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 Решение об отходе из Дебальцево принимал генерал Воробьев, он спас солдат, не допустив второго Иловайска, - Матиос. ВИДЕО

Решение об отходе украинских войск со своих позиций в Дебальцево в феврале 2015 года принимал не начальник Генерального штаба Николай Муженко, а генерал Геннадий Воробьев.

Об этом в интервью Цезор.НЕТ рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Больше 2 тысяч человек не попали во второй Иловайск... Он спас солдат. Если бы этого не было (отхода войск. - Ред.) там был бы второй Иловайск. Тогда шли как раз самые критичные переговоры в Минске (переговоры по комплексу мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") о деэскалации конфликта на Донбассе был согласован в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Украины, Германии, Франции и России в формате "нормандской четверки" и подписан контактной группой. - Ред.) когда они затянулись на 3-4 дня. И все силы и средства...шло массовое давление для того, чтобы взять в окружение и склонить переговорную группу, чтобы Украина капитулировала. И вопреки стратегическому замыслу, как это было, генерал Воробьев принял это решение", - подчеркнул Матиос.

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Полную версию интервью смотрите ЗДЕСЬ.

Напомним, 18 февраля 2015 года украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево в боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев с позывным Вильный скоропостижно скончался в своем кабинете ректора Национальной академии обороны в субботу 11 февраля 2017 г.

В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутными войсками. 16 января 2014 г. он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины, генерал-полковник Воробьев участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Всего более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны.

За добросовестную и безупречную службу генерал-полковник Геннадий Воробьев награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III-й степеней, орденом "За мужество" III степени, многими медалями и знаками отличия Министерства обороны Украины и других силовых структур государства.

Источник: https://censor.net.ua/v3135954
 
   
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Ты ***** тепловизорская лучше расскажи кто приказал оставить Логвиново???? Так и не пришлось бы из дебальцева выходить.
До сих пор тайна кто его слил и почьему приказу
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При хаме курировал работу таможен..честнейший персонаж..
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Ну просто Кутузов блин ,ну так можно было и до западных границ отступить и потом рассказывать сказки..
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Да, не нравится петикам, что не получилось второго Иловайска...
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Сейчас понаделали кучу документальных фильмов И все кто просрал Аэропорт углегорск дебальцево там оправдываются и рассказывают как они чуть ли не с сапёрными лопатками Украину отстояли Тупоголовые бездари а не командование Просрать такой узловой центр как дебальцево Это надо суметь Сперва петя неправильно в минске добазарился что минские соглашения вступают в силу через трое суток А не с ноля часов после подписания Ну а кацапы конечно наших бездарей котловодов переиграли выдавив из дебальцево Хотя в отличии от илловайска там можно было держать оборону несколько суток Техники и людей там было достаточно что бы продержаться до вступления минского соглашения в силу Но наши бойцы все в инете все в телефонах Родственники в Украине с подачи кацапов раскрутили панику что мол рятуйте котёл Ну и понеслась Наши драпали что солдаты с брони слетали
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРешение об отходе из Дебальцево принимал генерал Воробьев, он спас солдат, не допустив второго Иловайска, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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