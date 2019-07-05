 Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

В видеообращении, которое публикует Ирина Геращенко, она отмечает, что "сегодня Славянск, Дружковка, Краматорск празднуют 5 лет со дня освобождения. Но все украинцы мечтают об обсвобождении Донбасса - Донецка, Луганска".

По словам Ирины Геращенко, украинцы также мечтают об освобождении украинских моряков.

"Сегодня наша партия "Европейская Солидарность" подготовила петицию в Парламентскую ассамблею Совета Европы с требованием давить на Российскую Федерацию немедленно освободить украинских моряков". Ирина Геращенко призвала подписаться под этой петицией.

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"Друзья, мы требуем освобождения украинских моряков! Мы обращаемся ко всей ПАСЕ с требованием пересмотреть решение о возвращении российской делегации, мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения всех украинских политзаключенных", - отмечает Геращенко. Подписаться под петицией можно по ссылке.

Напоминаем, 5 июля 2014 года украинские военные освободили от пророссийских боевиков украинских города - Славянск и Краматорск. Они были стратегически важными для Украины, поскольку расположение городов позволяет контролировать все дороги в радиусе нескольких километров.

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