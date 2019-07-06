 Кандидат в депутаты от "Слуги народа" Куницкий подтвердил свое двойное гражданство. ВИДЕО

Об этом он заявил сегодня, 6 июля, на встрече с избирателями в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.
"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израилю. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - сказал Куницкий.
Кандидат добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.
"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - добавил Куницкий.
Во время встречи кандидат прокомментировал и то, что его 5 июля внесли в базу сайта "Миротворец".
"Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - сказал Куницкий.
Как рассказал представитель гражданской сети "Опора" Николай Зинченко, для регистрации кандидата на выборы в парламент нужно, чтобы он был гражданином Украины:
"В Законе Украины "О выборах" указано, что баллотироваться могут те кандидаты, которые являются гражданами Украины и проживают на территории Украины последние 5 лет, на этом основании его зарегистрировали. Есть исчерпывающий перечень пунктов, где указано на каких основаниях могут снять с регистрации кандидата в депутаты. Там нет пункта, что у кандидата есть двойное гражданство. Если идти по формализму закона, то нет оснований. Но эти вопросы должны решать суды и ЦИК".
Согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.
В статье 76 говорится: народным депутатом Украины можно выбирать гражданина Украины, который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса и проживает в Украине в течение последних 5 лет, не имеет судимостей.
Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия. По состоянию на 6 июля Куницкий остается кандидатом в депутаты.
В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о Крыме
Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам.
Такое заявление сделал член партии "Слуга народа", эксперт в сфере экономики, финансов и налогообложения Даниил Гетманцев, передает ATR.
"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", - заявил он.
"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны", - добавил Гетманцев.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313688-v_sluge_naroda_sdelali_neohidannoe_zajavlenie_o_kryme
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«Я считаю, что закон о люстрации свою ключевую задачу не выполнил. Он для многих не является, скажем так, наказанием за то что они нарушали закон и таком образом попадая под люстрацию они смогли избежать ответственности за те деяния, за которые, наверное, стоило бы чтобы они понесли ответственность. С другой стороны закон о люстрации убрал, в том числе с различных должностей, людей которые были бы там эффективны сегодня. В том числе сегодня в условиях войны, в условиях той неспокойной социально-экономической ситуации и многих других вызовов перед которыми сегодня оказалось наше государство», - заявил Разумков.
Напомним, закон «Об очищении власти» (люстрации) был принят пять лет назад после Революции достоинства. Под действия закона попало около пяти тысяч человек (Данные «Общественного люстрационного комитета» ), которые занимали должности с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года. Под люстрацию подпадают и сотрудники правоохранительных органов, судьи которые были причастны к преследованию активистов Майдана. В реестре лиц, которые попадают под действия этого закона, числится сейчас 921 человек.
Отметим, что военнослужащие, сотрудники Госпогранслужбы и Нацгвардии могут оставаться на должности, но после прохождения специальной процедуры. Для этого им необходимо подать соответствующий запрос президенту с просьбой не применять к ним данный закон. По такому пути пошли ряд скандальных чиновников, которые Петр Порошенко допустил к службе.
Некоторые чиновники восстановились на своих должностях через суды. Некоторых, после этого, Порошенко отправлял на повышение. Еще одним поводом не попасть под действие этого закона - получить удостоверение участника боевых действий. Чем воспользовались многие. Возможно именно поэтому в реестре значится не 5000 человек, а всего 921 чиновник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
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А полоумного марионетку Зе выбрали из 39 кандидатов.... потому что большинство народа это тупые, потерявшие национальное и личное достоинство людишки-малороссы ...ну и + сепары ожидающие путина в Киев...
Украинцев на самом то деле очень мало... - вымирающий народ...
Процентов 20 от силы осталось от общей массы...
Просто понимал какой придет пипец если Беня возглавит Украину...
Насчет 3,8% может вы и правы в какой то мере...
Сейчас ситуация такая как на картинке увы...
Любая про-украинская позиция осмеивается сепарами в связки с порошенко...
Я так и написал..
Так было всегда
Уже и в соцсетях, и в СМИ разошлись его фото со службы в израильской армии.
"Служив в армії Ізраїлю: блогер Куницький із "Слуги народу" потрапив у новий скандал."
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sluzhiv-v-armii-izrailyu-bloger-kunitskij-iz-slugi-narodu-potrapiv-u-novij-skandal.htm
Во-вторых, он очень часто ездит в россию, был там много раз даже в этом году.
Что он там делает?
Из заявления депутата Денисенко:"Впрочем, лично у меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этим лицом только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России.Об этом может свидетельствовать факт многократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильским паспортом.Гоптовка, выезд, 23.03.19
Гоптовка, въезд, 16.03.19.
Гоптовка, выезд, 16.03.19.
Гоптовка, въезд, 16.03.19
Гоптовка, выезд, 09.05.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18
Гоптовка, выезд, 24.03.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18Вместе с тем прослеживается трансграничная активность Куницкого и за его украинским паспортом номер FG 495891:Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19
Харьков, выезд 16.05.19
Гоптовка, въезд 23.03.19
Гоптовка, выезд 23.03.19Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать.Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ, к голове которой я обращусь уже ближе понедельника.Заодно и узнаем, в каком именно народа служат некоторые слуги".
Источник: https://censor.net.ua/n3134754
Если не запрещено то можно
От того ,что у нардепа будет одно гражданство,он что будет больше любить Украину?
Если Украина демократическое государство,в чем я сомневаюсь,то не имеет значения сколько у него паспортов и какой национальности
- ой вей...кого я вижу.?.. Соломон Натанович...глазам не верю...
- таки да! это я
- а брехали шо вы в Израиль умотали
- был.. пожил... вернулся обратно!
- и с чего это? шо вам там опять не так?
- Изя... я вам за то честно скажу - я здесь хто?
- хто?
- хитрая жи*** морда... а там такие... все!!!!
Но вот на 169 округе в Харькове идут два основных конурента.
Куницкий( который в тырнете ZPSanek) и Грановский.
То что у Грановского еще гражданство румынии и молдовы есть я уже молчу.
Но Грановский решала по судам от порошенко, и вообще личность одиозная. Порошенко провалился, и Грановский вынырнул в Харькове неожиданно, за два месяца договорился с Кернесом и ездят на пару фэйсами светят с подарочными наборами лекарств бабулькам .
Точно так же как перед этим кернес пропихивал от себя и Писаренко, и Хомутынника.
А Куницкий выучил законы и четыре года подряд уже шугает недобитых бывших гайцов на дорогах и нашу реформированную патрульку. Чтобы нам, хоть немного легче жилось в правовом беспределе.
Так вот при выборе из этих двух кандидатур , извините, но Куницкий однозначно лучше. И я не смотрю под чьими флагами он пойдет в парламент. И его второе гражданство меня меньше всего волнует
Экономист и бухгалтер талантливый, но в раде он кроме того что его постоянно спящим снимали, особо не отличился ничем.
Потому реально по округу два конкурента, абсолютно чужой харькову грановский, и не успевший еще особо зашквариться Куницкий.
ну миротворец "умер" после помещения туда ювт и михо, так что над трупом глумиться не надо
В 2019, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - Чем я очень горжусь, добавил Куницкий
......
Это какой то трэш из предателей в партии услуг русскому народу!
Штамп ставить негде.
Даже пуйло таких отбросов презирает...
Процесс отказа от израильского гражданства предназначен для граждан Израиля, проживающих за рубежом и желающих по какой-либо причине выйти из гражданства.
Важно отметить, что решение о согласии на выход из гражданства принимает исключительно министр внутренних дел Израиля либо его уполномоченный, и пока такого согласия не дано, заявитель по-прежнему остается гражданином Израиля.
Следует принять во внимание, что по ряду причин министр может счесть нужным отказать в выходе из гражданства".