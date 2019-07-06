 ТКГ в Минске обсудит демонтаж бетонных укреплений ВСУ и террористов под Станицей Луганской, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом в комментарии DW сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Следующий шаг в Минске в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся фактически с двух сторон. После демонтажа, то есть на последнем "Минске" обсуждали, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать. Мы все для этого сделали. А та сторона сказала, что им нужно от 8 до 10 дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал и это произошло одновременно", - рассказал глава государства.
1. так отвод войск это же по "минску который подписал проклятый порошенко"?
2. антикоррупционный суд был создан еще при порошенко.
3. уважение? А ха ха ха ха ха ха ха
2. антикоррупционный суд был создан вопрекаи порошенко.
3. уважение!!!
2. да ладно. порошенко же тиран. если бы он не хотел то суд небыл бы создан. а так - при порошенко он и был создан
3. ну какое уважение? кого? то что с говорящей обезьяной фотографируются на пляже не значит что эту обезьянку уважают. просто владелец обезьянки зарабатывает денежку. так и тут. вот в чем выражается уважение?
так что из трех твоих "достижений" вазелина можно с натяжкой принять одно - отвод войск. и почему то именно этот пункт напрягает военных и вменяемых людей.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_5.html
И главное: война ведь не окончена и они еще могут пригодится....
боюсь, что многие вещи он даже не контролирует, о многом и не знает....
"Свита делает короля"
Воно збирається на переговори з терористами... Не воргом-окупантом, а з його сявками...
Юля - твій вихід. Бо Мародер і Клоун щось загрались
переобуваетесь в прыжке уроды... но мы то помним кого вы выбрали
обычно , инициаторов что нибудь разрушить, я спрашиваю: "Это ты построил ? "
Есть мнение большинства украинцев которые и выбрали президента ...
В случае широкомасштабного наступления Пуйла, многое, в том числе и президентство клоуна , может потерять смысл....
зачем оно мошкам их и так все устраивает
будет военный переворот
слава Зебилам!
а что там солдаты??
молчат?
для них готовят котел в чистом поле, а оные молчат??
ахахаха
зеленый коридор уже нарисован для вас.
дебилы бл