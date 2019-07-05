 Вятрович написал заявление в прокуратуру на Кернеса. ВИДЕО

Об этом глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной. Если прокуратура сработает, как должна работать - до 5-ти лет заключения включительно грозит Кернесу", - заявил Вятрович.

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

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8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

21 июня городской глава Харькова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

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В ночь с 25 на 26 июня таблички с названием "проспект Григоренко" коммунальщики заменили табличками с названием "проспект Жукова".

Решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова обжаловала в суде партия "Европейская солидарность".