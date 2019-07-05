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 Политика Украины
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Все про:Забродский (9) Станица Луганская (4)

 Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский. ВИДЕО

С тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает немало опасностей, в частности для подразделений, обороняющихся в полосе и в районе этого населенного пункта.

Об этом в эфире 1+1 рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", - сказал генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской, - заместитель командующего штаба ООС Бондарь

Забродский рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской. По его словам, существует информация, что со стороны боевиков в спешном порядке готовится железная конструкция, которая позволит быстро ввести в действие мост и форсировать реку.

"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3135812
 
   
 Топ комментарии
 
какие риски? клоун все порешает. вон как отрывается в Канаде... дел то в стране нет. и проблем нет. и скорбных дат нет. и событий скорбных не происходит.

кто нибудь слушал его реакцию на откровения бени или богдана?
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"...подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ...
Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ."
....
Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - политический аспект выполнения навязанного кремлем и меркель протокола о сдаче Украины, т.н. "минских договоренностей" . И, если Порошенко их не выполнял, то Зеро охотно выполняет и сдает страну.
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петя подписал эти все разведения. теперь расхлебывать то что он наподписывал.
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ну так может и вообще минские похерить, их тоже петя подписывал?
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Мінськими тільки сраку підтерти,бо це бумахка яка коштує меньше ніж чистий лист бумаги.
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ну ну...только альтернативы минским нет--и это скажут и в раше, и в европе, а не только в минстеце
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І у сраці))Хто їх підписав?,яку вагу мають їх підписи?
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Порошенко подписал "минскую капитуляцию" чтобы остановить наступление русских фашистов в Дебальцево, подписал под давлением Меркель и Олланда, подписал, но не выполнил. Зеро пошел в президенты именно с метой исполнить капитуляцию.
Ради этого он обещал " пожертвовать своим постом, рейтингом и популярностью..."
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но с другой стороны, если подписал в присутствии западных партнеров, то придется исполнять, иначе на зпаде Украину не поймут и скорее всего санкции отменят
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пять лет понимали а тут вдруг перестали понимать. интересно, в ком же дело?
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Можно исполнять не исполняя - так. как это виртуозно делал Порошенко.
Он не сдал страну.
Зебл\ди начинают именно с этого.
Более того они пришли ради этого
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"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут, или получаса, или часа можно занять и, соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.По его словам, украинские военные начали разбирать свои фортификации."Мы показали добрую волю. И в том числе вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.Источник: https://censor.net.ua/n3135791
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"...подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ...
Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ."
....
Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - политический аспект выполнения навязанного кремлем и меркель протокола о сдаче Украины, т.н. "минских договоренностей" . И, если Порошенко их не выполнял, то Зеро охотно выполняет и сдает страну.
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"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения (сепаров), которые в течение десяти минут, или получаса, или часа можно занять и, соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майорПо его словам, украинские военные начали разбирать свои фортификации."Мы показали добрую волю. И в том числе вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.Источник: https://censor.net.ua/n3135791
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ну вот когда займут и начнут обстрелы, тогда и поговорим, заодно будет подтверждение, что сепары обманывают и им нельзя верить
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А до сей минуты была надежда или подтверждение, что им можно и НУЖНО верить?
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а сейчас у тебя сомнения в том, что сепарам верить нельзя, отсутствуют?
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Ну так і є. Оті невеличкі покрокові просування вперед наших армійців протягом трьох останніх кроків, за які заплатило власною кров'ю багато хороших Людей, було скасовано нанівець одним рішенням політиканів.
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Миша не позорся, ты же военный, не будь за Порошенко, это падло Порошенко зарабатывало на войне, пока наши бойцы гибли. Будь человеком, выйди с этой бандитской партии.
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Барыга зарабатывал. А Сопля сдаст Украину, и заработает...
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Вони спільники.
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Они гибли за Украину, которую новая власть сдает и тем самым плюет в память бойцов.
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А что делает? Ты прикрываешься памятью бойцов, но они сражались не ради Порошенка, а ради Украины. И этот аспект ты упускаешь. Тоесть твоя тактика такая.
1. Война была из-за Порошенка. Бойцы дурачки и зря погибли. Плюешь в бойцов.
2. Порошенко плохой, а вот теперь никто гибнуть не будет.

И что это если не глумление над памятью погибших?
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какие риски? клоун все порешает. вон как отрывается в Канаде... дел то в стране нет. и проблем нет. и скорбных дат нет. и событий скорбных не происходит.

кто нибудь слушал его реакцию на откровения бени или богдана?
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Нет повести печальнее на свете,
Чем селфи зелебобок в интернете.
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нельзя верить кацапам, они не выполнят договоренности и будут этим гордиться.
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А ця говоряща голова знає що це сплановано Петром,ще у 2016 році?
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Эта "говорящая голова" хоть на мужчину похожа и воюет ЗА Украину, а не против нее, в отличии от тебя.
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Ця голова жила за рахунок бюджету десятки років,а коли почалась війна,де він був,на кухні масли гриз?Україна кормила армію 23 роки,і де той результат?На погонах?
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если точнее, при президенстве петра, планируют это все обсе
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ОБСЄ командує армією України?
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обсе--представители наших западных партнеров, ну а дальше логический ряд сам разовьешь
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В ході Війни на сході України 95-та аеромобільна бригада під командуванням Забродського виконувала задачу з блокування міст Слов'янськ та Краматорськ, захопила та утримувала важливий опорний пункт - гору Карачун.[6]
У квітні 2014 року під керівництвом полковника Забродського була відбита бойова техніка 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, що була захоплена сепаратистами у місті Слов'янськ раніше. Також у квітні при проведенні операції під його керівництвом аеромобільна група в районі населеного пункту Крива Лука не допустила відходу бойовиків на територію Російської Федерації. 23 травня особисто брав участь у розблокуванні колони 2-го батальйону 30-ї ОМБр біля Рубіжного[7].
Докладніше: Рейд 95-ї бригади
Влітку 2014 року 95-та бригада під командуванням Забродського здійснила рейд в тил супротивника. За два тижні, виконуючи бойові задачі, бригада Забродського пройшла 470 км від Слов'янська до Маріуполя, потім вздовж російсько-українського кордону, і через Луганськ повернулася до Слов'янська. На думку американського експерта Філіпа Карбера (англ. Phillip A. Karber) це був найдовший рейд збройного формування у новітній історії.[3][8]

Думается, что этот человек больше знает о том, что говорит, чем пересидевший у бабушки косарь.
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Все хотят, чтобы война побыстрее закончилась, пробуют разные варианты, чтобы было с минимальными потерями.
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а ты хочешь, что бы война закончилась на условиях Украины или засРашки?
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Да не закончится война. Это всё глупость непонятно кем выдуманная. В лучшем случае Украина сдаст еще что-то России и будет серая зона с бандитизмом и российским управлением, но сама Россия не захочет терять такой козырь.
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И серые зоны, где стоят русские войска исчезли? Или двадцать лет уже там?
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Так и я о том. Останется серая зона с риском будущего конфликта. Это называется замороженный конфликт.
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Это лучше, чем то же самое на с ежедневными трупами? Или хуже?
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Мне не улыбается, чтобы Украина сидела на пороховой бочке. Это гарантированная бедность, бандитизм и куча других проблем сейчас и в будущем. Проблемы нужно признавать и заботиться о них. Так поступает Израиль и оттого передовое государство в мире.
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Я не стратег, думаю там люди умнее и знают что делают.
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Война не закончится, так как Приднестровью уже 25 лет, Нагорному Карабаху тоже. Абхазия и Осетия идут с 1992 года. Это всё военные разработки России - создание буферной зоны вокруг России. Элемент военной защиты России. По той же причине был аннексирован Крым, так как Россия боялась что в Севастополе будет база НАТО, а это будет угрожать российским войскам на Кубани.
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так как Россия боялась что в Севастополе будет база НАТО, а это будет угрожать российским войскам на Кубани.
скорее просто не хотела утратить такую хорошую и стратегическую базу, как севастополь, были у них такие опасения после победы майдана
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У них есть стратегия. Она разработана еще с 70ых годов, а некоторые её элементы еще с 30ых. Они идут по ней с того времени и своими стратегическими интересами они поступаться не будут добровольно. Оттого и захват Крыма прошел так гладко, так как всё было по давно разработанным планам.
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Лугандонцы спят и видят, как бы провернуть массированное наступление на километр
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Подлость рашинзов общеизвестна, не сомневаюсь, что эти скоты не остановятся ни перед чем для извлечения собственной выгоды
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на эскизе проекта "ревитализации" нового места пребывания вазелина написано "Администрация президента". Не "Офис президента". Интересно - когда начали готовить этот проект? это не месяц работы

Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 3319
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Какие все умные стали , когда развели , а до этого за пять лет ещё не поняли , с кем дело имеют . И про эту " конструкцию " давно докладывали . Были бы мозги , плюнули бы на свои обязательства перед теми , кто свои никогда не выполняет , и вернулись обратно . А потом бы уже объясняли по какой причине .
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Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 752

@NashaCanada

Беларусь празднует освобождение от остатков мозга...

Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский - Цензор.НЕТ 1778
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Нельзя верить сцикливым обсе, их обдроченцы-бухари никогда на свои позиции не допускали.
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Все верно. Самый опасен враг которого ты не видишь. Теперь серую зону расширили и жди нападения вражеской ДРГ неизвестно откуда.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРазведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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