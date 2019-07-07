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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2027) ОГА (1464) Одесская область (1787) сепаратизм (11194)

 "Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что ему ничего неизвестно о связях будущего главы областной госадминистрации Андрея Андрейчикова с сепаратистами и криминалом.

Запись разговора с президентом опубликовал в Facebook журналист Богдан Осинский, информирует Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский рассказал, что официально назначит нового руководителя области за неделю.

О возможных связях Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым президент ничего не знает.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций, в том числе Андрея Андрейчикова. Теперь от назначения на должность главы Одесской ОГА его отделяет только указ за подписью президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова

Андрейчиков - торговец металлоломом. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Андрейчиков продает его в том числе в оккупированное Россией Приднестровье.

Журналистка Наталья Седлецкая утверждает, что Андрейчиков состоит в одном закрытом охотничьем клубе с сепаратистом Дмитрием Черепом, который в 2015 году пытался создать "Одесскую народную республику". Также членом этого клуба является Сергей Кушнир - глава одесского центра агрессивно пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается сбежавший в Россию Игорь Марков.

Также на Цензор.НЕТ: Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Источник: https://censor.net.ua/v3136117
 
 
 Топ комментарии
 
Божья роса опять течет по щекам зебобиков...😀
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да откуда тебя бл знать.. чем дышит ТВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в области
наркотой он не барыжит - значит не входит в сферу твоих интересов
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Отмазка в хуйловском стиле. Наш доморощенный нипричемыш.
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Он с ними не разговаривает, с этими бунтарями-интернационалистами... "Ничего не знаю об этом", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами - Цензор.НЕТ 8586
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вазелин или шутит, или "ничего не знает".. два состояния клоуна в области гос.управления...
зебилам же - всё "божья роса"
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п.с. помнится, совсем недавно зебилы орали "не может назначить андрейчикова, это ложь, вывсеврёте!"... теперь у зебилов новые методички-отмазки - "а докажите!"
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ну да, труханофф, дружбан пэпы мальдивского, намного лучше того андрейчикова.
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Незнание не освобождает от ответственности.
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Божья роса опять течет по щекам зебобиков...😀
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да откуда тебя бл знать.. чем дышит ТВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в области
наркотой он не барыжит - значит не входит в сферу твоих интересов
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Так зачем нам президент который тупой и ничего не знает? Пусть идет обратно где он знает как без рук играть на пианино!
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Йому хтось сказав, що він вже справді президент України Зєлєнскій, а не президент "Слуги нарота" Голобородько?
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Отмазка в ********** стиле. Наш доморощенный нипричемыш.
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гля, какие персонажи рядом с гарантом. нее, ето не новые лица
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А шо ти взагалі знаєш, шут гороховий? Про шаурму не забув?
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Ну так пришлите доказательства этой связи в ОП
А вот если прислали и проигнорили, тогда можно уже возмущаться
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Президент в Одессе, а светофоры работают, палюция через каждые 50 метров не стоит
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І прибрали смітники. Кидайте все на тротуар.
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Если это так, то сделали выводы после Марика...это хорошо...
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ЗеЛя,ты когда на ростове будешь.узнаешь
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масштабный пожар: детонировали снаряды/ откровения Коломойского, спонсора Зеленского: на Донбассе внутренний гражданский конфликт.Не инспирированный Россией. Военнослужащие РФ поехали на Донбасс выполнять интернациональный долг. Это нормально/ Российский реванш в Харькове / В введении визового режима с РФ не вижу необходимости, - Данилюк/ "Свинарчук-гейт" зачах-СБУ сражается с львовским мусором/ безработица растет/ На рахунку Держказначейства стало вдвічі менше грошей/Зеленский удивлён: Словения и Словакия разные страны, а Торонто не столица Канады/.Подобные истории показывают что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов-пианистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, одним из первых был коммент 06.12.2015 10:54
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БлаЗЕнь не может снять трубку и позвонить в СБУ или в МВД, как не смог позвонить в МИД?!
А оно вообще телефоном пользоваться умеет или только Фэйсбуком ?!
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Может ему связь отключили за неоплату? Его отец не зря жаловался, что у преЗЕдента маленькая зарплата... "Ничего не знаю об этом", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами - Цензор.НЕТ 3560
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Сциканут ему там правду сказать)))))
И карточки уничтожены))))
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Знает,не знает...А ответственные теперь ВСЕ.
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Таки да, він же казав шо ми всі президенти.
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Соя вначале обвиняли Андрейчикова в поставках лома в Приднестровье, а потом оказалось что Петя лично дал добро и снял санкции.
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Ничего не знаю об этом", ничего не видел, ничего никому не скажу! "Ничего не знаю об этом", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами - Цензор.НЕТ 8824
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Соєва вата на чолі з патріотом Трухановим сильно нєгодуєт!!))
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Всё он знает, но как всегда включает дурачка. Зеля и Марадона- близнецы-братья по мировоззрению, только Марадона-Марчело-Шестой раньше раскрылся и сбежал в парашу. "Ничего не знаю об этом", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами - Цензор.НЕТ 8660
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Всё правильно, "меньше знаешь - крепче спишь".
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ваЗЕлиновый космонавт приземлился...
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Песец дожились. Теперь если с тобой в одном клубе сепары, а родственники живут в росии то все? Приплыли. Результат правления поцреотов-вышиватников и соевых барыг налицо.
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"... какие ваши доказательства?..." Достойный ученик *****
"Ничего не знаю об этом", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами - Цензор.НЕТ 6314
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Так не никаких связей или не знаю об этом ничего?
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Зєлєнський все робить, щоб бути "Картоплею" (навесні 72% посадили у крісло, восени ті ж самі 72% - уберуть)! "Ничего не знаю об этом", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами - Цензор.НЕТ 2916
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Ну так есть же "лейтенант молоденький" СБУ должно обеспечивать безопасность страны,тем более речь идет о довольно проблемном регионе.
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За богдана , мендель , он знает все , а вот об андрейчикове мог не знать . Теперь узнал и наверное будут друзьями... "Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами - Цензор.НЕТ 4794
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А тем временем в "вяликой" стране очередное рядовое ДТП. На Урале водитель бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет, а там само-собой взорвался. Погибли четверо, шесть ранены. То, что водитель был пьян это привычно для московии, но то, что он посадит на верх бензовоза семь человек и двух в кабину "чтобы подвезти" это уже экзотично даже для жителей Гондураса.
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То что создал Порох а это Армия,безвиз,мова,томос Зеля по тихому сливает в угоду Кремлю.
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чё-то он по принципу общения все больше напоминает куйло с письковым...
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Зеленський каже, що прийшов "ломати систему". Але поки уся Україна бачить, як "ломає" Зеленського. Не дарма не хотів аналізи здавати. https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
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Андрейчиков - торговец металлоломом. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Андрейчиков продает его в том числе в оккупированное Россией Приднестровье.Журналистка Наталья Седлецкая утверждает, что Андрейчиков состоит в одном закрытом охотничьем клубе с сепаратистом Дмитрием Черепом, который в 2015 году пытался создать "Одесскую народную республику". Источник: https://censor.net.ua/v3136117

Цікаво, а главред та журналіздка зверталися до СБУ чи МВС? Нє? То мють теж відповідати як співучасники, бо знали і не повідомили органи!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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