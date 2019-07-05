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 Политика Украины, Общество, Шоу-бизнес
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Все про:Зеленский (2003) кино (1235) Госкино (122) Ильенко Филипп (18)

 Глава Госкино обратился к Зеленскому: "Вы уже не продюсер "Сватов", а президент. Покажите, что для вас приоритет". ВИДЕО

Глава Госкино Филипп Ильенко обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с возобновлением показа телесериала "Сваты" в украинском телеэфире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение Ильенко опубликовал на своей странице в youtube.

"Убежден, что вопрос сериала "Сваты" выходит за пределы юридического аспекта и лежит в моральной и политической плоскости. Поэтому я хочу обратиться к Президенту Украины: "Вы уже не продюсер "Сватов" и не его производитель. Сегодня вы Президент Украины, и именно вы должны принять решение о судьбе этого сериала и показать, что для вас приоритет - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашей страны", - сказал Ильенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Должны быть устранены какие-либо конфликты интересов, - глава Госкино Ильенко о будущем сотрудничестве с "Квартал-95"

Источник: https://censor.net.ua/v3135855
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и вся позиция, а точнее поза, в которую вас дебилов поставили.

Глава Госкино обратился к Зеленскому: "Вы уже не продюсер "Сватов", а президент. Покажите, что для вас приоритет" - Цензор.НЕТ 3862
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Русофобським?)) У тебе мабуть страшні борошна, що ти не можеш дивитися Свати?))
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свой приоритет зеля продал янлексу
поэтому - не задавайте дурацких вопросов
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Почему госкино в суд на 1+1 не подаёт Один суд подсуетился и снял с добронравова санкции Но есть суды высшей инстанции Затаскайте плюсы по судам А к зеле бесполезно обращаться Он в сватах в доле
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Люди, во что вы превратились? Один чиновник решил пропиариться на патриотизме, а тысячи фонтаном начали изрыгивать грязь. На то он и чиновник: "запрещаю" и "разрешаю" и полчить ... , а чтобы самому создать что-то, мозгов то нет.
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Він створив більше, ніж студія зеленського. Фільми "Плем'я" і "Донбас", створені за його сприяння (він пролобіював їх фінансову підтримку), отримали нагороди Каннського кінофестивалю. А Свати???
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это , зебил, у тебя мозгов нет, одна извилина и та прямая и ниже спины
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Всі, хто тут назвав свободівця Іллєнка порохоботом, - кацапські тролі, які не розбираються у нашій політиці. У спам і бан їх!
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Деньги приоритет. А зебилы сами придумают почему торговля на крови ЗЕро лучше ,,торговли на крови,, Пороха
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Нема ніяких зебілів, нема ніякої торгівлі на крові Зеленським.
Є сивий мародер, який купляв бізнеси на росії під час війни. І є патологічно брехливий порохоскот.
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свин, какие бизнесы на рахе купил Порошенко? Я так понимаю, ты мокша обосранная
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Только разница в том, что "торговля на крови" пр иПорошенко была с предприятиями платящими налоги в бюджет Украины, пока их не отжали орки, теперь уЗеленский озвучивает, что надо снять блокаду, хотя там уже нет украинских предприятий - все отжаты орками...
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"Сваты" станут для ЗЕБЕни "липецкой фабрикой" Очільник Держкіно звернувся до Зеленського: "Ви вже не продюсер "Сватів", а президент. Покажіть, що для вас пріоритет" - Цензор.НЕТ 9748

Поздравляю с ценным приобретением !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГлава Госкино обратился к Зеленскому: "Вы уже не продюсер "Сватов", а президент. Покажите, что для вас приоритет". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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