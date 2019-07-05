 Иловайск, Ил-76, Дебальцево: Военный прокурор Матиос назвал тех, кто давал приказ. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:17 Дело по Иловайску

2:44 Причины гибели военнослужащих: были ли возможности у командования ВСУ спасти окруженные подразделения

3:50 Кто отдавал приказ захватить Иловайск. Роль начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко

7:20 Кто вел переговоры с руководством армии России про выход из окружения по "зеленым коридорам"

8:00 Роль Верховного главнокомандующего Петра Порошенко в Иловайской трагедии

15:14 Заявление бывшего командира добровольческого батальона "Шахтерск" Андрея Филоненко о "раздаче денег" добробатам на совещании у Геннадия Корбана перед штурмом Иловайска

17:00 Инсинуации вокруг дела по Иловайску

20:39 Дело генерала Виктора Назарова по сбитому под Луганском самолету Ил-76

24:23 Военная операция в Дебальцево. Генерал Геннадий Воробьёв

31:03 Будущее военной прокуратуры. Военная юстиция