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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа". ВИДЕО

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко уверен, что политическую партию не возможно создать быстро, тем более за месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Гордону", критикуя президентскую политсилу "Слуга народа".

"Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию? А какая идеология этой партии?" - говорит Смешко, комментируя высокий рейтинг "Слуги народа".

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Напомним, согласно последнему соцопросу, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 29 июня - 3 июля 2019 года, партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, при 5% барьере.

Источник: https://censor.net.ua/v3136060
 
   
 Топ комментарии
 
Это же не партия, а телесериал, мультяшка, виртуальный велосипед.
А на деле синие рыги "новые лица" перекрашены в зеленый цвет.

Партия "слуга народа" выступает:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах

Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
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єто кто новий? ригаанал разумков?)))
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Моська на слона тявкает - хочет урвать 0,1% рейтинга
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Що сказала кореспондентка після репліки «Я б писала через апостроф тому що… ну…»?
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А есть в слугах уроду хоть один кому ты дал бы подержать свой кошелек? "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 1849
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Месячный слон -это действительно большой и тяжелый кусок ,не более.Украинцы!Включайте наконец мозги что б кусать локти не пришлось
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Мне все это начинает напоминать "культурную революцию" в Китае. Полвина Рады будут хунвейбины, которыми будут управлять 5-6 человек. "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 3822
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Половина - антураж. Будуть жити на підножнлму кормі. Відсотків 30 - пропалені злодії, які завжди були у владі, бо інакше не вміють. Відсотків 10 - романтики, які вірять всім, хто транслює їхні прагнення ( транслювати - не означає виконувати). Відсотків 8 - взагалі незрозуміло, що. І два тижні відсотки - Квартал 95. А режисер - один. І це не Зєлєнскій
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Новая "олигарх систем".
Сотня бомжей под лейблом "слуг" народа оформляют все хотелки коломойш а те вроде и ни при чем.
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Это же не партия, а телесериал, мультяшка, виртуальный велосипед.
А на деле синие рыги "новые лица" перекрашены в зеленый цвет.

Партия "слуга народа" выступает:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах

Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
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А ти якою мовою це написав? українську в тебе Зеленський вкрав? 😁
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Какие эти все нафталиновые деятели против всего нового.
Знает кощей где его смерть-то
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Если партию создает олигарх, то месяца мало конечно. Пока всех купишь, то да се. А если народ, то и дня хватит.
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Не нравится мне Смешко, но тут согласен. Собирать в партию всяких бомжей лишь бы было нечто похожее на партию - это абсурд. А еще больший абсурд за это нечто голосовать.
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В принципі можна. Команду ж піратів же можна зібрати за місяць. Ну і хай вони безногі-безрукі-сліпі інваліди, переріжуть один одного за пару днів - зате банда. От корабель за місяць побудувати не можна, а банду можна понабирати, навіть кілька - запросто.
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нквдшник наезжает на свиносявку пинкиса. прелестно.
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Нет. Лучше говорить одно, а в партию набрать старое воровское быдло, как сделал ты, Смешко.
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В зюзиной слуге народа выходит новое воровское быдло собралось.
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нє, за сатаністів хай сатаністи голосують. Нездоровий світогляд у цієї банди.
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Главное не с какой скоростью создали, а с какой скоростью оттуда побегут. У рыгов сперва тоже аншлаг был, и где они теперь?
"Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 7576
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Не все так однозначно, они везде повлазили, и фракция будет вторая по численности, факт.
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По сравнению с тем, что было при Хаме сейчас это жалкие остатки. То же случится и с зебилами, только их развал будет ещё быстрее и оглушительнее.
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Повторюсь.Начнем с того что в Украине нет политических партий в общепринятом понимании , есть олигархические бизнес кружки, зачастую именные. Так не только у нас, а во всех станах вылупившихся из совка. Все они ...за все хорошее, против всего плохого, и за народ!!!... Политическая культура населения тоже близка к нулю, потому там и сям, заседают одни и те же рыла, "политические династии" заробитчан, для которых Украина источник дохода, а в головах одна мысль, побольше украсть и подальше смыться...
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Так, партію створити неможливо. Але масштабне зборище з ДЕБІЛЬНИХ хахлів створити можна елементарно, як два пальці обісцяти. Недавний досвід вже є.
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Вот у нас по округу от Слуги идет молодая женщина. Проработала год участковым врачом в поликлинике ДУСи, куда ее устроила мама-профессор. Потом якобы "участвовала в разработке организационных схем помощи раненым". В чем это проявлялось - знает один Бог. Из общения - совершенно обычная девчонка с интеллектом, как и у тысяч ее сверстниц и не выше. И таких в новой Раде будет большинство. Изменить уже наверное ничего нельзя. Народ под гипнозом. Нас ждут нелегкие времена. "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 3925
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Ну, если полный п....ц можно назвать "нелегким временем", то да, большой п...ц, ой, очень нелегкие времена ждут, да.
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А Смешко годами собирал?
До президентских выборов о нём и слышно не было. Его впихнули, в первую очередь против Гриценко. Говорит складно, но и Петя был великим оратором - результат известен всем.
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В истории было такое чтобы на выборах победила выдумка? Причем 2 раза - как президент и потом его партия.
Я понимаю шо нужно в чем-то в мире быть абсолютным лидером..... но это приблизительно выглядит как бы на балу наблевать 5 литров и гордиться этим.(можно и не гордиться, правда, но и плохого в этом ничего не видеть)))
Особенно жалко Петра Алексеевича..... вот это лузер
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смешко -это тот хер на даче у которого отравили юща? этот тот при котором сбу превратилась в филиал фсб? это тот который за месяц до президентских выборов начал свою предвыборную кампанию? это тот который склепал партию сразу после оглашения о роспуске вр? это тот который спонсируется медведчуком? я ничего не перепутал?!
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создать нельзя, а распродать места в первой сотне - легко
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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