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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (973) Бук (626) Цемах (3)

 "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО

Экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17, сбитого российскими наемниками в июле 2014 года.

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Описывая события, связанные с падением под Снежным пассажирского лайнера МН17, Цемах говорит: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".

Читайте также: Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/v3136054
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо сработали, если это правда, что его выкрали наши спецслужбы)
Так и нужно работать!
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"Поплыл" свидетель. Походу, спецслужбы Украины организовали подарок для трибунала по МН-17.
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Ценнейший свидетель в цепочке доказывания.
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ОППА !
Паззл склався !
Чудодійна операція викрадення, скоріш всього спільна операція однієї з башт кремля, з командою «партіі міра».

«Боінг сбілі донєцкіє повстанцьі».
План «Б».
***** соболєзнуєт.
Європа вздохнула с облєгчєієм.
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Хе-хе. Еще один кацап спалился на подмене показаний в СБУ на интервью козлорылым СМИ "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 4727
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Ничего там не складывается! Ну не с зенитной установки же они его сбили на эшелоне 11000 метров! Тогда из чего?
Верно, из "подарка", который прислала им россия. В чем он искренне и с гордостью сознается на видео.
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З «БУКА».
Але екіпаж був з ОРДЛО.
Всьо.
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Ай красота, СБУ начинает плюсы зарабатывать Вот что значит правильная мотивация сотрудников! Володя не ошибся с назначением главы. Хотя справедливости ради, всю гниль что в Украине можно не по одному а сетями ловить!!
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Операцию по поимке этого свидетеля провели ССО (силы специальных операций), они его и вывезли. СБУ его получила уже на подконтрольной территории. Так что назначение главой СБУ литинанта бакланова, не имеющего ни малейшего представления о специфике этой службы и вообще не служившего в армии, никакого отношения к успеху этой операции не имеет.
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Вся эта операция похожа на ту, что с Бабенко. Там килллер сам сдался и тут скорее всего так было. Мужик начитался про трибунал и предложение глландцев на помилование в случае сотрудничества. Он еще хорошо заработает. Потому что маловерояно что бы наши спцы под номом эфесбе это сделали, их бы свои сдали.
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Пойдет по программе защити свидетелей, и остаток жизни проведет в штатах, на казенний счет, что лучше чем его мухосранске, на копеечную пенсию...
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Если бы квартальный лейтенант Баканов знал про эту операцию,то ФСБ бы точно об этом знала.
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Похожа на операцию МОССАД в Аргентине.
Но есть отличие. Аргентинским властям было положить болт на Адольфа Эйхмана.

Впринципе, на Цемеха Путин тоже клал болт - но вопрос MH17 касается Путина. Поэтому, риск был даже чем-то выше.
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Ты или тупой, или провокатор...
У ФСБшников сидящих в дыре, уже есть видео как этого зенитчика обдолбанного психотропами, вывозят без сознания в инвалидной коляске через Майорск по поддельным документам...
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В этот период междуцарствия, предвыборной турбулентности - хаоса, как бы наши жадные до денег "патрИиЙОты" не продали не задешево голову такого ценного свидетеля...
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а тем временем :
Кремль тайно пытается договориться с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН17.
"На переговорах ведется разговор о том, что в случае компенсации семьям жертв краха MH17 будет отсутствовать государственная ответственность".
Сам факт переговоров говорит о том, что Кремль, пусть и не публично, но признал "свое авторство" в уничтожении гражданского самолета на Донбассе.
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Прізналі «авторство» ОРДЛО.
А россія, нє прі чом.
«Да, завєзлі БУК, чтоб сбіть украінскій Ан, которий бомбил детские дома і пєнсіонєров, но rebels, увьі ошиблиісь. Єслі би там бил русскій екіпаж, то конєчно, такого би нє било.»»
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Во во во , саме для цього його Кацапія і дозволила "викрасти" дідуся вчора присвоївши йому посаду "нач. ПВО Снєжного" з одним "Утьосом" . За задумом він проходитиме як свідок того що "Бук" захоплений на території військової частини ЗСУ . І що саме з нього слабокваліфіковані "апалчєнци" пальнули по МN17 , тому путєн і Кацапія тут " нєпрідєлах" . Про що зазєлям і світові бєня втирає третій тиждень . Все йде по плану Путєна-Бєні .
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Не понятно че радуемся? Орк говорит что Боинг сбила украинская СУшка. А Бук был типа для защиты от украинских самолетов. Если в суде принимать во внимание его слова про Бук то надо принимать и слова про СУшку, - иначе любой адвокат умножит на ноль єти показания если мы примем во внимание одну часть а другую опустим.
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Точно! Так и будет! Штурмовик сбивает Боинг на 10000 м, все экспертизы поражающих элементов в топку, сами элементы подарят расейскому Хану на ДР! "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 7676
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Именно! Орк очевидно нагло врет про СУшку - почему суд будет доверять его показаниям про БУК?
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Потому что он про СУшку в суде рассказывать не будет. А если не дебил, то и про БУК не будет, скажет - то постановочная фигня, мне сказали - я повторил. Его рассказ на видео про СУшку доказывает только то, что он несёт *****.
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И я о том же - как свидетель он ноль. Его слова опровергнет любой адвокат.
Короче, посмотрим...
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Слова на кацапскую камеру - конечно опровергнет. А вот протокольчик допроса будет в суде висеть гирей на шее х-йла и его кацапской шоблы.
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Следствие покажет, подпись, протокол, не бзди. Тем более давно документально доказано, не было там никаких СУшек.
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Він може говорити лише про свої дії та те, що бачив. Висновки про необхідність Буку та СУшку робить суд за результатами експертизи та інших свідчень.
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Эти рассказы для дебилов: сушка не носит тоот тип ракеты, с которого был сбит боинг
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Интересно, кто следующий: аксенов или шойгу?
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Выше только серые кардиналы да актеришко никому не интересный...
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Прикольно чиатать порохоботов. Как Укаирну из-за Пети кинули в ПАСЕ, так Зеля винвоват, а как поймали сепара, после того, как убпрали из СБУ Петиных ботов, так Петя все это сделал лично, готовил операцию!
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бутусу верить "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 7520 работали ССО ну а тело передали сбу уже на контролированной територии
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ещё раз передали СБУ те зафиксировали задержание "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 6743 и такие операции готовятся не 1 день к сведению зебилов которые верят в летёху с гением самого мудеича из ВЧК "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 6743
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добавь еще пару рожец, будет более убедительно.
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Хе-хе. Зэбил лично ездил сепара арестовывать. В той голубой рубашке и в бронике без плит "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 3923
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Порохофобія це діагноз.
Сходи до психотерапевта.
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ну если буква Д не понимает механизмов, то как ей помочь?
можем послать...))))
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ПАСЕ при Зе вернуло рашу. У зебилов и парашенцев во всем Порох виноват!

Позор Зебилам!!!
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ddr13,еслиб свыня реально делала реформы,то такого не былоб.Мало того,шо оно вешало лапшу европе про свои "липецкие рехвормы",так оно еще и торговало с парашей.И возвращение параши в пасе принималось за долго до выборов.Тогда еще свыня паслась у корыта
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ты идиот? Причем тут зебобо твоё? Такие операции разрабатываются и ведутся месяцами а некоторые - годами! Иди в пень, тупая биомасса. Натворили дел и по сей день прикидывается шлангом вроде не понимает, что он натворил!!!!
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Операция готовилась год, купи уже мозги...
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Заслуга СБУ лише в тому що змогли вивезти, думаю. А так, фраєр сам про себе в СБУ повідомив, коли зрозумів нарешті що жити йому залишилося обмаль, а в українській буцегарні шанси пожити значно вищі, ніж на волі.
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Хочешь сказать, что выцепить орла на хате и вывезти через линию фронта - это фигня? Попробуй провернуть такую операцию сам - посмотрим, сколько секунд потребуется кацапам, чтоб тебя прижмурить. "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 7354
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коли фаберже дверима прищемили, то розкажеш і покажеш все, чого навіть і не знав, і не бачив
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Вот что значит в СБУ пришло нормальное руководство. А не порохогнидьі только бизнес кошмарящие
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лейтенант руководит в СБУ лейтёха без опыта "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 9369
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без опьта воровства
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научится- что зеля скажет то и делать будет "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 1685
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Он "летёха" с картонными погонами - ему их нацепили только чтоб совсем не палевно было перед пацанами, а то ржут.
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И стрелять перестанут, и Украина перестанет...
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" На Брайто біч ........................... Кац прєдлагаєт сдаться ".
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И под это г@вно за него проголосовало 73% баранов.
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Так це дамбаси, виходить, Боінг збили???
______________
Відробив на золотих копальнях на Колимі три роки хрунь. Їде додому весь запакований. На транзитному аеропоті вирішив трохи позажигати. В ресторані один крєндєль йому запропонував шалав. З цього часу він нічого не пам'ятає, а прокинувсь лише на суду, він - підсудний і суддя зачитує вирок:
За крадіжку, дебош, розбій, згвалтування неповнолітніх, вбивство і зраду Батьківщині пан ІПП присуджується до ВИЩОЇ міри покарання!
А тепер - останнє слово підсудному:
Ну це вже *** вообще... "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 3130
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Пусть этот "свидетель", великий ПВОшник *(командир взвода ЗУ-23-2 на самом деле) сначала пояснит, зачем тягалася по Донбассу одиночная огневая установка КОМПЛЕКСА "БУК". Ведь оный комплекс воюет только батареями - с РЛС разведки целей, транспортно-заряжающими машинами и т.д. Одиночная установка пальнуть, конечно может, но вести полноценную боевую работу - НЕТ.
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потому что одиночная огневая установка "КОМПЛЕКСА "БУК". может поразить любую цель, если ее будут подсвечивть с другого места.
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мля она сам отработать может но только в узком секторе
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Зрозумів. Кремль там ні до чого, це забухані дамбаси збили Боінг
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иди ванья тут водка нет там твой брат в кащзане варится в форме беркута второй оглы горит в т 72 а ты тут постишь отрабатывая канабис у Баси "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 6959
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Ваня, кстати, реальный чел, только он ипанутый на всю голову.
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Потому что одиночная установка светит только в сторону цели и только в момент атаки, а обзорная РЛС светит постоянно во все стороны, и видят ее все кому не лень - скрыть наличие комплекса будет невозможно. Парадигма "Ихтамнет" оказалась важней боевой эффективности.
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То ли бУк то ли х*й и там и там У
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У тебя, кацапчик, там именно х*й без вариантов. Чеченский.
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Какое-то мутное говно с этим конченым "ополченцем", такая работа дискредитирует и ставит под сомнение все реальные версии. Туфта
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Среди себе подобных,в безопасности все герои...и сказочники ! Теперь у романиста настроение другое.Надо правду-матку излагать....жить -то хочется!
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Тебе засунь паяльник в ж*пу ты тоже сознаешься что убил Юлия Цезаря "Ценный свидетель".
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Так можно ныть по любому следственному действию. А тем не менее, суд по Боингу всё ближе и у вас, кацапов, всё меньше отмазок от этого преступления "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 33
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В международном суде паяльник могут вставить только путьке.
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Старого уже повезли в Нидерланды как свидетеля или так,для внутреннего употребления,а то у него паспорт украинский
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Т так, держали бы его живым сентиментальные ребята пуйла, работал бы он в школе в Снежном - будь он хотя бы случайным свидетелем происшедшего. Инфа для лохов
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Такие вот лохи ваши кацапские особисты "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 2096
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Есть версия, что Донецкая братва сама выкрала Цемаха, и продала его украм за лимон баксов. На очереди Пушилин и его луганьдонский колега.
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У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодкиВозле Аляски столкнулись подлодки США и РФ. Проводятся срочные совещания.
Инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки, сообщают израильские СМИ.
Сейчас Россия и США проводят экстренные консультации из-за боестолкновения между подводными лодками двух стран.
Российская подводная лодка-охотник, которая сопровождала стратегическую субмарину, ответил американцам огнем - торпедой "Балкан 2000".
"В результате атаки американская подводная лодка получила пробоину".
Со вчерашнего дня Белый дом и Кремль начали переговоры относительно сложившейся ситуации. Детали инцидента выясняются. (С)
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Не зря в последнее время было очень много встреч первых лиц. Тему необходимо закрывать и этот поц один из стрелочников.
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Клас ! Кацапія , певно за планом Бєні-Путєна , підсунула "начальніка ПВО Снєжного " де було дві ЗСУ шки і один НСВТ . Того ФСБ проінструктувало що говорити ,кому говорити і як говорити . Тепер ним будуть названі імена 200х сєпарів "я витягівал того парня " . Це ще один диспетчер Карлос , але вже з середовища сєпарів . Зєлєбєня має гордо випнути грудну кістку , така супероперація !!!
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А ведь в обмен на этого кренделя, и ещё пару таких кремлёвское ***** В ОБМЕН МОЖЕТ СДАТЬ ДОНБАСС.
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Пока будет лугандон,тема Крыма будет в тени.
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Читая гнилые отмазки ольгинских ботов понимаю, что шухер у кацапов нехилый. Отмазки идут сразу по нескольким направлениям, но кацапы слишком преувеличивают значение тролей-их читают чтобы понять общую тенденцию.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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