 Ляшко-Зеленскому: Если президент не отличает мирных граждан от боевиков, у него точно "дефект". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Владимир, мой двоюродный брат Сергей с которым я вырос, которому я всю жизнь помогал, сегодня живет в Луганске. Он до оккупации служил в МЧС, а после оккупации предал присягу, перешел на сторону врага и сейчас служит террористической организации. Это мой брат, я с ним вместе вырос, но у него есть главный дефект - он предатель. Люди на оккупированных территориях, которые не могут выехать по старости - да, это наши украинцы и надо сделать все, чтобы их освободить. Но у боевиков, которые взяли в руки оружие, предали присягу Украины, у них не дефект, а клеймо на лбу - "предатель". У них украинские паспорта, но по духу они – предатели", - отметил Ляшко.
Политик заверил, что не позволит президенту и его команде легализовать боевиков, которых он называет людьми без дефектов, и протянуть особый статус для Донбасса.
"Если вы, Владимир, не видите разницы между боевиками и другими украинцами и считаете, что это "делить", то я скажу, что и у вас есть дефект. Потому что для президента Украины любой боевик, который взял оружие - это предатель, который должен быть привлечен к ответственности. Ответ Зеленского – сигнал для нас всех, что они будут делать в новом парламенте: легализировать боевиков, давать возможность этим людям становиться местными властями и протягивать особый статус для Донбасса. Я сделаю все, чтобы эти люди с клеймом предателя никогда не управляли Украиной", - подытожил Ляшко.
Это убивает
Это убивает
и этот дифект украинкий народ совсем скоро устранит.на ростове будет зеЛя вместе с 95кварталом и прочей падью зеленой
Кстати, можно начинать!..
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_5.html
Фактически Зеленский признал что имеет информацию о службе брата ново назначенного главы ОГА в рядах боевиков и его участие в боевых действиях (это можно и в "Миротворце" прочитать) и не предполагает наличие в этом никакого конфликта интересов.
В дополнению к этому мы сообщаем президенту что на сегодняшний момент Кириленко Евгений Алекандрович служит командиром комендантского взвода МВД ДНР.
Кроме того Кириленко Евгений Алекандрович с мая 2019 года является гражданином РФ. 23 мая ему выдан паспорт гражданина РФ, полученный по упрощенной процедуре, как сотруднику "МВД ДНР" непосредственно по месту жительства.
Кроме того, мы сообщаем вам, что за май месяц "не общающиеся друг с другом Женя и Паша" созванивались между собой как минимум 11 раз. Общее время разговоров 62 мин.
Исходя и вышесказанного мы делаем выводы что, ваш глава ОГА вам нагло врет, ваши спецслужбы нагло спят, а вы нагло оскорбляете граждан Украины всех национальностей защищающих Украину с оружием в руках, сравнивая их с уголовниками-сепаратистами.
А може Ляшку недоплатили, і він тому злий на всіх?
Три раза в лотерее выиграл!...
Мабуть зайва хромосома, як у всіх наросіян.
Но вот для своего завода по производству пожарных машин ООО "Промышленная компания "Пожмашина" Ляшко протянул законопроект (не помешало меньшинство), а дальше тендера на многомиллионные суммы, к которым тоже есть вопросы.
И в завершении, так ,на всякий случай- вопросик- "ярый борец" Ляшко почему регистрирует компанию в оффшорах-
"Пожмашина" зарегистрирована в Прилуках Черниговской области на кипрскую компанию "Идехус лимитед". Бенефициаром указан директор "Пожмашина" Олег Борщ, в прошлом году он шел в Черниговский облсовет от Радикальной партии. Подписантом "Пожмашины" является Валерий Иващенко, депутат Прилукского райсовета от Радикальной партии.
просто срыв шаблона))))
Це моя особиста думка.
https://poltava.to/news/48880/ + жпс гугл мапс 49.812691,33.298308 не вказаних в статті.
І стало:
https://poltava.to/news/51514/
Ляшка вчипивсь за фразу, кинуту по дорозі? Тобто Ляшка висмикнув слова з контексту? Може треба дочекатись конкретних справ, а не необережно кинутих фраз?
Конкретні справи вже показують, хто є хто.
Подруге - хто такий Ляшко? Політична шльондра? Що торгувала совістю Ахметову, а тепер Порошенку? Да кому ця шльондра тільки не торгувала!
натуралом,традиционалистом, фундаменталистом и консерватором. Причём одновременно.
"Етить-колотить...."
Проходящий мимо порохобот сразу ДОГАДАЛСЯ:
"Это он про Зеленского".