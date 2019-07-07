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Все про:заложник (1382) Одесса (5519) Геращенко Антон (982) КОРД (123)

 "Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети. ВИДЕО

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал видео освобождения заложниц, которых неизвестный захватил в кредитном учреждении в Одессе.

Видео работы спецназа Нацполиции Геращенко разместил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщинам работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.

Образцовая работа: видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети 01
Образцовая работа: видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, полиция задержала неизвестного, взявшего в заложницы двух женщин в отделении кредитного учреждения в Одессе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/v3136132
 
   
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пізніше досиплять ) Якийсь-невдаха терорист. Міг би вкрасти 500 гривень та йти спокійно.
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Отвратительно сработали!!! Нет слов уберите ето видео и непозортесь !!! Такая дверь идет только на подрыв . в окна не бросили гранату как минимум одну светошумовую !!! Если бы нарик был со стволом положил бы парней и заложников !!!
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Вася ти шо кіна надивився?яка нафіг граната?нет ума штурмуй дома!
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Кацап не истери,а рыло у поца,ну точно данбасяцкое
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Мне кажется или за время проникновения полиции в помещение неизвестный успел бы зарезать заложницу и зарезаться самому.
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не збирався він нікого різати.Хотів мульйон та вертоліт.Цікаво,куди він збирався на вертольоті летіти? В ордло?
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На пляж в Аркадию...просто не хватало на маршрутку..
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А за разбитое стекло с кого высчитают ? С полицейских ?
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Фигня. Вот когда Корбана захватывали, ото было показательно
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Так он правонарушитель или террорист?
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Не в оправдание чепушилы, но вот эти "кредитные" организации должны быть просто прикрыты. Это ж легализованный лохотрон, бо куда ж 73% изучать тот документик, что в подобных "кредитных" организациях им дают подмахнуть. А потом и до таких ситуаций вот доходит.
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а шо опять фанат ЗЕ-совпадение? не удивительно что дебил - что там написано на галстуке? ЗЕленка?
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Зачем же прикрывать? Нужно просто навести там порядок.
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гераша не упустит возможности пиарнуться чтоб мы не забыли что он главный сливатель инфы нужной и неочень, порой опасной для нас и полезной для врага. как вот про Тымчука
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А яка зелена хустинка у грабіжника на шиї?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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