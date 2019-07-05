 Иловайск, Ил-76, Дебальцево: Военный прокурор Матиос назвал тех, кто давал приказ. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:17 Дело по Иловайску
2:44 Причины гибели военнослужащих: были ли возможности у командования ВСУ спасти окруженные подразделения
3:50 Кто отдавал приказ захватить Иловайск. Роль начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко
7:20 Кто вел переговоры с руководством армии России про выход из окружения по "зеленым коридорам"
8:00 Роль Верховного главнокомандующего Петра Порошенко в Иловайской трагедии
15:14 Заявление бывшего командира добровольческого батальона "Шахтерск" Андрея Филоненко о "раздаче денег" добробатам на совещании у Геннадия Корбана перед штурмом Иловайска
17:00 Инсинуации вокруг дела по Иловайску
20:39 Дело генерала Виктора Назарова по сбитому под Луганском самолету Ил-76
24:23 Военная операция в Дебальцево. Генерал Геннадий Воробьёв
31:03 Будущее военной прокуратуры. Военная юстиция
Люди, вкратце, шо он там сказал？
Нас тупо кормили обещаниями, сперва утром будут танки, в обед уже вечером будут танки, вечером говорили что следующим утром будут танки, в общем когда мы поняли, что нас тупо дурят и тянут время, то часть добровольцев уехала по своим подразделениям, а часть поехали пробовать самостоятельно, но уже время было упущено.
Близятся выборы....
Растёт количество разоблачений.....