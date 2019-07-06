 "Особый статус" в заявлениях политиков будет означать федерализацию Украины по российскому сценарию, - Климкин. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке находящийся в политическом отпуске глава МИД Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Молдавские друзья сбросили довольно уже популярное в Интернете видео. Смотрите сами. Два молдавских политика, Игорь Додон и Сергей Яралов из окружения Плахотнюка (сам он остался за кадром), обсуждают план федерализации Молдовы. Заменяя, со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, слово "федерализация" на "особый статус, предусматривающий широкие законодательные и исполнительные полномочия в политической, экономической и социокультурной областях". Ничего не напоминает? При этом на видео Додон говорит, что это согласованное дело.
Видео наделало шума еще в начале июня.
Когда будете слышать похожие предложения от политиков, понимайте и знайте - это и есть федерализация. Причем по российскому сценарию", - написал он.
По его словам, именно таким образом будут пытаться продвигать план федерализации в Украине.
А помните Добкина младшего в верховной раде?))) Похож?))) А потом Зе его пародировал с колоной на сцене))) Вот так вот...
Видео:
https://youtu.be/y0SZWqdkANg
https://youtu.be/y0SZWqdkANg
D3bu993r @D3bu993r 3 часа назад
"Зе!ка підарешт" - знову набуває актуальності.
Ты че попутал, Чугункин?
Порошенко подписал закон об "особом статусе Донбасса
Зебанутость этого не замечает?
😷
Что такое липецкая фабрика в истории президента Порошенко? Это материальный актив, который был в собственности Порошенко до войны и до его президентства и приносил ему прибыль.
Что случилось с фабрикой?
После эскалации конфликта фабрика была арестована и остановлена. То есть в результате президентства Порошенко липецкая фабрика перестала приносить ему прибыль и винить его можно только в том, что он пожадничал и не продал ее сразу, как вступил в должность.
Но сама должность и работа на ней привела именно что к потере дохода от липецкой фабрики.
Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.
Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль.
Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать.
Почувствовали разницу?
Сериал Сваты - это маркер. И это непривычный вариант прямой коррупции. Когда политик использует должность для получения дохода.
Таким образом, возврат сериала Сваты не только демонстрирует весь набор негативных ценностей команды президента.
То что они поощряют пропаганду русского мира. То что они видят в украинцах малороссов.
То, что незаконное посещение Крыма для них не проблема. Это все моральная плоскость. Но это еще и коррупция. Очевидная, открытая, вульгарная.
Могут ли сказать, что это мелочи и копейки по сравнению с общим уровнем коррупции в стране? Могут. И даже будут правы. Мелочи.
Но и липецкая фабрика не была проблемой, но стала мемом. Где переход от незначительной коррупции к уже важной? Когда это случится?
Кто может поручится, что Зеленский не решил идти в президенты, обидевшись на запрет Сватов? И не решив восстановить «справедливость»? И очевидно, что этот интерес абсолютно корыстен. И ему наплевать на информационную войну, развязанную Россией.
Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.
Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.
Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии.
Либо мы строим Украину, понимая, что Россия враг.
Либо живем в зазеркалье, где есть отдельно российские войска, а отдельно ценности русского мира, запуская последние вместе со Сватами и Артурами Пирожковыми.
И тогда построить можно только Малоросию. Которая, кстати, всегда будет оставаться бедной. Потому что в русском мире нет места европейским ценностям, нет места верховенству права.
А без этого мы всегда будем оставаться бедным Гуляй-полем.
СЕРГЕЙ ФУРСА
ББС 2016 год
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/02/160201_ru_s_lipetsk
Политика / Общество 06-июл, 06:229 1 653 8
ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО В ЕВРОСОЮЗ.
Да, сейчас мы его видим местами не очень презентабельным. Да, они там проголосовали против нас, и у нас уже начинают "вовкину песню" - зачем нам идти туда, куда нас не зовут?
Видите, какие они? Франция же с Россией разговаривает, Германия их в ПАСЕ пускает, они с ней за руку здороваются…
Чисто по российскому сценарию запевают - наше информационное поле сейчас будет поворачивать нас обратно от Евросоюза, рассказывая, что он того не стоит.
Давайте отбросим наивные представления о Евросоюзе - о том, что там всем будет хорошо уже на пороге, как только вступим. В это действительно многие верят, глядя на сытых европейцев. На самом деле нам нужно быть прагматичными и чувствовать свою выгоду, сняв розовые очки.
Мы привыкли считать, что они - большая и дружная семья. На самом деле не самая большая, не очень и дружная. Думаете, поляки или венгры не злятся на Германию, куда утекают их рабочие руки? И они вынуждены искать их в той же Украине? Европейские страны в каких-то моментах толкают друг друга под руку, и все гладко там быть не может.
Венгрия поэтому и лезет к нам на территорию, ей было удобно - что украинцы своих же обучают венгерскому за украинский счет. А потом готовых работников венгры забирают к себе. И языку обучать не надо. Или принимают под видом беженцев - чтобы соблюсти новые правила по приему эмигрантов, принятые Евросоюзом с подачи Меркель.
Лучше же принять работящих украинцев, чем мусульман?
Они вовсе не будут нам помогать в любой ситуации. Бесплатно помогать глупо, ведь это бизнес - и если возвращать надо не деньгами, то политическими решениями или какими-то еще - точно. Наши люди приводят пример - что нам дали меньше, чем какой-то стране, которую вытаскивали из кризиса.
Тут не берусь судить степень ценности каждой такой пострадавшей страны, рассчитывающей на финансовую помощь, но платить все-таки надо. Порох это прекрасно знает, т.к. бизнесмен. Мы, например, прекрасная территория для баз НАТО. У нас можно обучаться противодействию гибридной войне. Что-то еще по списку - если задаться целью, то мы не бесполезны для крупных союзников.
Так что же такое для нас Евросоюз?
Это каста. Это ступенька, на которую не станет Россия. И эта ступенька - выше России.
Это рынок.
Это стандарты.
Это пример для нас, как надо. Строить, производить, кормить, обслуживать, обеспечивать. Мы подтянемся, способные.
Это лучшие условия жизни для наших детей.
Это более сытая жизнь, которая не отменяет необходимости работать. И вот работать там привыкли по правилам, а мы - нет. Не мешало бы нам научиться соблюдать и правила, и законы.
Это более существенные инвестиции. Среди своих деньги распределяются с большим доверием - это лучше, чем отправить суммы в азиатскую страну, где президент-обиженный хомячок внезапно запретит импорт или экспорт твоего товара или сырья для него.
Евросоюз - это хоть какая-то предсказуемость и надежность.
Естественно, не без исключений. Но учитывая нашу сегодняшнюю жизнь, наш опыт выживания в оккупации, в войне, в борьбе - мы достаточно опытный член компании, прошедший медные трубы.
Евросоюз - это переход в высшую лигу по всем вышеперечисленным критериям. И те, кто отговаривают нас от этого пути - пытаются играть на эмоциях.
- мы им не нужны!
- они за нас не проголосовали!
- они нас не поддержат!
- сколько можно просить и унижаться!
Особенно умиляют заявления, что у нас все есть, давайте сейчас обрежем все связи и будем как кто-то из самодостаточных стран. Ничего ни у кого не просить.
На обиженных, как известно, воду возят. А деловой человек видит цель и думает далеко вперед. Эмоциями сейчас думает Россия, давя яблоки бульдозером и выливая Боржоми в унитаз (которое, как пишут, даже уже российского производства - ну не дурне?).
Не стоит нам стартовать на эмоциях.
Мы не друзей ищем, если честно. Нам нужно выжить и выбраться. На взаимовыгодных условиях. Поэтому нам только туда, не сворачивая.
Общество 06-июл, 07:029 3 650 10
Вляпалась Москва, а отвечает Украина
Россия постоянно куда-то лезет. Мы исторически привыкли, что являясь сателлитом России, вынуждены были прикрывать российскую задницу в самых разных ситуациях - физически, экономически, политически.
Вдумайтесь:
- Афганистан. Это не нужно было Украине - это было нужно россиянам, но мы туда пошли "заодно". Заодно потеряли людей, здоровье, время.
- Голодомор. Мы спонсировали (читай - погибали от голода сами) российские города с партийной верхушкой. При этом та самая партийная верхушка самой Украине была не нужна. Не был нужен Украине тот политический строй, навязанный нам в какой-то точке отсчета истории.
Если сделано что-то не так - это "Украина виновата".
Если сделано в Украине, но получилось неплохо - это Союз молодец. "Воспитал" такие кадры и дал возможность себя проявить!
Если в Крыму ничего не растет и не строится - это мы не помним. Хрущев пьяный был, а вся Россия тоже не протрезвела. Ничего не знаем, там было как в Дубаи, х*хлам зря подарили!
Если Украина дала ему воду, построила дороги, развила туризм и пустила русских на пмж - то без спасибо, давайте Крым обратно.
Одна лодка с Россией - общие с ней проблемы. Покатился рубль - покатится и гривна.
Сбила Россия самолет - Украина возьмет ее вину на себя, Кучма многое не рассказал. Сейчас бы в Сирию вместе летали, "на работу".
И вместе с Россией запрещали бы грузинское вино - потому что Грузия взбунтовалась против российских оккупантов.
Вляпалась Москва - отвечай вместе с ней и Украина, при этом хлопая глазами от невозможности отказаться.
Ведь газ не дадут, замерзнем, помните?
С момента Майдана мы постепенно пересели в лодку другую.
Пусть не к сытым Великобритании, Франции, Германии - но все равно к своим. Эстонии, Латвии, Литве, Польше... В случае с ними не то чтобы есть общие проблемы и нужно прикрывать уже их задницу.
Скорее дело в том, что эти страны самодостаточные прежде всего. Они просто никуда не лезут - где можно заработать проблемы.
Это их отличает от России - самодостаточность. Живут себе мирно, строят свою экономику, планово проводят учения с НАТО и уважают чужие границы.
И нет чтобы плыть в данном направлении - мы сдуру приводим к власти Зеленского, а тот открывает двери оппоблоковцам, как Троянский конь - и вуаля. Мы снова лезем в лодку с Россией. Ну почти. Там, где нас и хотят видеть московские хомячки.
Вопрос ко всем вменяемым гражданам: ЗАЧЕМ???
Конкретный Толик на евробляхе от России не получит желанной халявы. А Мария Петровна из условной 45-й школы не получит зарплату большую, чем в Москве. Дай Бог такую как в Самаре получить.
Пусть Крым поделится информацией, насколько они равны с остальными россиянами по социалке. Про равенство интересно послушать.
А если хотели как в Европе, но гуськом забегающих в Украину регионалов времен Януковича не заметили - то что это, как не вселенская глупость?
Вовочка впустил "новые лица" в нашу лодку, и теперь мы идем ко дну с такими пассажирами.
Думайте, куда и с кем плывете.
Стала известна зарплата секретаря СНБО Данилюка
Александр Данилюк на своей должности получает больше 90 тысяч гривен
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "24 канал".
В частности, за июнь 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк получил зарплату в размере 92 тыс. 320 гривен. Это сумма со всеми надбавками.
При этом должностной оклад Данилюка составляет лишь незначительную часть из этой суммы - 18 тыс. гривен, сообщили в аппарате СНБО в ответ на запрос журналистов "24 канала".
Для сравнения, размер зарплаты Данилюка составляет более 22 минимальных зарплат или чуть более девяти средних зарплат по Украине в мае 2019 года. Сегодня сумма "минималки" составляет 4 173 тыс. гривен.