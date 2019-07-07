 Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России". ВИДЕО

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
Анонс передачи уже распространяет в своей программе антиукраинский пропагандист Дмитрий Киселев. Телеканал NewsOne предлагает "поговорить" с ним/его командой.
По данным информационно-аналитической системы Семантрум, после покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалов "112 Украина" и NewsOne количество упоминаний Медведчука в эфире этих вещателей увеличилось. Так, число упоминаний за три месяца после приобретения NewsOne увеличилось в пять раз по сравнению с тремя месяцами до объявления о сделке. В случае с каналом 112 - рост в два раза.
Зеленський зіграв Добкіна молодшого
а може в нього обличчя таке внаслідок професії і постійних кривлянь ?
Ха, а фотки убрали. Почему? Пусть все видят этот кошмар.
Модератор подбав - і вже не перший раз за сьогодні. Теж мабуть був на зустрічі з блазнем - тож дбає...
суки - вы смертники
При Пете метверчина с помощью СБУ монополизировал рынок сжиженного газа в Украине, он является поставщиком более 40% дизельного топлива (является владельцем трубопровода), при Пете он оформил сеть АЗС Glusko, купил 112 канал.
Так что все это заслуги твоего шоколадного спонсора.
Да ДЫРОЧКА?
я смотрю что ты про всех все знаешь ,кто за зелю ,кто наркоша...ты шо ванга?
на который они отвечают...
Вже не на одну статтю УК України зробив і наговорив.
Бухарь... Идиот....
Досить ображати свого преЗедента!!!
Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA".
В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23.
Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить.
Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.
Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.
Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"".
Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
Я, щоправда, забув, яким документом встановлена та заборона. Здається, розпорядженням РНБО за підписом Порошенка... Воно вже скасоване?
И как теперь быть? Кто те продажные Иуды с украинского ТВ, которые проведут этот телемост? Твари.
Може хтось з цих...
Мабуть доведеться знову в Києві лад наводити.
К**ць що там твориться.
- це просто піпец! резервація нарваних зелеботів- богдан і офіс нагнали ботів на захист наркомана і накрутили лайків! я залишив парочку "приємних" коментів -зробіть приємне коксоманам і ви
Думаю таких буде дуже мало.
Поки медведчук не в раді, його потрібно прибрати.
Хавай.те.
Проминуло заледве півтижня.
Коли кому цікаво, про перспективу повного спустошення золото-валютних резервів я писав "до кінця року". *****-ТЕ.