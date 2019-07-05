 "Фашист какой-то сел у власти, а для меня он демон кровавый", - якутский шаман идет в Москву изгонять Путина из Кремля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, Габышев считает президента России порождением тёмных сил, с которым под силу справиться только шаману.
"Он демон кровавый. Когда его не будет - будет свобода. Свобода - это самое дорогое... Хорошего, нормального человека выберете. Со всем миром который в ладу, продвинутый, современный, рыночный человек, а не наш диктатор. Фашист какой-то сел у власти", - говорит якутский шаман.
На сегодняшний день Габышев прошел около 2000 километров. В Москву планирует добраться в 2021 году.
УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК...СВОБОДНЫЙ, ПРОДВИНУТЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ...
В добрый путь, шаман!
А вот 86% Роиси и 73% Украины тупее чукчи, как оказалось.
Скорей!!!
У вас больной сбежал!!!🤣
И все ради того, чтобы с шаманом поболтать?
Ну не может 86% кацапов и 73% хохлов само решать, кто хороший, кто плохой. Этот выбор им диктует телевизор.
Выбирает на самом деле тот, кому принадлежит телевизор, а дибилы просто отдают ему свои голоса.
Поэтому зря шаман идет. Эволюция не способна сделать за несколько поколений из обезьян человеков.
Якутский шаман Александр Габышев.
честное слово все равно как за умалишенными подглядывать.....
хватит кормить московских гопников !
И быстрой дороги...
Только зря про него написали, начнется охота на него...…..
Держись шаман!