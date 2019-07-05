 Вятрович написал заявление в прокуратуру на Кернеса. ВИДЕО

Об этом глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной. Если прокуратура сработает, как должна работать - до 5-ти лет заключения включительно грозит Кернесу", - заявил Вятрович.
Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.
В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
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8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
21 июня городской глава Харькова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.
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В ночь с 25 на 26 июня таблички с названием "проспект Григоренко" коммунальщики заменили табличками с названием "проспект Жукова".
Решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова обжаловала в суде партия "Европейская солидарность".
... Глава Офиса президента Богдан на прошлые выходные посещал джазовый фестиваль во Львове. «Леополис джаз фест», ранее - «Альфа джаз фест», давно стал культовым мероприятием, на которое многие представители элит приезжают не столько послушать джаз, сколько потусить. Вот и Андрей Иосифович приехал туда, конечно, не за джазом. Судя по странице в ФБ, главе Офиса нашего президента музыкально близки Лолита Милявская, Вера Брежнева и Оля Горбачева. К сожалению, их во Львове не было.
Зато был организатор фестиваля - российский миллиардер Михаил Фридман. Встреча с которым и была целью его поездки на фестиваль. Тонкий выбор времени и места, чтобы никакой Ткач носа бы не подточил.
Полная органика.
Фридман сегодня - посредник между Богданом и Сурковым. Собственно, Сурков - это бывший пиар-менеджер Фридмана...
полній текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057793761192231?__tn__=K-R
Так вот, в 2012-2013 годах Богдан представлял интересы компании А1 (входит в «Альфа-групп»), которая боролась (и успешно) за контроль над универмагом «Украина» в Киеве, находящимся в залоге у ирландского банка.
- «Чому в Англії нема антисемітизму?»
- «Тому, що англійці розумніші євреїв»,
була її відповідь.
По беспределу. патаму шо хочет так меньшинство у нас вже було, воно відгребло по сопатці і сидить у Ростові ... і ти відгребеш ЧРСТвий грамотій.
Вот должен сидеть в тюрьме! (с)
Что-то типа этого...
Вот страну просрать-это задача всех.
Это тебе для начала ...
Маршал Жуков, "Солдат не жалеть"
https://youtu.be/Z91BVzxlIiQ
Маршал ПОБЕДЫ Жуков великий мясник.
https://youtu.be/GIKo9ZJ3lc0
переміг він... КОГО ?