EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  5987  181
Материалы по теме:
Все про:выборы (22655) гражданство (981) кандидат (966) Харьков (4349) Слуга народа (99)

 Кандидат в депутаты от "Слуги народа" Куницкий подтвердил свое двойное гражданство. ВИДЕО

Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

Об этом он заявил сегодня, 6 июля, на встрече с избирателями в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа". ВИДЕО

"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израилю. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - сказал Куницкий.

Кандидат добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - добавил Куницкий.

Во время встречи кандидат прокомментировал и то, что его 5 июля внесли в базу сайта "Миротворец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО

"Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - сказал Куницкий.

Как рассказал представитель гражданской сети "Опора" Николай Зинченко, для регистрации кандидата на выборы в парламент нужно, чтобы он был гражданином Украины:

"В Законе Украины "О выборах" указано, что баллотироваться могут те кандидаты, которые являются гражданами Украины и проживают на территории Украины последние 5 лет, на этом основании его зарегистрировали. Есть исчерпывающий перечень пунктов, где указано на каких основаниях могут снять с регистрации кандидата в депутаты. Там нет пункта, что у кандидата есть двойное гражданство. Если идти по формализму закона, то нет оснований. Но эти вопросы должны решать суды и ЦИК".

Согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.

Также читайте: "Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков

В статье 76 говорится: народным депутатом Украины можно выбирать гражданина Украины, который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса и проживает в Украине в течение последних 5 лет, не имеет судимостей.

Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия. По состоянию на 6 июля Куницкий остается кандидатом в депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/v3136088
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
сколько там таких еще зелебеней......а этого пнями гнать до самой израильской границы....
 показать весь комментарий
 
 
Ну так давай, начни гнать, чего только пищишь как мышь?
 показать весь комментарий
 
 
Мля... он в Украине, ты в Австралии. Но ты патриот а он плохой ))
 показать весь комментарий
 
Я конечно ізвіняюсь,а єсли нє гнать,а сразу погроми?
 показать весь комментарий
 
Может лучше сразу в Россию как окраина империи?
 показать весь комментарий
 
і ще багато представників "богообраної" нації + всі, хто завгодно, тільки не українці.
 показать весь комментарий
 
...
В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о Крыме
Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам.

Такое заявление сделал член партии "Слуга народа", эксперт в сфере экономики, финансов и налогообложения Даниил Гетманцев, передает ATR.

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", - заявил он.

"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны", - добавил Гетманцев.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313688-v_sluge_naroda_sdelali_neohidannoe_zajavlenie_o_kryme
...
 показать весь комментарий
 
Ахаха, тоже мне неожыданность. Воны цэ зробля.ТЬ
 показать весь комментарий
 
 
за такое яйца отрывают.Гетманцев гнида кацапская
 показать весь комментарий
 
А для чого йому в депутати? Що так припекло?
 показать весь комментарий
 
...Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что закон о люстрации снял с должностей нужных государству специалистов. Об этом он заявил в эфире телеканала Наш.
«Я считаю, что закон о люстрации свою ключевую задачу не выполнил. Он для многих не является, скажем так, наказанием за то что они нарушали закон и таком образом попадая под люстрацию они смогли избежать ответственности за те деяния, за которые, наверное, стоило бы чтобы они понесли ответственность. С другой стороны закон о люстрации убрал, в том числе с различных должностей, людей которые были бы там эффективны сегодня. В том числе сегодня в условиях войны, в условиях той неспокойной социально-экономической ситуации и многих других вызовов перед которыми сегодня оказалось наше государство», - заявил Разумков.

Напомним, закон «Об очищении власти» (люстрации) был принят пять лет назад после Революции достоинства. Под действия закона попало около пяти тысяч человек (Данные «Общественного люстрационного комитета» ), которые занимали должности с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года. Под люстрацию подпадают и сотрудники правоохранительных органов, судьи которые были причастны к преследованию активистов Майдана. В реестре лиц, которые попадают под действия этого закона, числится сейчас 921 человек.

Отметим, что военнослужащие, сотрудники Госпогранслужбы и Нацгвардии могут оставаться на должности, но после прохождения специальной процедуры. Для этого им необходимо подать соответствующий запрос президенту с просьбой не применять к ним данный закон. По такому пути пошли ряд скандальных чиновников, которые Петр Порошенко допустил к службе.

Некоторые чиновники восстановились на своих должностях через суды. Некоторых, после этого, Порошенко отправлял на повышение. Еще одним поводом не попасть под действие этого закона - получить удостоверение участника боевых действий. Чем воспользовались многие. Возможно именно поэтому в реестре значится не 5000 человек, а всего 921 чиновник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
...
 показать весь комментарий
 
ждем отмену закона о люстрации судьями КС
 показать весь комментарий
 
Как то быстро снова начинает вонять г...ном из новой администрации.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть честно признался. Собственно если по закону не запрещено (поправьте если запрещено), то какая разница чьё гражданство он имеет, не российское ведь.
 показать весь комментарий
 
 
По Законам Украины ЗАПРЕЩЕНО ! Но этот Закон нарушают все кому не лень
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский: Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам
 показать весь комментарий
 
и уже нарушил не подписав и не ветировав закон о ВСК в течении 15 дней
 показать весь комментарий
 
Ну ведь он ещё не депутат. Станет депутатом - тогда пинайте. А пока просто выберете более достойного и всех делов. Как я уже писал ранее Куницкий на фоне Зеленского просто мудрец, но ведь Зеленского выбрали. Почему?
 показать весь комментарий
 
None None - вообще запрещено...

А полоумного марионетку Зе выбрали из 39 кандидатов.... потому что большинство народа это тупые, потерявшие национальное и личное достоинство людишки-малороссы ...ну и + сепары ожидающие путина в Киев...
Украинцев на самом то деле очень мало... - вымирающий народ...
Процентов 20 от силы осталось от общей массы...
 показать весь комментарий
 
 
Твои 20% это не те ли что выбирали известного жулика и брехуна ? Тогда говори правду что украинцев менее 5% .Точнее 3, 8 % кажется Те что были за Кошулинского .Если бы не те 16 % тогда то имели бы сейчас совсем другой расклад наверху
 показать весь комментарий
 
Zushaua - ну я голосовал за Кушилинского в 1-ом туре, во втором вынужден был за порошенко хотя презираю его....

Просто понимал какой придет пипец если Беня возглавит Украину...
Насчет 3,8% может вы и правы в какой то мере...
Сейчас ситуация такая как на картинке увы...
Любая про-украинская позиция осмеивается сепарами в связки с порошенко...
Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 1850
 показать весь комментарий
 
 
не все так просто, если бы большинство ждали бы путина, то победил бы бойко...очевидно большинство людей просто разочаровалось в существующих политиках и решило, может даже по приколу, проголосовать за "несистемного" кандидата..тем более он в сериале вроде как показал себя с хорошей стороны...то, что сериал отличается от реальной жизни ребят не смутило...ну а 2ой тут и разгром порошенко тут и комментировать нечего, просто дана оценка 144 реформам и она неутешительная
 показать весь комментарий
 
 
SergeLi - за бойко голосовали чистые сепары в 1-ом туре, а во 2-ом туре сепары + малороссы без чести...
Я так и написал..
 показать весь комментарий
 
 
Потому,что против Порошенко
Так было всегда
 показать весь комментарий
 
 
"честно признался" когда приперли к стенке.
Уже и в соцсетях, и в СМИ разошлись его фото со службы в израильской армии.
"Служив в армії Ізраїлю: блогер Куницький із "Слуги народу" потрапив у новий скандал."


https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sluzhiv-v-armii-izrailyu-bloger-kunitskij-iz-slugi-narodu-potrapiv-u-novij-skandal.htm
 показать весь комментарий
 
 
ну, если в израильской армии служил и гражданство израиля, это никакая ни зрада, главное, чтоб брат на москалей не работал))
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, он врал, что израильского гражданства не имеет, пока его не приперли доказательствами.
Во-вторых, он очень часто ездит в россию, был там много раз даже в этом году.
Что он там делает?

Из заявления депутата Денисенко:"Впрочем, лично у меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этим лицом только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России.Об этом может свидетельствовать факт многократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильским паспортом.Гоптовка, выезд, 23.03.19
Гоптовка, въезд, 16.03.19.
Гоптовка, выезд, 16.03.19.
Гоптовка, въезд, 16.03.19
Гоптовка, выезд, 09.05.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18
Гоптовка, выезд, 24.03.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18Вместе с тем прослеживается трансграничная активность Куницкого и за его украинским паспортом номер FG 495891:Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19
Харьков, выезд 16.05.19
Гоптовка, въезд 23.03.19
Гоптовка, выезд 23.03.19Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать.Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ, к голове которой я обращусь уже ближе понедельника.Заодно и узнаем, в каком именно народа служат некоторые слуги".

Источник: https://censor.net.ua/n3134754
 показать весь комментарий
 
 
странно, зачем выезжать в рашу, чтоб сотрудничать со спецслужбами раши, если все можно делать дистанционно, и так, что никакое сбу не вычислит...хотя да, если эта инфа правдива, то это все же очень подозрительно
 показать весь комментарий
 
Проверять будет коллега по команде Зе Баканов из СБУ 😎.
 показать весь комментарий
 
 
чтобьі получить гражданство Укрианьі, нужно вьійти из предьідущего. на каком основании иммиграционная служба вьідает гражданство? захтел - на?
 показать весь комментарий
 
президент может выдать гражданство, при большом желании, без каких то условий
 показать весь комментарий
 
Это фигня, лишь бы был предан идеалам азарова-януковича!
 показать весь комментарий
 
 
Даже не прячуца, уже отрыто ЗЕбилятникам в рыло ссут.. Как же приятно на это смотреть. Молодцы ЗЕкловуны, ссыте дальше в рыла ЗЕбилов.
 показать весь комментарий
 
 
Так,громадянин Ізраілю.Так,служив в Ізраїльській армії,а українська в х.. не впиралась.Так,в 2014 визнав ,що Крим-російський. Нєт у вас мєтодов на Сашу Куніцкого !
Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 3009
 показать весь комментарий
 
 
Хех,да у полстраны двойное гражданство
Если не запрещено то можно
От того ,что у нардепа будет одно гражданство,он что будет больше любить Украину?
Если Украина демократическое государство,в чем я сомневаюсь,то не имеет значения сколько у него паспортов и какой национальности
 показать весь комментарий
 
 
Имеет значение только закон. А не то дышло в которое его превращают хитрозаточенные морды, лезущие во власть.
 показать весь комментарий
 
Верно,но законы таковы,что заточены под элиту,в которых тысячи лазеек
 показать весь комментарий
 
ну так как они пишутся, то не удивительно, что трактовка многобразна. єто как задание на контрольной - если условие написано качественно, то у задачи один ответ. если некачественно - то уйма вариантов.
 показать весь комментарий
 
Зе только грязь за собой тянет, луганских и донецких сепаров предателей и преступников,
 показать весь комментарий
 
 
Бггг, то что попасть в базу Миротворца честь говорят только отпетые сепарасты)
 показать весь комментарий
 
 
***
- ой вей...кого я вижу.?.. Соломон Натанович...глазам не верю...
- таки да! это я
- а брехали шо вы в Израиль умотали
- был.. пожил... вернулся обратно!
- и с чего это? шо вам там опять не так?
- Изя... я вам за то честно скажу - я здесь хто?
- хто?
- хитрая жи*** морда... а там такие... все!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Мне нравится- ВСЕ тварье прется писать и контролировать Законы Украины в Раде, самому не считая необходимым их выполнять. Я вообще в прострации от коментов! "Ети" люди НАМ будут принимать законы. Если ОНО с ходу СРЕТ на закон то зачем ТАКОЕ в Раде,что оно там полезное для нас примет или предложит принять?
 показать весь комментарий
 
 
Ребятки, вы можете в комментах ломать копья и на вентилятор набрасывать .
Но вот на 169 округе в Харькове идут два основных конурента.
Куницкий( который в тырнете ZPSanek) и Грановский.
То что у Грановского еще гражданство румынии и молдовы есть я уже молчу.
Но Грановский решала по судам от порошенко, и вообще личность одиозная. Порошенко провалился, и Грановский вынырнул в Харькове неожиданно, за два месяца договорился с Кернесом и ездят на пару фэйсами светят с подарочными наборами лекарств бабулькам .
Точно так же как перед этим кернес пропихивал от себя и Писаренко, и Хомутынника.
А Куницкий выучил законы и четыре года подряд уже шугает недобитых бывших гайцов на дорогах и нашу реформированную патрульку. Чтобы нам, хоть немного легче жилось в правовом беспределе.
Так вот при выборе из этих двух кандидатур , извините, но Куницкий однозначно лучше. И я не смотрю под чьими флагами он пойдет в парламент. И его второе гражданство меня меньше всего волнует
 показать весь комментарий
 
 
ну то что порохоботам приятнее грановский, пусть даже тот сознается в 3 гражданствах, чем куницкий, это и к гадалке не ходи
 показать весь комментарий
 
 
А, забыл. Из тяжеловесов Там еще идет Кирш. Тот который еще действующий нардеп.
Экономист и бухгалтер талантливый, но в раде он кроме того что его постоянно спящим снимали, особо не отличился ничем.
Потому реально по округу два конкурента, абсолютно чужой харькову грановский, и не успевший еще особо зашквариться Куницкий.
 показать весь комментарий
 
Кого он там жмухает? Сам провоцирует, ****** страдает и на ютуб выкладывает.
 показать весь комментарий
 
"Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - сказал Куницкий. Источник: https://censor.net.ua/v3136088

ну миротворец "умер" после помещения туда ювт и михо, так что над трупом глумиться не надо Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство - Цензор.НЕТ 6083
 показать весь комментарий
 
 
А що не так з розміщенням Тимошенко і Саака ? На сайті надано перелік конкретних дій,що підпадають під дію ККУ. Не порушуй-не будеш занесений.
 показать весь комментарий
 
 
у зеленого "случайно" нет второго гражданства? Что-то уж слишком он за второе гражданство беспокоится
 показать весь комментарий
 
пропагандист, пять лет перепечатывавший эфэсбэшные картинки из сайтов ДНР и РФ, начинает понимать что ФСБ его использовала втёмную.
 показать весь комментарий
 
Так оно еще и Крым кацапским назвало... В общем,зерыгобобики, вся ваша ложь и грязь, ваше типа возмущение, которое вы выливали на Пороха, и копейки не стоит -вы все конченые сепарасты, и ненавидите его только из за своей быдлячей зависти, никчемности по жизни жизни, в сравнении с ним и за то, что вас, скот, из кацапского стойла вылезти заставили
 показать весь комментарий
 
 
Шо, свинособака, правда не нравится?) тебе эту правду землю придется жрать-не расслабляйся, удот
 показать весь комментарий
 
 
порохняве опудало, рот з милом вимий, чорнороте
 показать весь комментарий
 
Об этом он заявил сегодня, 6 июля /"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - добавил Куницкий. /и отказ ему справедливо утвердят. Потому что: В Израиле религия не отделена от государства. Суббота (шабат) согласно религии там особый день. В шабат нельзя писать, а читать можно только религиозную литературу. «Каждый, кто нарушает субботу, -отвергает всю Тору .Публично нарушающий субботу приравнивается к нееврею».
 показать весь комментарий
 
 
та, так і є. Тора (Старий Завіт) написана для Ізраїлю і лише для ізраїльтян, на відміну від десятизаконня. Усим іншим читати категорично не рекомендується, хіба для пізнавальних цілей.
 показать весь комментарий
 
 
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ БЕЗНАКАЗАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ. НАШКОДИЛ , НАВОРОВАЛ , УБИЛ, НАГРАБИЛ .... И ИМЕЯ ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО ВРАЖЕСКОЙ ПаРАШИ СБЕЖАЛ НА ЕЁ НЕОБЪЯТНЫЕ ЗАГНИВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ.. А КРЕМЛЁВСКИЕ ФАШИСТЫ ТАК ТЕ ТВАРИ НИКОГДА НЕ ВЫДАДУТ ТАКОГО СВОЕГО ГРАЖДАНИНА. НЕДАРОМ ПаРАША ВЫДАЁТ ВСЕМ КРОВАВЫМ НЕЛЮДЯМ УБИЙЦАМ СЕПАРАТИСТАМ , БАНДИТАМ , ТЕРРОРИСТАМ , КОЛЛАБОРАЦИОНИСТАМ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА "ЛУГАНДОНИИ" ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ЭТУ СВОЮ ПРОКАЦАПСКУЮ ЗАРАЗУ ОТ НАКАЗАНИЯ ЗА ИХ ДАЖЕ ТЯЖЁЛЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ И НАРОДА.
 показать весь комментарий
 
 
Неужели нельзя принимать в партию нормальных людей, которые родились в Украине,которые все время здесь работают,участников Майдана и АТО, не мошенников, не предателей, не граждан других государств? У Зеленского в партии"Слуга народа" считают,что нельзя, у них денег нет а у мошенников, предателей и воров есть, значит они и должны управлять этим государством.
 показать весь комментарий
 
 
Знову євреї у всьому винні. Хіба ні?
 показать весь комментарий
 
Знову євреї у всьому винні. / Хто з тут присутніх це сказав?
 показать весь комментарий
 
В 2002 году поступил на службу в армию Израилю. Чем я очень горжусь.
В 2019, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - Чем я очень горжусь, добавил Куницкий
......
Это какой то трэш из предателей в партии услуг русскому народу!
Штамп ставить негде.
Даже пуйло таких отбросов презирает...
 показать весь комментарий
 
 
Выйти из гражданства Израиля практически невозможно Вот официальная справка: "
Процесс отказа от израильского гражданства предназначен для граждан Израиля, проживающих за рубежом и желающих по какой-либо причине выйти из гражданства.
Важно отметить, что решение о согласии на выход из гражданства принимает исключительно министр внутренних дел Израиля либо его уполномоченный, и пока такого согласия не дано, заявитель по-прежнему остается гражданином Израиля.
Следует принять во внимание, что по ряду причин министр может счесть нужным отказать в выходе из гражданства".
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКандидат в депутаты от "Слуги народа" Куницкий подтвердил свое двойное гражданство. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх