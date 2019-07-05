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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вице-спикер украинского парламента, кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко вместе с сотнями украинцев прошлась по улицам освобожденного пять лет назад Краматорска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

В видеообращении, которое публикует Ирина Геращенко, она отмечает, что "сегодня Славянск, Дружковка, Краматорск празднуют 5 лет со дня освобождения. Но все украинцы мечтают об обсвобождении Донбасса - Донецка, Луганска".

Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко 01

По словам Ирины Геращенко, украинцы также мечтают об освобождении украинских моряков.

"Сегодня наша партия "Европейская Солидарность" подготовила петицию в Парламентскую ассамблею Совета Европы с требованием давить на Российскую Федерацию немедленно освободить украинских моряков". Ирина Геращенко призвала подписаться под этой петицией.

Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы призвали вернуться к вопросу санкций, - Порошенко написал письма 18-ти руководителям ЕС

"Друзья, мы требуем освобождения украинских моряков! Мы обращаемся ко всей ПАСЕ с требованием пересмотреть решение о возвращении российской делегации, мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения всех украинских политзаключенных", - отмечает Геращенко. Подписаться под петицией можно по ссылке.

Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко 03

Напоминаем, 5 июля 2014 года украинские военные освободили от пророссийских боевиков украинских города - Славянск и Краматорск. Они были стратегически важными для Украины, поскольку расположение городов позволяет контролировать все дороги в радиусе нескольких километров.

Также читайте: "Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова

Источник: https://censor.net.ua/v3136012
 
   
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она курнула, или просто мозгами тронулась？
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Столица Голландии Гаага а не Амстердам - И. Геращенко
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Моряки должны сидеть, пока Россия не откажется от Крыма? Или их надо вытаскивать?
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Хто вытащит? Геращенко? Не смеши сам себя
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Хорошая идея! Но там будет большинство населения Украины! Что с ними делать? Выселять?
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Тогда все хорошо. Осталось дождаться 21 липня.
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А Х**ло сказал, что удмурты и украинцы "практически один народ".
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Мавпа порошонківська. Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6512
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она курнула, или просто мозгами тронулась？
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Они у той многостаночной разве когда-то были?
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Название "блока" звучит конечно как диверсия и троллинг над попами)
А если это "партия", - то как троллинг над теми кто не построил даже собачьей будки Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9576
Блок Еврейская Солидность)
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Хоч хтось продовжує полоненими займатись.
Вовка про щось домовився з європейцями та рашкінцями, обидві сторони його кинули, як останнього лопуха.
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Фотки и призывы ну очень помогают.Параша хоть кого то отпустила?
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Зеля домовився з європейцями, що рашка відпустить полонених в обсін на поновлення в ПАРЕ.
І що ? І Де ?
Лише країну зганьбив.
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Ты тоже за то, чтобы моряков освободили по плану паРаши, чтобы она осталась чистенькой, а Зелемойский не истерил, т.к. Климкин направил ноту, в которой напомнил решение трибунала?
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Ваши реальные механизмы возвращения моряков домой?При полном отсутствии международного права.
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В политике реальные механизмы это сообщать о проблемах, что Геращенко и делает, а не фотографироваться у Ниагарского водопада или на надувных креслах сидеть, когда украинская делегация в ПАСЕ умоляет указать стратегию.
Где Зелемойский спрятался и как отреагировал на образование проукраинской коалиции в ПАСЕ?
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А хлопнули дверью в ПАСЕ и делегацию ПАСЕ из страны выгнали, чтобы удобнее было о помощи морякам просить

Я верю, шо
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Для Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1986 Лалала Лалалала 8cf0faa3


А хлопнули дверью в ПАСЕ и делегацию ПАСЕ из страны выгнали...
Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1756



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Вы уже наготовили,шо кацапов вернули в пасе
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когда тебя менты на подвал отправляют виноват кто
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Потужне мишаче вовтузання представниці списку нікчемного ПЄСу напередодні виборів. І це після просирання роботи в ПАРЄ - котрою ніколи було їй займатися- вся віддалася участі в передвиборчій кампанії петі.. Ледве не впала на колінах зі сцени під час дебатів, про які так мріяв петя- і які він так нікчемно програв..
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Я ведь тоже тебя не вижу, а считаю тебя таким же.
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Эта пришибленная в Черкассах балотируется.
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Это надо быть умственно отсталым, чтобы за такую дуру голосовать.
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Голосуй за "ОП "За ЖИДДЯ"! Это твоё! Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 941
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там всего давления как болонка на ногу встанет
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Моряков освободит не ваша сраная петиция порохоботов а желание пуйла поддержать своих протеже в Украине- "за життя" и добавить к их рейтингу- 13% еще процента 3-4 на выборах в ВР как хероям-освободителям моряком. Подстилка универсальная и всеядная...
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Ирка Очухайся!!! тЫ не Украинка. тЫ курва закардонная.
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в очко соби запхай петицию с петий
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Почему тянут с обысками у Иры Геращенко Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3105
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Кацапы подотрут жопу вашей петицией, в очередной 1793 китайский раз.
"Делать всё так - абы нихрена не делать", - девиз этой кодлы соевых стяжателей. Как и самого ихнего боха парашенки.
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Мы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию...Сядь на них своєю дупою!Ото буде ДАВЛЕНИЕ!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы подготовили петицию в ПАСЕ с требованием давить на Россию в вопросе освобождения украинских моряков, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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