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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:война (3526) Зеленский (2018) Ляшко (1548) Кириленко Павел (1)

 Ляшко-Зеленскому: Если президент не отличает мирных граждан от боевиков, у него точно "дефект". ВИДЕО

Лидер РПЛ Ляшко жестко отреагировал на назначение главой Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко, родной брат которого проживает на оккупированной территории и поддерживает донецких террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Владимир, мой двоюродный брат Сергей с которым я вырос, которому я всю жизнь помогал, сегодня живет в Луганске. Он до оккупации служил в МЧС, а после оккупации предал присягу, перешел на сторону врага и сейчас служит террористической организации. Это мой брат, я с ним вместе вырос, но у него есть главный дефект - он предатель. Люди на оккупированных территориях, которые не могут выехать по старости - да, это наши украинцы и надо сделать все, чтобы их освободить. Но у боевиков, которые взяли в руки оружие, предали присягу Украины, у них не дефект, а клеймо на лбу - "предатель". У них украинские паспорта, но по духу они – предатели", - отметил Ляшко.

Смотрите также: Зеленский о "больном" вопросе нового главы Донецкой ОГА Кириленко: "У Паши там семья. Родители. И там брат, с которым он не разговаривает из-за политики". ВИДЕО

Политик заверил, что не позволит президенту и его команде легализовать боевиков, которых он называет людьми без дефектов, и протянуть особый статус для Донбасса.

"Если вы, Владимир, не видите разницы между боевиками и другими украинцами и считаете, что это "делить", то я скажу, что и у вас есть дефект. Потому что для президента Украины любой боевик, который взял оружие - это предатель, который должен быть привлечен к ответственности. Ответ Зеленского – сигнал для нас всех, что они будут делать в новом парламенте: легализировать боевиков, давать возможность этим людям становиться местными властями и протягивать особый статус для Донбасса. Я сделаю все, чтобы эти люди с клеймом предателя никогда не управляли Украиной", - подытожил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/v3136069
 
   
 Топ комментарии
 
никогда бы не подумал что напишу это, но в последнее время Ляшко выглядит одним из самых адекватных политиков в Украине
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Сейчас смотрел ШОУ - херант и закарпатская таможня.Чтобы понять уровень херанта - один пример.Он не знает,что работника,находящегося на больничном,уволить нельзя.Он РЕАЛЬНО этого не знает.В президиуме,некоторые,от стыда,даже поотворачивались.КАК можно доверить страну такому человеку?Какие переговоры?Какой минский процесс?Мужики!Не выпускайте его из страны и телефоны заберите,иначе беды нам не миновать.
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Зеленский = предатель, это не дефект.
Это убивает
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Зеленский = предатель, это не дефект.
Это убивает
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тут ляшко прав на 100%

и этот дифект украинкий народ совсем скоро устранит.на ростове будет зеЛя вместе с 95кварталом и прочей падью зеленой
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Да ладно вам... у Ляшка вил не меньше просто до его рпазборок еще дело не дошло!
Кстати, можно начинать!..
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Любопытно, существует в природе такое говно, чтобы его не хвалили петики, если оно будет топить против Зели?
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В Италии, Испании,Германии давно установили равноправие в отношении тех, кто воевал за фашизм и кто против
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Только перед этим равноправием они их вешали обильно на деревьях
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Ми - украинцы ! А кто ты г-н Зеленский ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_5.html

Фактически Зеленский признал что имеет информацию о службе брата ново назначенного главы ОГА в рядах боевиков и его участие в боевых действиях (это можно и в "Миротворце" прочитать) и не предполагает наличие в этом никакого конфликта интересов.
В дополнению к этому мы сообщаем президенту что на сегодняшний момент Кириленко Евгений Алекандрович служит командиром комендантского взвода МВД ДНР.
Кроме того Кириленко Евгений Алекандрович с мая 2019 года является гражданином РФ. 23 мая ему выдан паспорт гражданина РФ, полученный по упрощенной процедуре, как сотруднику "МВД ДНР" непосредственно по месту жительства.
Кроме того, мы сообщаем вам, что за май месяц "не общающиеся друг с другом Женя и Паша" созванивались между собой как минимум 11 раз. Общее время разговоров 62 мин.

Исходя и вышесказанного мы делаем выводы что, ваш глава ОГА вам нагло врет, ваши спецслужбы нагло спят, а вы нагло оскорбляете граждан Украины всех национальностей защищающих Украину с оружием в руках, сравнивая их с уголовниками-сепаратистами.
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То у Ляшка Юля - кремлівськазозуля, то тепер Зеленський - дефективний зрадник...
А може Ляшку недоплатили, і він тому злий на всіх?
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и главное - ляшко ни разу не ошибся

Три раза в лотерее выиграл!...
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Его прокатили... Он же надеялся примазаться, а его проигнорировали, теперь он пролетает мимо Рады, вот с него дерьмо и полезло. Как впрочем и из поросенко.
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И только с оппоблока дерьмо не лезет?
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Зеля пытается играть, наверное, в кино "Свой среди чужих - чужой среди своих"
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Ляшко на фоне Зе государственник. Дожили...
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Каждый чиновник -корупционер ,это предатель Украинского Народа ,которого нужно уничтожать физически .
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нех наверх рылом стрелять! бери ружье, начинай с низов. даю наводку. начальник ЖЭКа, мэр, начальник водоканала, начальник теплосети, начальник облэнерго, начальник горгаза. пока что хватит. или сЦикло бздливое?
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В преза дефект...
Мабуть зайва хромосома, як у всіх наросіян.
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На вопрос к Ляшко, почему РПЛ (Радикальная Партия Ляшко) так мало сделала в ВР- ответил - "Наша партия малозначительна, нам не давали, нас не слушали и т.д".
Но вот для своего завода по производству пожарных машин ООО "Промышленная компания "Пожмашина" Ляшко протянул законопроект (не помешало меньшинство), а дальше тендера на многомиллионные суммы, к которым тоже есть вопросы.
И в завершении, так ,на всякий случай- вопросик- "ярый борец" Ляшко почему регистрирует компанию в оффшорах-
"Пожмашина" зарегистрирована в Прилуках Черниговской области на кипрскую компанию "Идехус лимитед". Бенефициаром указан директор "Пожмашина" Олег Борщ, в прошлом году он шел в Черниговский облсовет от Радикальной партии. Подписантом "Пожмашины" является Валерий Иващенко, депутат Прилукского райсовета от Радикальной партии.
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Угу, хорошо помню как он гавкал на каналах что его фракция не будет голосовать за тот или иной закон потому что...типа народ защищал, такой себе борец за справедливость, а как приходило время голосовать и, очевидно, получив кругленькую сумму, все его бараны дружненько голосовали "за". Он действительно вас за идиотов держит, он играет роль, он всё время в образе, неужели вы этого не видите?
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Ляшко прав. А Хунту, зебобики, не выберают-Хунта приходит сама...)
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Приплыли... стал востребован Ляшко. Востребован любой, кто повышает градус напряжения в Украине. Если уже ярые порошенковцы начали хвалить негодяя, которого обличали аки ахметовскую марионетку ещё менее трех месяцев назад, то реально приплыли... Не поздравляю.
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Меня тоже ошарашила такая поддержка лотерейщика со стороны песиков
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Не то слово! Они аж зашлись, в дружном вое, поющем Осанну проститутке.
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знаешь, я тут понаблюдал и сделал вывод, шо если ***** обвинит в чем то Зе, то соевые и ему петь оды будут
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Да-да... а щас начинается движуха, в деле о мусорной блокаде Львова... У кого-то отчетливо подгорать начало... Тут кому угодно запоют... Пойду-ка я прогуляюсь, по иным ресурсам. Бо тут что-то завоняло. Пока- Ляшком.
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Простітутка в даному випадку той, який тримаючи булаву, торгує інтересами держави.
Це моя особиста думка.
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интересно, у якому мiсцi ти в себе думку знайшла
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Чем писать муйню, лучше по теме. В чем Ляшко неправ?
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Свободно, тупое. Он неправ тем, что существует в политике Украины. А слова- плевать на них.
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Ну, значит ручная обезьянка Бени со своей шоблой тоже неправы.
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В том и беда! И что будет- не хочу представлять.
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Лошара, если ты дурное, так не лезь на форум. Тут без тебя долбобов хватает.
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Свободно, тупое ты животное.
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Андрюш, чего тебя так колбасит? Трудное детство, деревянные игрушки? Не отчаивайся, есть специальные доктора, тебе помогут.
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а если мужик предпочитает мужика и трусы с кружевами, это тоже дефект?
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т.е. ты теперь предлагаешь на раскачивать цирковой шатер, а то путин нападэ?
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Тільки мене одного дивує, що такі заяви робить лише Ляшко? Чому мовчать об'єднані націоналісти? Не хочуть сваритися з новою владою? А колись же був "РУХ".. Той би не мовчав
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Тому що було:
https://poltava.to/news/48880/ + жпс гугл мапс 49.812691,33.298308 не вказаних в статті.
І стало:
https://poltava.to/news/51514/
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Що таке сказав Вовік? Що дамбаси теж люди? Ну так, дамбаси - люди, тільки трішечки дебільні і дегенерати. Але свої, рідні. Тому ВСУ і не стріляє по цивільним, як цапи. Що не так?
Ляшка вчипивсь за фразу, кинуту по дорозі? Тобто Ляшка висмикнув слова з контексту? Може треба дочекатись конкретних справ, а не необережно кинутих фраз?
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Навесні 14- теж чекали. Чекали, чекали, і дочекалися. Ті, хто зробив висновки, більше чекати не будуть. Шкода, що таких людей не 73%. Але нічого, життя вчитиме далі
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Продажних мародерів теж далеко не 25%. Російський шпигун Порошенко домахлював собі до чесно куплених 3% дякул решту.
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Йолопе, щоб взнати смак пирога, не потрібно його цілого їсти (с).
Конкретні справи вже показують, хто є хто.
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Просмотрите результаты всех довоенных выборов на донбассе.Проукраинские партии и кандидаты в президенты там набирали процентов 10 плюс-минус,остальные либо поросийские либо красноперые.Посмотрев на результаты этих и прогнозы на предстоящие выборы, ЗАЖОПников,в кремле поняли,что уже большего(11-14%) пятая колона набрать не сможет.Без помощи донбасских ВЛАСОВЦЕВ власть не получить.С приходом Зе,путлер будет ускоренными темпами впихивать этот антиукраинское "удорение" в Украину.А там 80% ПРЕДАТЕЛЕЙ,которые бегали по референдумам и выборам.На кой член они вообще нужны?Объявить их оккупированными и забыть,лет на 30ть.Звали путина?Вот пусть он их и кормит.
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Эффективный президент и дефективный преЗЕ...... это не одно и тоже , доказано Зеленским .
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Вовік - не суддя, щоб судити дамбасів, це поперше. Вовік - політик, що хоче примирити дамбасів і українців. Що на мій погляд не вийде найблищі років з 20. Але "попітка нє пітка", нехай спробує.
Подруге - хто такий Ляшко? Політична шльондра? Що торгувала совістю Ахметову, а тепер Порошенку? Да кому ця шльондра тільки не торгувала!
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Родная сестра ляшко по имени Виктория где проживает? За кого "воюет"? За "новороссию", пан ляшко? НЕТ-ДА? Угу. Брат поживает, поэтому ниЗЗя. Родственники невестки порошенко где проживают? И, заметь те, не просто проживают.А уклимкина родственник, очень близкий,жены? ГДЕ? Играйте, лучше, пан ляшко, в разные игры:кто, где и почему. В э-декларации объясните свой фарт. Суровый мужчинка-пан ляшко. И команда его, на трибуне зРады со сверкающими глазами-так-так, тик-тик. Голубая оппозиция, с рейтингом ниже плинтуса.
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Так,суровий мужчінка,зі стержнем...в задньому проході...Але,як і всі підараси в запальному ажиотажі допустив помилку...Тепер всі будуть знати,що його брат - зрадник,і Ляшко його ненавидить,зневажає...і так далі...Українці,у яких родина на першому,а Родіна на другому місці - цього не зрозуміють...Спочатку брат - а потім все інше...
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Разве для того выбрали президентом человека, не бывшего раньше в политике, чтобы он повторял идиотские решения предыдущего? Все что Вы перечислили - большой минус предыдущей команде, от этого еще опаснее назначения Зеленского.
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Поки не бачила, що би вам піару лайкали
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не путай пидаров и гомосексуалистов. зеленский и его бобики - первое. ляшко (наверное) - второе
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А Зеленський точно український президент? https://www.youtube.com/watch?v=aq9pIkPo2MI... На його фоні Ляшко прямо "бандерівець"...
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сурово！ ляжка назвать "мужчинкой", это сурово😀
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Это просто потому что элементарно нет концепции пошаговых действий. Кажется смешно со сцены? Но в зале грустно.
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А Зеленскому насрать, причем не только на Ляшко, а и на Украину.
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Кстати, сторонника Зеленского тоже.
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та то ляшко просто завидует клоуну,бо так и не научился эротически гундосить в шнобель...
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Как утверждал академик Крылов "на бесптичье и жо... соловей" (можете убедиться по его мемуарам - в Сети должны быть). Аналогично на фоне зелебобы любой будет натуралом, традиционалистом, фундаменталистом и консерватором. Причём одновременно.
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Попытка Зеленского повернуть историю вспять и вернуть Украину во времена Януковича и под контроль России обречена на провал. Вся свора вокруг него обязательно понесет наказание,но уже не столь мягкое ,как в 2014г. И ничто их не спасет от народного гнева.
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Зеля просто идиот, а как известно "идиот - это надолго.."
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На себя посмотри, дурик,ты даже его дерьма не стоишь.
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А ти вартуєш його лайна??? Шедеврально.. Це рівень зєлєбобів.
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давай пацаны зажигай . петька одарит вас еще одной бутылкой грузинского коньяка .
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зеленский конечно еще то чудо.. но от разрыва пердаков ПЕСиков просто душа поёт Ляшко-Зеленському: Якщо президент не відрізняє мирних громадян від бойовиків, у нього точно "дефект" - Цензор.НЕТ 5793
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весь этот вой преследует одну цель не дать президенту получить большинство в вр. они этого боятся больше всего . олигархат в истерике большинство в парламенте даст президенту самостоятельно принимать законы а как бы хотелось что бы из за нехватки голосов надо было бы договариваться с ахметовым или с кем то другим . для этого они и сохранили мажоритарку . посмотрите как в унисон поют все и ахметовские и медведчуковские и порошенковские и коломойковские . делаем вывод и голосуем . пора наказывать козлов.
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Судя по тому, что в последние полгода перед выборами показывали украинские телеканалы, именно олигархат и привел Зе к власти, сплотившись в едином порыве против Порошенко.
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Зачётно , зеленский ты мразь, шут и лицемер . Надеюсь когда тебе не взойдёт в итоге тебя твои кураторы бросят на откуп толпе ноги вытирать после параши
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всех помирю...ляшко токое же меркантильное существо среднего роду ,як и основная масса слуг народу...
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Пьяный бомж проснулся утром с похмелья, обхватил голову руками и прохрипел:
"Етить-колотить...."
Проходящий мимо порохобот сразу ДОГАДАЛСЯ:
"Это он про Зеленского".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛяшко-Зеленскому: Если президент не отличает мирных граждан от боевиков, у него точно "дефект". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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