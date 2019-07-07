 Подвалы не помогли: ВСУ до основания разгромили позицию наемников РФ на Луганщине. ВИДЕО

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям. В результате были уничтожены: дзот, блиндаж, склад боеприпасов - до основания, КСП взвода - до основания, жилое помещение - до основания. Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там. По подтвержденной информации живая сила не досчиталась: 3-200, 4-300", - написал Мысягин.

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