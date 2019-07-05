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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
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Все про:Институт нацпамяти (194) Кернес (1143) переименования (531) Харьков (4347) Вятрович (207) декоммунизация (446)

 Вятрович написал заявление в прокуратуру на Кернеса. ВИДЕО

Украинский институт национальной памяти обратился в ГПУ в связи с возвращением проспекту в Харькове имени советского маршала Жукова.

Об этом глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной. Если прокуратура сработает, как должна работать - до 5-ти лет заключения включительно грозит Кернесу", - заявил Вятрович.

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

Читайте на Цензор.НЕТ: Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

21 июня городской глава Харькова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

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В ночь с 25 на 26 июня таблички с названием "проспект Григоренко" коммунальщики заменили табличками с названием "проспект Жукова".

Решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова обжаловала в суде партия "Европейская солидарность".

Источник: https://censor.net.ua/v3136018
 
   
 Топ комментарии
 
Вятрович - настоящий профессионал. Жаль, что из-за 73% его время проходит.
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Вятрович - настоящий профессионал. Жаль, что из-за 73% его время проходит.
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Все верно, но главное развивать экономику. Уважают только богатые и сильные страны, а на бедные страны внимания не обращают. Максимум - выделяют благотворительную помощь.
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вазелин привел с собой суркова...

... Глава Офиса президента Богдан на прошлые выходные посещал джазовый фестиваль во Львове. «Леополис джаз фест», ранее - «Альфа джаз фест», давно стал культовым мероприятием, на которое многие представители элит приезжают не столько послушать джаз, сколько потусить. Вот и Андрей Иосифович приехал туда, конечно, не за джазом. Судя по странице в ФБ, главе Офиса нашего президента музыкально близки Лолита Милявская, Вера Брежнева и Оля Горбачева. К сожалению, их во Львове не было.
Зато был организатор фестиваля - российский миллиардер Михаил Фридман. Встреча с которым и была целью его поездки на фестиваль. Тонкий выбор времени и места, чтобы никакой Ткач носа бы не подточил.
Полная органика.
Фридман сегодня - посредник между Богданом и Сурковым. Собственно, Сурков - это бывший пиар-менеджер Фридмана...

полній текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057793761192231?__tn__=K-R


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...Фридман хорошо знаком с Богданом. Не секрет, что глава Офиса президента до 2019 года был известен, как бы это помягче сказать, как юридический консультант операций по сравнительно честному отжиму собственности у граждан, компаний и банков. При этом расцвет этой его деятельности пришелся на время, когда он работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики у Николая Яновича Азарова. Во время перемирий на фронтах "войны" с коррупцией Богдан приобрел в тот период недвижимости на примерно 11 млн долларов.

Так вот, в 2012-2013 годах Богдан представлял интересы компании А1 (входит в «Альфа-групп»), которая боролась (и успешно) за контроль над универмагом «Украина» в Киеве, находящимся в залоге у ирландского банка.
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«Леополис джаз фест» - проукраинский фестиваль, на нем присутствовал Петр Порошенко и другие проукраинские силы..
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Национальная идея сейчас еще более актуальна ...
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"...национальная идея опять стала не актуальна." Скопировал из методички без изменений.
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Чтоб я тебя увидел на сайте «Миротворец»!
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Запроданець, чия би мукала ... ти не відволікайся, цілуй чужий флаг і чужу дупу разом з чоколятною.
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Свого часу залізну леді, Маргарет Тетчер журналісти запитали :
- «Чому в Англії нема антисемітизму?»
- «Тому, що англійці розумніші євреїв»,
була її відповідь.
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Вытравливать вазелиновых крыс любыми методами. Если Порох не снимет белые перчатки, то ему оденут белые тапочки. Это война, такая как в АТО. Где нужно стрелять первым, чтоб потом смеяться последним.
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Все так, но как безоружными воевать с большинством, если оно получит контроль над ВСУ, полицией, СБУ, вооружением?
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Гидота, ти в якій країні живеш ?
По беспределу. патаму шо хочет так меньшинство у нас вже було, воно відгребло по сопатці і сидить у Ростові ... і ти відгребеш ЧРСТвий грамотій.
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Кернес, Бойко, Вілкул і їх електорат голосували за Порошенка ?
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я не понял ,шо он сын адольфа гитлера ?.. вот это поворот
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Вы не понимаете идеи национализма и проукранские взгляды.
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Правильно. Давно надо было, видать, ручку не мог найти...
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Юре не до этого ,погоны скоро сдавать.Когда то с бтрами ездил к ахмету на публику,кричало Украина без чучмы,все сепары при нем в шоколаде были.В мену юга,зря тебя овощ отпустил.
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Сподіваюсь, що хоч за цією заявою гєпу посадять.. Хоч чомусь не спромоглися посадити гєпу протягом п'яти років потужних і успішних реформ - як судової системи, так і правоохоронних органів..Тепер за заявою одного зі списків петіного ПЄСу - гєпу обов'язково посадять..
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Навряд бо особисто він не голосував та рішення не підписував на рішенні є лише печатка отже буде говорити, що на сессії розглядалися петиції "народа" а він не при дєлах
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Так і є. Дивуєте, що в наших реаліях жоден високий посадовець не несе персональної відповідальності. Наче він якийсь простий секректар. Юридично-акробатичні викрутаси.
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Тогда нужен метод Жеглова!
Вот должен сидеть в тюрьме! (с)
Что-то типа этого...
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На площади Свободы Ленина давно сбросили с пьедестала (здоровый был)! Вот туда и надо было водрузить Гепу в коляске! Уже харьковские мирные голуби засрали бы его до основания!
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Наша прокуратура по мелочам не работает.
Вот страну просрать-это задача всех.
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а навколо чого має єднатись Україна ? і чому і досі вона роз'днана і бідна ? одних тягне на схід, інші прагнуть незалежності. то може культура, історія це і є те навколо чого варто об'єднатися ?
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Тупое, ты больше читай. у тебя же есть интернет, для кого ты здесь фуфлишь ?
Это тебе для начала ...
Маршал Жуков, "Солдат не жалеть"

https://youtu.be/Z91BVzxlIiQ

Маршал ПОБЕДЫ Жуков великий мясник.

https://youtu.be/GIKo9ZJ3lc0
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підсказати скільки українців було замордовано після так званої перемоги над гітлерівцями ?
переміг він... КОГО ?
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Як тільки чуєш, запроданець матінки України- у буцегарню, це провокатор Кремлівський.
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Кернес корупционер ,гнида ,тварь .Вятрович просто тупой продажный тупой казёл.
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Я не согласен. Кернес просто тварь. Больше ничего добавлять не нужно.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВятрович написал заявление в прокуратуру на Кернеса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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