 Ляшко-Зеленскому: Если президент не отличает мирных граждан от боевиков, у него точно "дефект". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Владимир, мой двоюродный брат Сергей с которым я вырос, которому я всю жизнь помогал, сегодня живет в Луганске. Он до оккупации служил в МЧС, а после оккупации предал присягу, перешел на сторону врага и сейчас служит террористической организации. Это мой брат, я с ним вместе вырос, но у него есть главный дефект - он предатель. Люди на оккупированных территориях, которые не могут выехать по старости - да, это наши украинцы и надо сделать все, чтобы их освободить. Но у боевиков, которые взяли в руки оружие, предали присягу Украины, у них не дефект, а клеймо на лбу - "предатель". У них украинские паспорта, но по духу они – предатели", - отметил Ляшко.

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Политик заверил, что не позволит президенту и его команде легализовать боевиков, которых он называет людьми без дефектов, и протянуть особый статус для Донбасса.

"Если вы, Владимир, не видите разницы между боевиками и другими украинцами и считаете, что это "делить", то я скажу, что и у вас есть дефект. Потому что для президента Украины любой боевик, который взял оружие - это предатель, который должен быть привлечен к ответственности. Ответ Зеленского – сигнал для нас всех, что они будут делать в новом парламенте: легализировать боевиков, давать возможность этим людям становиться местными властями и протягивать особый статус для Донбасса. Я сделаю все, чтобы эти люди с клеймом предателя никогда не управляли Украиной", - подытожил Ляшко.