 Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", - сказал генерал.
Забродский рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской. По его словам, существует информация, что со стороны боевиков в спешном порядке готовится железная конструкция, которая позволит быстро ввести в действие мост и форсировать реку.
"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ.
Ради этого он обещал " пожертвовать своим постом, рейтингом и популярностью..."
Он не сдал страну.
Зебл\ди начинают именно с этого.
Более того они пришли ради этого
Англійський карлсон завжди там, де смерть.
Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ."
....
Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - политический аспект выполнения навязанного кремлем и меркель протокола о сдаче Украины, т.н. "минских договоренностей" . И, если Порошенко их не выполнял, то Зеро охотно выполняет и сдает страну.
1. Война была из-за Порошенка. Бойцы дурачки и зря погибли. Плюешь в бойцов.
2. Порошенко плохой, а вот теперь никто гибнуть не будет.
И что это если не глумление над памятью погибших?
кто нибудь слушал его реакцию на откровения бени или богдана?
Чем селфи зелебобок в интернете.
У квітні 2014 року під керівництвом полковника Забродського була відбита бойова техніка 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, що була захоплена сепаратистами у місті Слов'янськ раніше. Також у квітні при проведенні операції під його керівництвом аеромобільна група в районі населеного пункту Крива Лука не допустила відходу бойовиків на територію Російської Федерації. 23 травня особисто брав участь у розблокуванні колони 2-го батальйону 30-ї ОМБр біля Рубіжного[7].
Докладніше: Рейд 95-ї бригади
Влітку 2014 року 95-та бригада під командуванням Забродського здійснила рейд в тил супротивника. За два тижні, виконуючи бойові задачі, бригада Забродського пройшла 470 км від Слов'янська до Маріуполя, потім вздовж російсько-українського кордону, і через Луганськ повернулася до Слов'янська. На думку американського експерта Філіпа Карбера (англ. Phillip A. Karber) це був найдовший рейд збройного формування у новітній історії.[3][8]
Думается, что этот человек больше знает о том, что говорит, чем пересидевший у бабушки косарь.
скорее просто не хотела утратить такую хорошую и стратегическую базу, как севастополь, были у них такие опасения после победы майдана
@NashaCanada
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