагу ,понятно завдяки кому.і тепер самого покровителя перещеголяв
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https://www.youtube.com/watch?v=9_Y4gK0maCI-

- це просто піпец! резервація нарваних зелеботів- богдан і офіс нагнали ботів на захист наркомана і накрутили лайків! я залишив парочку "приємних" коментів -зробіть приємне коксоманам і ви
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Более чем уверен что всё это организовано при поддержке ЗЕкоманды, именно ЗЕсепаркоманда дала добро и гарантии что им ничего не будет.
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Мдааа, при Порохе такой фигни не было.
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Твоєму соєвому хазя\ну-баризі ..який свого кума Мертвечука не посадив !
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да при порохе они все вирищали про репрессии и нацизм)
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Глава Сбу, мид и генпрокурор ушли в бессрочный отпуск, а виноват Зеленский! Очевидный саботаж пороховскрих выродков интересов Украины, и так суки они кричат о патриотизме. ПСС. Жаль и этот сайт превратился в помойку порохового кремлевских тролллей! Мерзкое зрелище
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Мерзкое зрелище и испытание - читать комментарии тупого и безграмотного электората Зеленского.
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Зебіл, от нафіга так дрисливо брехати? Що, думаєш, ніхто не знає, хто у відпустках, хто ні, ві хто виконує обовязки? Ну, ви можете хоч самих себе поважати? Чи для вас брехня - звичний ареал - і у вас поважають того, хто найогидніше збреше?
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При Порохе не решились бы. На след день "плохое" СБУ прилетело бы с обыском.
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конечно, мало. Надо тысяч 100 и полная капитуляция. План минимум-Новороссия(Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, ОдЭсса)
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Чи знайдуться ті, хто буде голосувати за Медведчука після всього, що він наговорив?
Думаю таких буде дуже мало.
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Вати в Україні нажаль 73% так що будуть голосувати
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Я дивуюсь, чому мовчить СБУ ?
Поки медведчук не в раді, його потрібно прибрати.
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Каждый день приносит новые свидетельства пошаговой сдачи страны.
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Предлагаю взять почту и телеграф, потом газеты и пароходы.
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Ещё одна победа ватной команды Зе ? Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России" - Цензор.НЕТ 6132
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Стремительно падаем в цепкие объятья старшего брата. Независимой Украине остались считанные месяцы. Вы сделали это вместе, малороссы!
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ща 73% вышваты раззявивший рты будут смотреть телемост с БРАТАНАМИ и приходить к мнению что они действительно малоросы но никак не украинцы))
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Кілька днів тому я стосовно перспективи транслювання в Україні кацапської пропаґанди процитував Висоцького: "Не пройдёт и полгода".
Проминуло заледве півтижня.
Коли кому цікаво, про перспективу повного спустошення золото-валютних резервів я писав "до кінця року". *****-ТЕ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКанал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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