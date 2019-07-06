 "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Гордону", критикуя президентскую политсилу "Слуга народа".
"Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию? А какая идеология этой партии?" - говорит Смешко, комментируя высокий рейтинг "Слуги народа".
Напомним, согласно последнему соцопросу, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 29 июня - 3 июля 2019 года, партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, при 5% барьере.
Сотня бомжей под лейблом "слуг" народа оформляют все хотелки коломойш а те вроде и ни при чем.
А на деле синие рыги "новые лица" перекрашены в зеленый цвет.
Партия "слуга народа" выступает:
1. против закона о люстрации
2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный
4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")
5. за отмену Томоса и ПЦУ
6. за сокращение украинской армии
7. за русское телевидение на украинских экранах
Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
Знает кощей где его смерть-то
До президентских выборов о нём и слышно не было. Его впихнули, в первую очередь против Гриценко. Говорит складно, но и Петя был великим оратором - результат известен всем.
Я понимаю шо нужно в чем-то в мире быть абсолютным лидером..... но это приблизительно выглядит как бы на балу наблевать 5 литров и гордиться этим.(можно и не гордиться, правда, но и плохого в этом ничего не видеть)))
Особенно жалко Петра Алексеевича..... вот это лузер