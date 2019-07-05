EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  5795  25
Материалы по теме:
Все про:Луганск (2992) Порошенко (17640) Матиос Анатолий (578) Бутусов Юрий (1766) Иловайск (361) Дебальцево (618) Муженко (315) Назаров (109)

 Иловайск, Ил-76, Дебальцево: Военный прокурор Матиос назвал тех, кто давал приказ. ВИДЕО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о причинах Иловайской трагедии в 2014 году, про роль начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко в битве за Иловайск, кто принял решение вывести войска из Дебальцево, а также как расследуется дело о сбитом российскими террористами самолете Ил-76 под Луганском.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:17 Дело по Иловайску
2:44 Причины гибели военнослужащих: были ли возможности у командования ВСУ спасти окруженные подразделения
3:50 Кто отдавал приказ захватить Иловайск. Роль начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко
7:20 Кто вел переговоры с руководством армии России про выход из окружения по "зеленым коридорам"
8:00 Роль Верховного главнокомандующего Петра Порошенко в Иловайской трагедии
15:14 Заявление бывшего командира добровольческого батальона "Шахтерск" Андрея Филоненко о "раздаче денег" добробатам на совещании у Геннадия Корбана перед штурмом Иловайска
17:00 Инсинуации вокруг дела по Иловайску
20:39 Дело генерала Виктора Назарова по сбитому под Луганском самолету Ил-76
24:23 Военная операция в Дебальцево. Генерал Геннадий Воробьёв
31:03 Будущее военной прокуратуры. Военная юстиция

Источник: https://censor.net.ua/v3135905
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это чудо в перьях назвало то,что давно уже всем известно, а посадить оно не посадило и не посадит.
 показать весь комментарий
 
 
Ха! Так вам "известно" даже шо бох есть, а его нетути. Че всем известно? Как он посадит, если все должно быть по закону и развалить дела, или затянуть лет на 10 - не особо сложно.
 показать весь комментарий
 
Пусть он Путина и подельников посадит!!!! А то все умные!!!
 показать весь комментарий
 
розповідати байки вони всі мастаки. А прокурори особливо.
 показать весь комментарий
 
 
А що, він збрехав ? Чи повинен був промовчати ?
 показать весь комментарий
 
навіть не знаю, послухай ще, а потім розкажи в 3-х словах.
 показать весь комментарий
 
Між іншим: Гриднев Александр охоту на укров закончил... 26.04.1993-01.07.2019
Иловайск, Ил-76, Дебальцево: Военный прокурор Матиос назвал тех, кто давал приказ - Цензор.НЕТ 9736
 показать весь комментарий
 
 
та шо вы такое говорите, у нас же гражданский конфликт..., беня его видел собственными глазами...
 показать весь комментарий
 
 
35 минут наблюдать морду совоносца я не готов.
Люди, вкратце, шо он там сказал？
 показать весь комментарий
 
 
Х"р его знает. Шо он может сказать? Наверное, сказал: "Так получилось..":
 показать весь комментарий
 
 
Вообщем как обычно. Яснопонятно, сенк ю
 показать весь комментарий
 
 
Теж не дивився, можу припустити сказав, що винні Муженко і Порошенко а Корбани з Коломоями і Хомчаками не при дєлах.
 показать весь комментарий
 
Сам інтерв'юер теж до речі доклав руку до цієї трагедії, мабуть тому зараз і ліпить такі відбілюючі групу Приват відео.
 показать весь комментарий
 
Коломойский - "там гражданский конфликт". Зеля - "там повстанцы". А Мысягин - кандидат от партии Зели в Раду.
 показать весь комментарий
 
 
этот чмошник Матиос не хочет отреагировать на высказывания Каломойшского, или у Матиоса не стоит на группу "Приват"?!.. точнее сказать, послушно висит на группу "Приват"..
 показать весь комментарий
 
 
И как давно ты главному Тепловизору верить перестал?
 показать весь комментарий
 
«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом "двоемыслие", необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия - и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.» (часть вторая, IX: книга Голдстейна «Теория и практика олигархического коллективизма», глава 1)
 показать весь комментарий
 
Я лично просидел двое суток в Днепропетровской обладминистрации, там собралось до 600 добровольцев, которым обещали дать 20 танков для того, что-бы мы совместно пробили коридор и вывели окруженцев с Иловайска.
Нас тупо кормили обещаниями, сперва утром будут танки, в обед уже вечером будут танки, вечером говорили что следующим утром будут танки, в общем когда мы поняли, что нас тупо дурят и тянут время, то часть добровольцев уехала по своим подразделениям, а часть поехали пробовать самостоятельно, но уже время было упущено.
 показать весь комментарий
 
 
Лето...
Близятся выборы....
Растёт количество разоблачений.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИловайск, Ил-76, Дебальцево: Военный прокурор Матиос назвал тех, кто давал приказ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх