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Все про:война (3528) Луганщина (4110) Мысягин (35) операция Объединенных сил (1377)

 Подвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине. ВИДЕО

Украинские воины разнесли вдребезги позицию российских терористов на окраине хутора Вольного в Луганской области.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям. В результате были уничтожены: дзот, блиндаж, склад боеприпасов - до основания, КСП взвода - до основания, жилое помещение - до основания. Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там. По подтвержденной информации живая сила не досчиталась: 3-200, 4-300", - написал Мысягин.

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Подвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине 01
Подвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине 02

Источник: https://censor.net.ua/v3136106
 
   
 Топ комментарии
 
Красавчики.
Храни Вас Бог, пацаны.
Подвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине - Цензор.НЕТ 5865
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Ось так потрібно розводити війська. Щоб не залишалося ні бетонних укріплень , ні ворогів на лінії розмежування.
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С каждым разом улучшается кучность, а это говорит о том,
что наши испытывают какие то новые высокоточные мины...

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Это уже третье видео, по этим позициям, в разные сезоны.

Зима- https://censor.net.ua/video_news/3118610
Весна- https://censor.net.ua/video_news/3122510
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Ось так потрібно розводити війська. Щоб не залишалося ні бетонних укріплень , ні ворогів на лінії розмежування.
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Чим так точно б'ють наші хлопці?
Дуже гарна і делікатна та філігранна робота !
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Потужні рогатки особливої конструкції.
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Скоро вас всех кацапов вышвырнем из Украины!
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чим би не били - аби проросійській погані побільше зустрічей з кабзоном організовували! Слава Україні, смерть сепаратистам та іній промоскосвькій погані
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Классно твоих путинососов убили, смейся дальше, кацапчик! Підвали не допомогли: ЗСУ дощенту розгромили позицію найманців РФ на Луганщині - Цензор.НЕТ 1500
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День начался с хорошей новости. Новое командование пока не хуже старого! Зе сдает Украину полным ходом Подвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине - Цензор.НЕТ 7652
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А-а... Так это новое командование там прицеливалось? Тогда понятно.
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Оно как минимум не мешало. Хорошее начальство - это то, которого не замечают.
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Я бы сказал по другому -которого лучше бы не было!
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До речі - Юрій Мисягін балотується від "Слуги Народу" по мажоритарці в Новокодакському районі Дніпра..
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Від "Слуги народу" йде багато волонтерів, той же Арахамія. Але сусідство патріотів, волонтерів з одного боку та скандальних забудовників і відвертих ватникв викликає дисонанс.
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Мысягин, пожалуйста опубликуйте банковскую распечатку трат с карточки на которую вы собираете деньги, пожалуйста. Ну чтобы не было сомнений, что воюют одни, а другие на их подвигах деньги зарабатывают.
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Барво! Скорее всего это самонаводящиеся мины.Очень большая точность и хорошая кучность. Такими аргументами нужно пользоваться Зеле на переговорах.
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То є дуже добра новина.
Все буде Україна.
Героям Слава!
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Це дієвіше за "Мінськ" та "нормандські формати"!(ІМХО)
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от так би по даунецьку і лоханську втриндячити
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Нашим героям - величезна подяка і низький уклін. Правда, вони засмутили нашого президентика і його пропутінську команду. Але це ще один плюс.
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Наташенька, это Вам Президент сказал, что он огорчён?
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Интересно - это калибр разрешенный или чуть покрупнее?
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вполне разрешенный - сигарета, зажигалка....а курение, как известно - вредит здоровью!
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Отлично, но так много снарядов уходит, а нет такой бомбы, чтоб одна воронка была вместо всей лугандонии?
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За две недели более 40ка раненых, арта кацапов работает, наркошмаркля грозится убрать даже бетонные ограждения, при этом дэпутутки от зекретинов нам постят победные видео- включайте мозги!!!
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Да зрада, из за зепредателей за месяц 87 убитых, больше 40ка человек раненных за две недели -и зекрысы думают, что кому то глаза замылят видосами? А вот хрен вам
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87 это и убитые и раненные, это общие потери выбывшими.
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Судячи з характеру освітлення та напряму тіней, це було вдосвіта - "С добрым утром, маскали - ихтмнеты!!!" Більше всього сподобалась ретельність "контролю виконаної роботи" - послали дрон під вечір, коли пил осів, і дим розвіяло, щоб упевниться у якості нанесеного удару...
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Сообщение ВК tZE 07.07.2019 г. Новосветловка.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-07072019_7.html
Доводим до вашего сведения, что в район предполагаемой дислокации подразделений беспилотной разведки ВС РФ (наиболее вероятно 55-я омбр (отдельная мотострелковая бригада) ВС РФ,место базирования республика Тува) введены специальные противоэпидемиологические подразделения НЦ УКС МЧС РФ (Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России). Вероятна причина - вспышка бубонной чумы. Подразделение было размещено в этом районе 04.07.2019 по ротации. Приблизительное количество л\с около 35-40 в\с.
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Молодцы, служивые, СПАСИБО!!! И валите свинособак, пока узеленские не запретили стрелять!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПодвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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