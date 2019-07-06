 Правоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко. ВИДЕО

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в эфире ток-шоу "Оппозиция" (совместного проекта телеканалов "Украина" и "Наш"), отвечая на вопрос Юлии Тимошенко о том, что уникальную государственную собственность - газотранспортную систему - доводят до банкротства и передают в управление структуре, которая не принадлежит государству, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
"Предыдущая власть вместе с президентом понимает, что сейчас наступает время, когда нужно будет создавать международный консорциум. И они хотят забрать себе за бесценок газотранспортную систему Украины. Это не могло обойтись без "Нафтогаза" и его руководства, а также предыдущей политической власти", - заявил Игорь Смешко.
По его словам, сейчас этим должен заниматься Офис нового президента и он сам как гарант Конституции и соблюдения законов. "У главы государстве все силовые структуры, которые должны расследовать факты преступлений бывшей власти и предотвратить новые преступления. Ждать, пока будет избран новый парламент, сформировано новое правительство - от этого легче не станет", - отметил лидер партии "Сила и Честь".
По мнению Игоря Смешко, правоохранительная система должна немедленно реагировать на ситуацию с газотранспортной системой Украины. "Кстати, расследование относительно незаконности создания НКРЕКП фактически позволяет сразу разобраться с мафиозным сговором, следствием которой может быть и потеря газотранспортной системы Украины", - подчеркнул Игорь Смешко.
"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
Минає рік - виробництво на нулі, наступника кличуть в райком, він відкриває 1 лист, там написано - вали все на мене. Наступник посилається на страшну спадщину, яка йому дісталася. Пробачили.
Пройшов ще рік. Та ж картина на виробництві. Знову викликають в райком. Він відкриває 2 лист - там написано - кажи, що у всьому винні реформи і модернізація. Знову пробачили.
Проходить ще рік. Нічого не змінилося - знову в райком викликають. Він відкриває 3 лист, там написано - приготуй 3 листи.
тестик по украинскому языку хочешь? а?
Видно это одно из условий.
В результате западным партнерам стало неинтересно и они ушли под ручку с пуйлом на Балтику строить Северные потоки = в результате действий тимошенко транзит газа в 2020 вообще остановится и "национальное достояние" ГТС превратится в груду металла.
Тимошенко теперь, за обеспечение условий строительства СП-2 может рассчитывать на "героя России" лично из рук самого пуйла.
Нафтогаз с 2015 года стал ПРИБЫЛЬНОЙ компанией.