 "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Описывая события, связанные с падением под Снежным пассажирского лайнера МН17, Цемах говорит: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.