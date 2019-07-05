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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:депутат (2666) хулиганство (253) Черниговщина (568) Микитась (3) ГБР (403)

 Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР (обновлено). ВИДЕО

ГБР начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и причинил председателю совета телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

По информации UA: Чернигов, конфликт произошел между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

На видео видна словесная перепалка между Микитасем и председателем ОТГ в помещении поселкового совета. Микитась грозит Сергею Пинчуку тюрьмой, в ответ председатель ОТГ звонит в полицию. Затем между ними начинается толкотня, Микитась отбирает у Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену.

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Как сказал в комментарии UA Чернигов Сергей Пинчук, он вызвал "скорую". По словам пресс-секретаря ГУНП в Черниговской области Юлии Ковтун, полиции о данном конфликт поступил вызов. Полиция приехала, установила свидетелей происшествия. Сейчас ждут следователей ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/v3135956
 
 
 Топ комментарии
 
на сказ обстежували? ну шо ж ви так. це для кожного депутата першочергово!
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А где конкретика? Фамилия, партия, участие в голосованиях.
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ага. а коли відматюкатись в церкві, то попустить в 2 рази більше.
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на сказ обстежували? ну шо ж ви так. це для кожного депутата першочергово!
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Улянка Супрун каже, що треба добряче відматюкатися і все попустить.
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ага. а коли відматюкатись в церкві, то попустить в 2 рази більше.
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Ногу отгрыз ? - "и причинил председателю совета телесные повреждения Источник: https://censor.net.ua/n3135956"
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Совсем распоясались упыри ,один дурик из бепепе,прислал ко мне полный дом мусоров ,ему видишь ли привиделось,что я ему угрожал Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9768понабирают недоделков а они потом на нормальных людей или сами бросаются или своих шестёрок засылают ..
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А где конкретика? Фамилия, партия, участие в голосованиях.
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Та в принципе и так всё понятно:
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Процессуальное руководство осуществляется обилечивается Генеральной Гениальной прокуратурой прокурватурой Украины.
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Мова йде про нардепа Максима Микитася
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Застройщик, лепший друг Кличка? Тогда понятно.
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почему нет главного?? причина нападения?? или все головы сильрад в уркаине тотально светлые ангелы?? земельку чью-то прикарманил видимо и управы на них нет.
Или этот депутат постоянно дает по мордякам головам сиьрад??
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да люди на него давно в органы жалуются. Только вот результата нет - неприкосновенный..
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Единство и борьба противоположностей.
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зебилов не поймешь. то им подавай быстрые решения и наказания, а тут все возмущаются. быканул колхозник, получил в бубен. должно быть так-превысил скорость, остановка, полиция разбивает битами все стекла, и резиновым поправляет здоровье. преступление и наказание!
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"А шо таке?!..." Рыбные места не поделили? (Это и в прямом, и в переносном смысле... Там, сейчас, главный "бизнес" - на браконьерском лове рыбы...).
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Это тот Пинчук, которого нужно гнать поганой метлой? Удивляюсь, как люди ему еще люлей не выписали
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНародный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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