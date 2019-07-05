 Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
В видеообращении, которое публикует Ирина Геращенко, она отмечает, что "сегодня Славянск, Дружковка, Краматорск празднуют 5 лет со дня освобождения. Но все украинцы мечтают об обсвобождении Донбасса - Донецка, Луганска".
По словам Ирины Геращенко, украинцы также мечтают об освобождении украинских моряков.
"Сегодня наша партия "Европейская Солидарность" подготовила петицию в Парламентскую ассамблею Совета Европы с требованием давить на Российскую Федерацию немедленно освободить украинских моряков". Ирина Геращенко призвала подписаться под этой петицией.
"Друзья, мы требуем освобождения украинских моряков! Мы обращаемся ко всей ПАСЕ с требованием пересмотреть решение о возвращении российской делегации, мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения всех украинских политзаключенных", - отмечает Геращенко. Подписаться под петицией можно по ссылке.
Напоминаем, 5 июля 2014 года украинские военные освободили от пророссийских боевиков украинских города - Славянск и Краматорск. Они были стратегически важными для Украины, поскольку расположение городов позволяет контролировать все дороги в радиусе нескольких километров.
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
А если это "партия", - то как троллинг над теми кто не построил даже собачьей будки
Блок Еврейская Солидность)
Вовка про щось домовився з європейцями та рашкінцями, обидві сторони його кинули, як останнього лопуха.
І що ? І Де ?
Лише країну зганьбив.
Где Зелемойский спрятался и как отреагировал на образование проукраинской коалиции в ПАСЕ?
Я верю, шо
А хлопнули дверью в ПАСЕ и делегацию ПАСЕ из страны выгнали...
"Делать всё так - абы нихрена не делать", - девиз этой кодлы соевых стяжателей. Как и самого ихнего боха парашенки.