 Глава Госкино обратился к Зеленскому: "Вы уже не продюсер "Сватов", а президент. Покажите, что для вас приоритет". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение Ильенко опубликовал на своей странице в youtube.

"Убежден, что вопрос сериала "Сваты" выходит за пределы юридического аспекта и лежит в моральной и политической плоскости. Поэтому я хочу обратиться к Президенту Украины: "Вы уже не продюсер "Сватов" и не его производитель. Сегодня вы Президент Украины, и именно вы должны принять решение о судьбе этого сериала и показать, что для вас приоритет - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашей страны", - сказал Ильенко.

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