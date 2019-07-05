 Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВИДЕО

Об этом сообщает юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
"Санек еще оказывается и поклонник рашки. И не только до сих пор тусуется "ВКонтакте", а регулярно туда ездит!" - отмечает Маслов.
Кроме того он считает, что Куницкий "ничего в своей жизни не создал, кроме сомнительной хамовитой попсы "Дорожный контроль", где он учит быдло, как безнаказанно нарушать ПДД".
Ранее народный депутат Украины Андрей Денисенко уже заявлял о том, что кандидат от "Слуги народы" Александр Куницкий имеет гражданство Израиля и часто посещает Россию.
Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. Кроме того, он утверждает, что его основная цель на округе "не просто помочь людям и сделать их жизнь проще и лучше", но и не допустить к власти Грановского (экс-нардеп БПП) и Кирша (Народный фронт).
Как известно, по 169 округу баллотируется народный депутат Александр Грановский, который был одним из ближайших соратников Порошенко. После президентских выборов состоялась встреча Грановского с олигархом Игорем Коломойским, который поддерживает действующего президента Владимира Зеленского. СМИ также сообщали о том, что сам Грановский имеет румынский паспорт.
Не виноватая я, он сам пришел
АНДРІЙ ХЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
Или "ветеран АТО Маслов" это ?
Подскажите как пробить инфу по пару человеках очень интересует. Бо звонил только что к знакомым ветеранам, они сказали что я больной, откуда у них такой доступ, такую инфу могут получить только спецслужбы и то по решению суда.
Это у нас местные ветераны неправильные или недоветераны или кто врет ?
Развели срач, будто это как-то дискредитирует кандидата,
а, на самом деле - это лишний повод зебилам за него проголосовать
ибо сами такие же, только победнее.
Блогер ведет разоблачительную войну с продажными гаишниками , всю дорогу , с времен Януковича. На ютуб масса его материалов. Я в ужасе от того как на него напали в пользу Грановского.
Вот откройте на ютуб и посмотрите его работу. А затем будете вещать . кто плохой кто хороший.
Источник: https://censor.net.ua/v3135885
В армии Израиля служат неграждане этой страны?
Кандидат от «Слуги народа» Куницкий служил в армии Израиля.
«Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые вроде и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют.
На фото: кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении товарищей по службе в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)», - заявил Мосийчук.
Также журналисты нашли в YouTube видео, датированное 2014 годом.
Оно опубликовано одним из блогеров. На видео Куницкий подтверждает, что находится в Израиле и готовится принять присягу для прохождения службы в израильской армии.
Фото: https://zik.ua/ru/news/2019/07/03/smy_kandydat_ot_slugy_naroda_kunytskyy_sluzhyl_v_armyy_yzraylya_1600547