Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и причинил председателю совета телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.
По информации UA: Чернигов, конфликт произошел между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.
На видео видна словесная перепалка между Микитасем и председателем ОТГ в помещении поселкового совета. Микитась грозит Сергею Пинчуку тюрьмой, в ответ председатель ОТГ звонит в полицию. Затем между ними начинается толкотня, Микитась отбирает у Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену.
Как сказал в комментарии UA Чернигов Сергей Пинчук, он вызвал "скорую". По словам пресс-секретаря ГУНП в Черниговской области Юлии Ковтун, полиции о данном конфликт поступил вызов. Полиция приехала, установила свидетелей происшествия. Сейчас ждут следователей ГБР.
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Процессуальное руководство
осуществляетсяобилечивается ГенеральнойГениальной прокуратуройпрокурватурой Украины.
Или этот депутат постоянно дает по мордякам головам сиьрад??