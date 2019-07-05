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 Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и необходимость перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков. ВИДЕО

Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и перепечатать бюллетени может сорвать проведение парламентских выборов в Украине.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", - подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров. На это, акцентировал внимание политик, потрачены деньги из бюджета. "Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.

Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней. "К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - заявил лидер "Слуги народа".

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"Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение. "Сегодня под угрозой выборы в Украине", - подчеркнул Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/v3135814
 
 
 Топ комментарии
 
Он думает, что это одна из технологий. И это говорит политтехнолог, который такой же херней себе на хлебушек зарабатывает.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
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Он думает, что это одна из технологий. И это говорит политтехнолог, который такой же херней себе на хлебушек зарабатывает.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
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Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки.
30 июня комиссия провела совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

иск подала Аграрная партия Украины.
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Вместо того, чтобы кормить людей правильной и полезной информацией, их не кормят, или кормят информационным и не только гавном и засоряют им мозги, а они потом так живут и распространяют это, тем самым вредя и гадя другим и соответственно залазя в духовные долги, и тот, кто в этом, как и во всём другом виноват, или к чему причастен, рано или поздно, заплатит за это соответственно! Поэтому перед тем, как сказать или сделать что-нибудь, хорошо подумайте, чтоб потом не платить... У меня есть нужные знания, большинство из них изложены на моих страницах, чтоб понять правильные и простые истины и уметь фильтровать, противостоять и защищаться от этого информационного негатива, правильно и полезно жить и тем самым творить добро и, соответственно, пополнять свой личный духовный счёт! Ищите меня в фейсбуке и в одноклассниках, Anatoliy Tal Peskov .
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Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.
В чем опасность ситуации? Парламент есть, его полномочия еще не истекли, будет работать дальше А у этих аферистов рейтинг падает, вот и вся опасность
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТребование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и необходимость перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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