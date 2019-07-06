 "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.
Описывая события, связанные с падением под Снежным пассажирского лайнера МН17, Цемах говорит: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".
Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Паззл склався !
Чудодійна операція викрадення, скоріш всього спільна операція однієї з башт кремля, з командою «партіі міра».
«Боінг сбілі донєцкіє повстанцьі».
План «Б».
***** соболєзнуєт.
Європа вздохнула с облєгчєієм.
Верно, из "подарка", который прислала им россия. В чем он искренне и с гордостью сознается на видео.
Але екіпаж був з ОРДЛО.
Всьо.
Но есть отличие. Аргентинским властям было положить болт на Адольфа Эйхмана.
Впринципе, на Цемеха Путин тоже клал болт - но вопрос MH17 касается Путина. Поэтому, риск был даже чем-то выше.
У ФСБшников сидящих в дыре, уже есть видео как этого зенитчика обдолбанного психотропами, вывозят без сознания в инвалидной коляске через Майорск по поддельным документам...
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Кремль тайно пытается договориться с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН17.
"На переговорах ведется разговор о том, что в случае компенсации семьям жертв краха MH17 будет отсутствовать государственная ответственность".
Сам факт переговоров говорит о том, что Кремль, пусть и не публично, но признал "свое авторство" в уничтожении гражданского самолета на Донбассе.
А россія, нє прі чом.
«Да, завєзлі БУК, чтоб сбіть украінскій Ан, которий бомбил детские дома і пєнсіонєров, но rebels, увьі ошиблиісь. Єслі би там бил русскій екіпаж, то конєчно, такого би нє било.»»
Короче, посмотрим...
Сходи до психотерапевта.
можем послать...))))
Позор Зебилам!!!
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Відробив на золотих копальнях на Колимі три роки хрунь. Їде додому весь запакований. На транзитному аеропоті вирішив трохи позажигати. В ресторані один крєндєль йому запропонував шалав. З цього часу він нічого не пам'ятає, а прокинувсь лише на суду, він - підсудний і суддя зачитує вирок:
За крадіжку, дебош, розбій, згвалтування неповнолітніх, вбивство і зраду Батьківщині пан ІПП присуджується до ВИЩОЇ міри покарання!
А тепер - останнє слово підсудному:
Ну це вже *** вообще...
Инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки, сообщают израильские СМИ.
Сейчас Россия и США проводят экстренные консультации из-за боестолкновения между подводными лодками двух стран.
Российская подводная лодка-охотник, которая сопровождала стратегическую субмарину, ответил американцам огнем - торпедой "Балкан 2000".
"В результате атаки американская подводная лодка получила пробоину".
Со вчерашнего дня Белый дом и Кремль начали переговоры относительно сложившейся ситуации. Детали инцидента выясняются. (С)