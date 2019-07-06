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 Политика Украины
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Все про:газопровод (692) Смешко (68)

 Правоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко. ВИДЕО

Предыдущая власть хочет забрать себе за бесценок газотранспортную систему Украины.

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в эфире ток-шоу "Оппозиция" (совместного проекта телеканалов "Украина" и "Наш"), отвечая на вопрос Юлии Тимошенко о том, что уникальную государственную собственность - газотранспортную систему - доводят до банкротства и передают в управление структуре, которая не принадлежит государству, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

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"Предыдущая власть вместе с президентом понимает, что сейчас наступает время, когда нужно будет создавать международный консорциум. И они хотят забрать себе за бесценок газотранспортную систему Украины. Это не могло обойтись без "Нафтогаза" и его руководства, а также предыдущей политической власти", - заявил Игорь Смешко.

По его словам, сейчас этим должен заниматься Офис нового президента и он сам как гарант Конституции и соблюдения законов. "У главы государстве все силовые структуры, которые должны расследовать факты преступлений бывшей власти и предотвратить новые преступления. Ждать, пока будет избран новый парламент, сформировано новое правительство - от этого легче не станет", - отметил лидер партии "Сила и Честь".

По мнению Игоря Смешко, правоохранительная система должна немедленно реагировать на ситуацию с газотранспортной системой Украины. "Кстати, расследование относительно незаконности создания НКРЕКП фактически позволяет сразу разобраться с мафиозным сговором, следствием которой может быть и потеря газотранспортной системы Украины", - подчеркнул Игорь Смешко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3136092
 
 
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Нема спокою ЗЕбанутим, вони мають намір налагодити постачання оккупаційним військам в Криму:

"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
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От ще один злочин свині парашенка .. - ой довго довго сидіти мародеру барижному!
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здається зебіли забули скільки українців загинуло у війні з кацапами, а зброї на руках ого-го. Правоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 7301
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По моим сведениям они сообщили русским ещё в апреле, что дадут воду в Крым.
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Гавкать на попередникив - это не программу умную придумывать! Правда, чудо гэбнявое? Правоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко - Цензор.НЕТ 9775
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За розвал виробництва звільняють директора заводу і він каже наступнику, що заготовив для нього три листи, які він повинен відкривати по мірі його виклику в райком партії, інформує Ukr.Media.
Минає рік - виробництво на нулі, наступника кличуть в райком, він відкриває 1 лист, там написано - вали все на мене. Наступник посилається на страшну спадщину, яка йому дісталася. Пробачили.
Пройшов ще рік. Та ж картина на виробництві. Знову викликають в райком. Він відкриває 2 лист - там написано - кажи, що у всьому винні реформи і модернізація. Знову пробачили.
Проходить ще рік. Нічого не змінилося - знову в райком викликають. Він відкриває 3 лист, там написано - приготуй 3 листи.
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ПОРОХОБОТ ИЗ РОШЕНОВСКОЙ ПОМОЙКИ! ПОЙДИ ПОМОЙСЯ, ДЕРЬМОМ НЕСЕТ!
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пришёл кацап и орёт капсом. держи 11.80 на рюмку стекломоя. бери с метанолом он вкуснее.
тестик по украинскому языку хочешь? а?
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Молотят околесицу с Бабой Юлей,лохам уши лапшей забивают. Рейтинги считают что поднимают.
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В итоге ГТС заберет кремль.
Видно это одно из условий.
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Юля не может дождаться, когда с Путиным договориться о транзите в обмен на воду в Крым или моторол в своём списке
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Тимошенко , отрабатывая заказ пуйла, уже годы гонит пургу, что ГТС нельзя продавать западным партнерам, приватизировать, сдавать в аренду и т.д...
В результате западным партнерам стало неинтересно и они ушли под ручку с пуйлом на Балтику строить Северные потоки = в результате действий тимошенко транзит газа в 2020 вообще остановится и "национальное достояние" ГТС превратится в груду металла.
Тимошенко теперь, за обеспечение условий строительства СП-2 может рассчитывать на "героя России" лично из рук самого пуйла.
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Смешко, за Нефтегазом и Коболевым стоят американцы, а за тобой какой-то гордон.
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От ще один злочин свині парашенка .. - ой довго довго сидіти мародеру барижному!
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Практично, у будь-якої держави є абсолютно законні механізми, щоб безболісно для неї, і болісно для підприємців, націоналізувати усе приватизоване. Просто треба мати волю й хист.
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Лжет, как кацапский мерин.
Нафтогаз с 2015 года стал ПРИБЫЛЬНОЙ компанией.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПравоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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