 Подвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине. ВИДЕО

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям. В результате были уничтожены: дзот, блиндаж, склад боеприпасов - до основания, КСП взвода - до основания, жилое помещение - до основания. Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там. По подтвержденной информации живая сила не досчиталась: 3-200, 4-300", - написал Мысягин.
что наши испытывают какие то новые высокоточные мины...
Зима- https://censor.net.ua/video_news/3118610
Весна- https://censor.net.ua/video_news/3122510
Храни Вас Бог, пацаны.
Дуже гарна і делікатна та філігранна робота !
Все буде Україна.
Героям Слава!
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-07072019_7.html
Доводим до вашего сведения, что в район предполагаемой дислокации подразделений беспилотной разведки ВС РФ (наиболее вероятно 55-я омбр (отдельная мотострелковая бригада) ВС РФ,место базирования республика Тува) введены специальные противоэпидемиологические подразделения НЦ УКС МЧС РФ (Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России). Вероятна причина - вспышка бубонной чумы. Подразделение было размещено в этом районе 04.07.2019 по ротации. Приблизительное количество л\с около 35-40 в\с.
Спасибо.