EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
  2601  65
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17640) Матиос Анатолий (578) Иловайск (361)

 Матиос пообещал пригласить на допрос как свидетеля по делу Иловайска Порошенко. ВИДЕО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко будет допрошен как свидетель в деле трагедии под Иловайском.

Об этом он заявил в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Матиос отметил, что ранее прокуратура писала в администрацию президента с просьбой согласовать время встречи. На предложение Бутусова провести такую встречу сейчас, когда Порошенко уже не является президентом, Матиос ответил: "Я учту Ваше пожелание. Я поставлю в известность Генерального прокурора (или он увидит интервью) и мы сделаем то, что Вы предлагаете".

При этом военный прокурор отметил, что "непосредственная отдача приказов, непосредственные переговоры с российской стороной, когда обострилась ситуация проводил начальник Генерального штаба, который допрошен дважды по этому поводу. Заставить его говорить другие вещи, чем он хочет сказать - нет такого в законе. Соответственно, планирование стратегическое и последствия этого всего - это две разные вещи. Допросить как господин Горбатюк через 10 лет объявил подозрение по Ющенко за то, чего не было. Ну это просто хайп. Я не человек хайпа. Можно по всякому относиться к Петру Алексеевичу Порошенко, но пребывая на должности президента (фамилия может быть разной) - Верховного главнокомандующего он может утвердить или согласиться со стратегическим планом боевых операций, которые подает главнокомандующий, он же начальник генерального штаба. Непосредственно ответственность за планирование боевых операций на тот момент нес руководитель АТО, коим был генерал Муженко. И все, что происходило в разрезе планирования, проведения, привлечения сил и средств и применение войск - это непосредственно начальник АТО. Он допрошен".

Бутусов продолжил: "Я просто хочу сказать про свидетелей. Вы же опросили 2500 свидетелей и не опрошен тот свидетель, который Муженко поставил задачу. Я не говорю, что его за это нужно сразу осуждать. Просто опросить". "Юра, Вы сейчас говорите как журналист. И я уважаю Вашу работу", - начал Матиос. "Я свидетель по делу. Я дал показания", - уточнил Бутусов.

Матиос продолжил: "Вы эксперт по делу. Ваши свидетельства как свидетеля - разные процессуальные статусы. Вы были опрошены до назначения экспертизы, как свидетель, как тот, кто писал много про Иловайск. Ваши свидетельства были субъективным видением. После того, как Вы получили допуск к государственной тайне, Вы стали экспетром в деле, которое длилось более года, почти, у Вас другой статус. Вы стали одним из субъектов основного источника доказательств, в котором отображена вся хронология и логистика событий. Соответственно, если в экспертизе внизу при подписании было бы это замечание, мы бы его учли. Никто из 33 экспертов и Вы в том числе, не написали ни одного замечания. Это происходило коллегиально. И в эти баталии, которые происходили между экспертами, военная прокуратура не вмешивалась".

На реплику главреда Цензор.НЕТ о том, что некоторые важные свидетельства во время экспертизы ему не были предоставлены, особенно показания, которые были даны после подписания экспертизы начальником Генштаба Муженко, поскольку он свои свидетельства про общение с российской стороной в том числе генералом Богдановским дал после того, как была подписана экспертиза. Матиос ответил: "Конфигурация фактов, о которых Вы сейчас говорите, она при определенной последовательности, изменяет свою акцентацию. Для того, чтобы подтведить разговоры нужно получить временный доступ к полностью тайной информации соединений межправительственной связи, плюс это совсем другая система доступа и изъятия всего этого. Это не так быстро. И самое главное, слова, данные на досудебном следствии, они есть только свидетельством субъективных лиц. Они считаются доказательствами, если они проверены судом. Так вот, действительно общество должно это увидеть и я действительно глубоко уверен, что это нужно сделать. Но мы заложники бездеятельности парламентариев. Если бы было заочное осуждение, мы бы сейчас получили разрешение на специльное досудебное расследование и буквально через месяц направили бы дело в суд. Оно готово во всех томах. Но, мы имеем значительный объем материалов, значительный объем свидетельств лиц, мы имеем список лиц, которые чрезвычайно важны, как люди, имеющие доказательства, Много людей просто свою субъективною точку зрения высказывали, оно не влияло на общую картину. Но мы не можем передать в суд. Поэтому есть как есть. Я сказал максимально три реперные точки: дело расследовано, причинное следствие того что произошло - это следствие прямой агрессии Российской федерации - почти 15 тысяч человек, некоторые нарушения ряда должностных лиц Минобороны - это Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, но они не есть причиной Иловайской трагедии. Это нарушение уставных требований, которые не совсем корреспондируются с конструкцией АТО. И эта дилемма, эта юридическая колизия не дает нам никаких, подчеркиваю никаких, оснований для объявления подозрений нашим военным, которые командовали операцией".

Полностью интервью Анатолия Матиоса читайте ПО ССЫЛКЕ 

Источник: https://censor.net.ua/v3135999
 
 
 Топ комментарии
 
Бєню та Хомчака допитати ніхто не бажає?
 показать весь комментарий
 
Матідс,пакуй Порося,рятуй свою сраку))
 показать весь комментарий
 
в першу чергу.
так соєві брехуни брешуть.
на всіх ресурсах.
аж ЕСкаженіють.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Матідс,пакуй Порося,рятуй свою сраку))
 показать весь комментарий
 
 
Врети, в иловайске виновны Корбан, Хомчак и Семенченко!
 показать весь комментарий
 
 
в першу чергу.
так соєві брехуни брешуть.
на всіх ресурсах.
аж ЕСкаженіють.
 показать весь комментарий
 
 
как вы с кротом ?

Это ж вы про Зелемойского написали, а приписываете порохоботам.

И так всегда.
 показать весь комментарий
 
 
вы там уже от вице-премьера ПЕСа отказались что будки тырил ,или еще нет? Матиос пообещал пригласить на допрос как свидетеля по делу Иловайска экс-президента - Цензор.НЕТ 3402
 показать весь комментарий
 
 
Сопля в это время бизнес с рашкой через оффшоры крутила, шутила про передвижение границы и получала гранты от минкульта РФ
 показать весь комментарий
 
 
свыня в это время (иловайск) проводила парад в киеве и новый офшор на панаме.
 показать весь комментарий
 
Его хозяин. А марионетки спроса никакого.
 показать весь комментарий
 
 
Владимир Петренко d6125f28 - а чего ты лыбишся?

Не плохо бы было, если бы трамвай отрезал тебе ногу...
 показать весь комментарий
 
 
Неплохо было бы, если бы пеппу уже посадили наконец.
 показать весь комментарий
 
 
не посадят..властное кодло всегда между собой договорится..
 показать весь комментарий
 
согласен...
Это тоже было бы неплохо..., вместе с Зе-идиотом...
 показать весь комментарий
 
 
А Вам - голову. Чем Вы хуже Берлиоза? Конечно, жаль, что о Вас никто не вспомнит...
 показать весь комментарий
 
Беню, вызвать, значит не хочет? А Корбана, вравшего, что нет в ключевой железнодорожном узле никакого узла обороны, а только группировка в 50-60 человек?
 показать весь комментарий
 
 
Бєню та Хомчака допитати ніхто не бажає?
 показать весь комментарий
 
 
Не , сейчас Порошенко - гвоздь программы . Шось не так
 показать весь комментарий
 
 
не так лишь то, что правду знать никому не интересно.

Вот взять этого Бутусова и посадить за полиграф с вопросами о заседании в кабинете Корбана.

Это же так просто
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю , шо правильнее будет тебя привлечь за коррупцию .
 показать весь комментарий
 
 
категорически правильнее !

но, скорее всего, привлекать скоро начнут за участие в АТО.
 показать весь комментарий
 
 
лоліта казала що не треба чіпати. торгових партнерів мабуть.
 показать весь комментарий
 
 
как минимум одна фабрика в заложниках была..
 показать весь комментарий
 
Это с приветом с 136-й МСБР и сотне их трупов, когда их колонну на марше сожгли под Снежным
 показать весь комментарий
 
буду благодарен ссылке на это событие..
 показать весь комментарий
 
А "Оплот" и "Пятнашка", "Восток" и "РПА" в Донецк уже позже на летающих тарелках десантировались? ЗРК "Стрела" на ЯБП, что прикрывал колонну Гиркина с неба, шахтеры откопали?
 показать весь комментарий
 
Столиці бандитського краю потрібно було дати можливість їсти рускамір повною ложкою. Інакше їх не переконаєш.
 показать весь комментарий
 
 
Може й так,але мені здається це не та ціна ,яку ми заплатили тисячами кращих синів країни.
Харків теж бикував,а за пять років не пізнати.Знаю по своїй тещі,була любителькою путіна,кернеса з добкіним, коли запахло захопленням зазбиралася до нас з тривожним чумаданчиком,але була культурно послана куштувати прєлєсті путінізма.Ти не повіриш,на сьогодні це така путіненависниця,що я іноді офігіваю навіть сам і пропаганду антипутінську проводить ,що аж вуха у ватанів завертаються,а їй уже сімдесят з гаком,так що можна було при правильному підході запобігти таким жертвам ,але на жаль сталося,що сталося
 показать весь комментарий
 
 
Если жив я только буду - чудный остров навещу и у Порошенко погощу...😃
 показать весь комментарий
 
У меня только один вопрос!
Почему в качестве свидетеля?
Это же главный подозреваемый!!!
 показать весь комментарий
 
 
Им невыгодно раскручивать этот вопрос. А то один из редакторов этого ресурса тоже под суд пойдет.
 показать весь комментарий
 
 
Потому и живой интерес - что известно следствию...
 показать весь комментарий
 
 
Эта скатина на контракте .... О чем тута ваще?
 показать весь комментарий
 
Эта ***** матиос должна вернуть наворованные деньги
 показать весь комментарий
 
 
Нічого в Бутусова не вийде, як він не ненавидить Порошенка. Єдине - він мене буде знову банити.
 показать весь комментарий
 
 
Он однажды сам сказал: Я контратник и мне пофиг.
 показать весь комментарий
 
Пьяная свыня слетела с катушек: Люди потеряли дар речи.видео elise.com.ua/2019/07/05/pyanyj-poroshenko-sletel-s-katushek-lyudi-poteryali-dar-rechi-video/
 показать весь комментарий
 
С Матиосом что-то случилось. Не узнать человека. Отчего бы это? Вряд ли на него так сильно повлияла смена власти. Наверное что-то в лесу неожиданно сдохло.
 показать весь комментарий
 
Экс-президент не может осознать, что он экс. Помогите ему
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, пора уже самому Матиосу со своей хитрой улыбкой идти на допрос к новому прокурору...
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора соевому мародеру и военному преступнику пораженку ответить перед военным трибуналом за все совершенные этой падалью преступления! Уверен, что этот час неминуемо настанет!
 показать весь комментарий
 
 
А разве не Зеленский, как утверждают авторитетные порохоботы, виноват в Иловайской трагедии и событиях под Дебальцево???
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский обстреливал,методички еще в печатаются
 показать весь комментарий
 
 
Цей матіос шпетний та хитрий пристосуванець ! Он як швидко змінив хазяїна !!
 показать весь комментарий
 
Одним словом тупий "тепловізор". Тошно слухати пристосуванця.
 показать весь комментарий
 
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко будет допрошен как свидетель в деле трагедии под Иловайском.

==================================================================

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 5 лет!!! ПОСЛЕ ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ Главный военный прокурор Украины Матиос ПООБЕЩАЛ ДОПРОСИТЬ ПАРАШЕНКО!!!

ПРИЧЕМ НЕ САМ ПРОЯВИЛ ИНИЦИАТИВУ, А ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУТУСОВА

А ВЕДЬ В ИЛОВАЙСКОМ КОТЛЕ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ!!!

ВОТ ТАКОЕ "ЖЕЛАНИЕ" БЫЛО У МАТИОСА ПРОВЕСТИ СПРАВЕДЛИВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЭТОЙ ТРАГЕДИИ

НУЖНО СОЗДАТЬ НОВУЮ НЕЗАВИСИМУЮ КОМИССИЮ С НОВЫМ ГЛАВНЫМ ВОЕННЫМ ПРОКУРОРОМ и ПРОВЕСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.
 показать весь комментарий
 
Но мы заложники бездеятельности парламентариев. Если бы было заочное осуждение, мы бы сейчас получили разрешение на специльное досудебное расследование и буквально через месяц направили бы дело в суд.

====================================================================

А ВОТ ЕЩЕ ОДНИ МРАЗИ ДЕПУТАНЫ ВР КОТОРЫЕ НЕ ЗАХОТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО НЕЗАВИСИМОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

НАПОМИНАЮ В ЭТОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРОВЛАСТНАЯ КАЛОЛИЦИЯ члены БПП и НФ

ВИДИМО ЕСТЬ ШО СКРЫВАТЬ ЕСЛИ ЧЛЕНЫ БПП НЕ ХОТЯТ ЭТОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРИЧИНА?

ПЕРСОНАЖ ИЗВЕСТНЫЙ: ВЕРХОВНЫЙ ГОВНОКАМАНДУЮЩИЙ ПАРАШЕНКО.
 показать весь комментарий
 
ЭТО ЕЩЕ ОДНА ВЕСТКАЯ ПРИЧИНА ПО КОТОРОЙ ПАРТИЮ ПАРАШЕНКО НЕ СТОИТ ПУСКАТЬ В НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ.
 показать весь комментарий
 
НУ А ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ЗАРАБОТАНО "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" Матіос пообіцяв запросити на допит як свідка у справі Іловайська експрезидента - Цензор.НЕТ 6056

НАБУ!!!! ВНИМАНИЕ!!!

Матіос пообіцяв запросити на допит як свідка у справі Іловайська експрезидента - Цензор.НЕТ 8818
 показать весь комментарий
 
Два автомобиля Mercedes-Benz G350TD задекларированы главным военным прокурором Анатолием Матиосом.


Оба по цене 970 000 грн. Такие сведения чиновник внес в декларацию 31 мая.





 показать весь комментарий
 
Я другого не понимаю, почему не создана и нет доклада военных комиссий где были бы выводы и рекомендации?
У нас например после компании в Ливане для расследования работы разных военных частей во время войны было создано более 50 комиссий. По их рекомендации была отставка начальника Генерального штаба и отставка командующего Северным военным округом. И еще много чего, начиная от огневой подготовки танковых частей до ведения боя в условиях сложного рельефа при массированном артиллерийском обстреле.
 показать весь комментарий
 
 
Том, без обид, но я тебе обьясню: Украина не Израиль, хотя и там, и там президент и премьер евреи. Видимо, этого мало. И будет у нас такой бардак еще долго. Увы.
 показать весь комментарий
 
Дело не в национальности, дело в отношении.
Выводы профессионалов по тем или иным событиям нужны и для самой армии, и... да вообще всем.
 показать весь комментарий
 
Не скажи, Том. Я бы сейчас не отказался в Украине от Голды Меир и А. Шарона, железные были люди, патриоты своей страны и своего народа, но увы, у нас именно Вовы-не Вовы. Еще раз - не хочу никого обидеть, не мое это.
 показать весь комментарий
 
Кста, а чого про Мендель не запитав? Коли вона буде допитана?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМатиос пообещал пригласить на допрос как свидетеля по делу Иловайска Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх