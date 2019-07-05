 Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", - сказал генерал.

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Забродский рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской. По его словам, существует информация, что со стороны боевиков в спешном порядке готовится железная конструкция, которая позволит быстро ввести в действие мост и форсировать реку.

"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ.

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