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 Политика Украины
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 Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВИДЕО

По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" баллотируется гражданин Израиля Александр Куницкий, который регулярно посещает РФ и использует запрещенную в Украине российскую социальную сеть "ВКонтакте".

Об этом сообщает юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Санек еще оказывается и поклонник рашки. И не только до сих пор тусуется "ВКонтакте", а регулярно туда ездит!" - отмечает Маслов.

Кроме того он считает, что Куницкий "ничего в своей жизни не создал, кроме сомнительной хамовитой попсы "Дорожный контроль", где он учит быдло, как безнаказанно нарушать ПДД".

Ранее народный депутат Украины Андрей Денисенко уже заявлял о том, что кандидат от "Слуги народы" Александр Куницкий имеет гражданство Израиля и часто посещает Россию.

Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. Кроме того, он утверждает, что его основная цель на округе "не просто помочь людям и сделать их жизнь проще и лучше", но и не допустить к власти Грановского (экс-нардеп БПП) и Кирша (Народный фронт).

Как известно, по 169 округу баллотируется народный депутат Александр Грановский, который был одним из ближайших соратников Порошенко. После президентских выборов состоялась встреча Грановского с олигархом Игорем Коломойским, который поддерживает действующего президента Владимира Зеленского. СМИ также сообщали о том, что сам Грановский имеет румынский паспорт.

Кандидат от Слуги народа по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и тусуется ВКонтакте, - ветеран АТО Маслов 01

Источник: https://censor.net.ua/v3135885
 
   
 Топ комментарии
 
Зелина кадровая политика просто поражает. Шо, нет на районах достойных людей для мажоритарки? Вова, так выйди в народ, епи тебя в качель! Где ты собираешь, эту прокацапскую падаль?
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и вообше...то клятий Порошенко подбросил куницкого народному президенту
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грановский..куницкий..хрен редьки не слаще..
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А тем временем: Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины!
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Бєніціон дасть команду , за вказівкою кремля , і позов буде відізвано , так як було з фірташем .
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и вообше...то клятий Порошенко подбросил куницкого народному президенту
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Порошенко бухерит сейчас по черному и на сцене народ развлекает
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Ага бухает Порох, а анализы очкует сдать Зегидрант. Все так и есть 😀
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какая официальная позиция Порошенка по Медведчуку?
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Какая официальная Кучмы? У нас Зевова преЗедент вроде и что то пока все рыгошобло в страну возвращается и в его партию. Какая у него позиция?
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Он туда ездит, чтобы в ВК тусоваться? Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 2904
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Я так не ставив питання. Я б спитав, а чому саме Куніцкій повинен бути кращим за інші "нові обличчя"? От він має бути кришталево чесним, а інші - ні? А йому реально "абідна"! Як кажуть у народі: "яке їхало, таке здибало", або "свій до свого по своє", або "назвався грибом - лізь у козуб" і багато подібних приказок.
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я бы вообще заметил, что поездки в кацапию и тусовка вконтакте - это дополнительный мотив для зебилов проголосовать за этого упыря
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Зелина кадровая политика просто поражает. Шо, нет на районах достойных людей для мажоритарки? Вова, так выйди в народ, епи тебя в качель! Где ты собираешь, эту прокацапскую падаль?
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Бо він сам такий. - "Каков поп - такой пріход( Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 7415)" (с)
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Вата инфильтрировала "Слугу" шо п-ц. Или она по своей сути ватная?
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Дык, так и задумывалось с самого начала - собрать всю прокацапскую шваль, посадить ее в Раду и фсё! "Новые лица" заказывали? Получайте! Зеленая табуретка - это 100% зиц-председатель Фунт.
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Це як в пісні: "То ли еще будет." Бо це тіки початок.Подивився у список кандідатів.Там повно якогось мотлоху з Донецьку, Луганьску, якись буфетчіці,охоронники, безработні, безпритульні...Та усі - Слуги народу.
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Это тот у которого второе гражданство Израиля?
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Мені одно не зрозуміло: чому на висіви Зеленського та ЗЕ закриті коменті? Лякаються побачити справжнє відношення людей до Зеленського? Так це не допоможе. Правду не приховати.
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конечно! Зеленского вытащить на свет и показать в чем он измазан, отмыть по возможности.
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Вы бараны!!!! Это все заказуха против Санька!!!! Грановский просто обосрался вместе с Кернесом!!!!! ЗП Санек!!!! Отлично!!!!
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Аш монітор замироточив настоянкою глоду.
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Ну голосуйте тогда за Грановского достойний кандитат. Как воровал, и курировал ссудей, иза ево деятельности многие криминальние дела развалились. Голова цик ето человек Грановского. ******* внас народ ево обваровуют а они за зладеєв готовие всех розорвать.
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А из списка слуги народа ,из всей шоблы,хоть один был на войне,и защищал Украину?
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Нет, лапоть. Нормальный украинец хочет ездить в Швецию, Норвегию, США, Канаду, Новую Зеландию и т.д. А малорос и ватник да, хочет и ездит за поребрик.
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А насколько регулярно он ездит в рашку и как часто присылает автору отчеты - чтобы мы могли в этом убедиться?
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Вы когда свои фейки пачками постите чего то отчеты не прикладываете
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Ищо попадаютса аутисти которие думают что Зеля ставит не тех в дипутаты. ДлЯ баранов в Украине кадрово голод. Нет профи. Нет даже нормальных и достойных депутатов все уэхали. Иза барыгы пороха.
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так тут самое время возвращать под крыло профи зелебоба! Вот и возвращаются.. рыги Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 4425
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zpsanek зашкварился... ездил бы, мусаров кошмарил и был бы в золотых. А теперь стал золотарем Кандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 4841
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По всіх областях Саня шугав мусорів хабарників на дорогах,доводив іх до гикавки та всирачки,а тепер черга підійшла до всирачки грановському і пішла тупа чорнуха.Це треба додуматись до такого,щоб зліпити в купу атошника та вконтакті.Петіні політехнологи зовсім отупіли чи вже грошей вистачає тільки на маслових
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Тобто коли ти "заліпляв" про АТО сину Пороха (який до речі молодший санька) і всім іншим то це була норма? А коли черга дійшла до ватного санька і АТО, так це уже нє то?
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У кандидата від "Слуги народу" виявили віллу у Відні і кумівство з Медведчуком
АНДРІЙ ХЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
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Я так понимаю у нас каждый ветеран АТО имеет доступ к закрытым базам данных погранслужбы и регулярно мониторит заблокированный в Украине ВКонтакте.
Или "ветеран АТО Маслов" это ?
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Знакомый почерк кремлеботов - "а докажите! А сам дурак!". Никто тебе ничего не собирается здесь объяснять, зелебобик, скоро сам всё почувствуешь на своей шкуре
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не "это" а "кто" я его знаю. с первых дней он на фронте.
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Вы я так понимаю тоже "ветеран" ?
Подскажите как пробить инфу по пару человеках очень интересует. Бо звонил только что к знакомым ветеранам, они сказали что я больной, откуда у них такой доступ, такую инфу могут получить только спецслужбы и то по решению суда.
Это у нас местные ветераны неправильные или недоветераны или кто врет ?
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Так зелебобики за это и голосовали !
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категорически согласен !!!

Развели срач, будто это как-то дискредитирует кандидата,

а, на самом деле - это лишний повод зебилам за него проголосовать

ибо сами такие же, только победнее.
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Санек не только поклонник рашки. Ему еще ужасно нравится Приднестровье. На ютубе есть ролик, в котором Санька остановили тамошники гайцы. Там им Санек объясняется в любви к их тьмутаракани.
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Прям по роже видно, что "новое лЕцо" пришло Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 9536
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зато ети новые Украину не продадут )(уйлу. как "крававий-барига-мародёр-алкоголик"! они её подарят.
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Українців вже майже видавили з владних коридорів , тепер громадяни землі обітованної , видавлять і із України. Нація дурнів.
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...ано русскагаварящєє?...пачіму ано?...патамушта насєлєніє...
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Грех (сидеть в контакте) он полностью искупил своей деятельностью по не допущению до влади Грановського (екснардеп БПП) і Кірша ("Народний фронт"). Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 5337
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Куницкий больше сделал для украинцев чем 90% действующих народных депутатов. Давайте уже кандидатов судить по их действиям и поступкам.
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вконтакте и на других росс ресурсах полстраны сидит. не наказуемо.
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Куницин ЗП Санек. Он больше в США ездит.
Блогер ведет разоблачительную войну с продажными гаишниками , всю дорогу , с времен Януковича. На ютуб масса его материалов. Я в ужасе от того как на него напали в пользу Грановского.
Вот откройте на ютуб и посмотрите его работу. А затем будете вещать . кто плохой кто хороший.
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Почему то по пану Грановскому не одного обращения подобного нету. Хотя уже по полной гуляет скан паспорта с не Украинским гражданством.
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Вот многие говорят, что в "Слугу Урода" понабирали кого попало. Неправда. не кого попало. Туда целенаправленно понабирали именно ватников и украинофобов.
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"Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. "
Источник: https://censor.net.ua/v3135885

В армии Израиля служат неграждане этой страны?
Кандидат от «Слуги народа» Куницкий служил в армии Израиля.

«Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые вроде и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют.
На фото: кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении товарищей по службе в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)», - заявил Мосийчук.

Также журналисты нашли в YouTube видео, датированное 2014 годом.
Оно опубликовано одним из блогеров. На видео Куницкий подтверждает, что находится в Израиле и готовится принять присягу для прохождения службы в израильской армии.
Фото: https://zik.ua/ru/news/2019/07/03/smy_kandydat_ot_slugy_naroda_kunytskyy_sluzhyl_v_armyy_yzraylya_1600547
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Этот "Санек" редкая мразь. В 2014 снимал провокативные ролики на Блокпостах ВСУ И собирал лайки россиян, с унижением ВСУ. А ТЕПЕРЬ Его готовят В ДЕПУТАТЫ К ЗЕ! Правильно, рыбак рыбака видит издалека!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКандидат от "Слуги народа" по 169 округу Куницкий регулярно ездит в РФ и "тусуется ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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