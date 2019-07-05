 Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВИДЕО

Об этом сообщает юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Санек еще оказывается и поклонник рашки. И не только до сих пор тусуется "ВКонтакте", а регулярно туда ездит!" - отмечает Маслов.

Кроме того он считает, что Куницкий "ничего в своей жизни не создал, кроме сомнительной хамовитой попсы "Дорожный контроль", где он учит быдло, как безнаказанно нарушать ПДД".

Ранее народный депутат Украины Андрей Денисенко уже заявлял о том, что кандидат от "Слуги народы" Александр Куницкий имеет гражданство Израиля и часто посещает Россию.

Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. Кроме того, он утверждает, что его основная цель на округе "не просто помочь людям и сделать их жизнь проще и лучше", но и не допустить к власти Грановского (экс-нардеп БПП) и Кирша (Народный фронт).

Как известно, по 169 округу баллотируется народный депутат Александр Грановский, который был одним из ближайших соратников Порошенко. После президентских выборов состоялась встреча Грановского с олигархом Игорем Коломойским, который поддерживает действующего президента Владимира Зеленского. СМИ также сообщали о том, что сам Грановский имеет румынский паспорт.