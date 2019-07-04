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 Происшествия, Общество
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 "Нах#й ты меня трогаешь?!" - курьер, заехавший в переход на скутере, избил пешехода, сделавшего ему замечание. ВИДЕО

В Киеве курьер на скутере избил пешехода, который сделал ему замечание. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликован на странице проекта Киев оперативный в соцсети.

"Со слов свидетелей, парень катил по подземному переходу мопед, завёл его при выходе. К нему подошёл мужчина и начал возмущаться, что тот задымил весь переход и ударил мопедиста", - пишут активисты проета в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3135743
 
   
 Топ комментарии
 
наркокурьер ехал на Банковую.. спешил.. клиента штырит!, а тут интелеХент несЩасный замичанию делают..
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и впредь, так будет с каждым, к делает замечания курьеру-шаурмену...ибо, шаурма - это
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При ПЕПе такой х.. не было!)))
Это клоуны ЗЕ устанавливают свои порядки...
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Даже курица вышедшая в гостинный двор, почувствовала прилив свежих сил и попыталась взлететь (с)
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ЭТУ МРАЗОУТУ МОПЕДИСТА НАДО ОТМЕТЕЛИТЬ ТАК ЧТОБЫ ПРО ПЕДАЛИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАБЫЛ.



ПОДОНОК.


а самая большая вина - на полицейских. Такие мрази плодятся только от безнаказанности.
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Также надо набить морды всем псарям, псы которых не на веревках, и шуфричу.
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Порохобот на задании в рюкзаке свежие методички
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При ПЕПе такой х.. не было!)))
Это клоуны ЗЕ устанавливают свои порядки...
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Порохобот явно вырос при Порошенко и стал быдлом
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наркокурьер ехал на Банковую.. спешил.. клиента штырит!, а тут интелеХент несЩасный замичанию делают..
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и впредь, так будет с каждым, к делает замечания курьеру-шаурмену...ибо, шаурма - это
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когда уже срань парашесвиноботная повыздыхает... срань...
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там твой бог порошенко уже не работает, так шо мимо бот
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Молодець кур'єр. Товк знатно. Треба спочатку розбиратися, а потім вже звинувачувати. Але деякі екземпляри думають інакше і за це одержують по макітрі.
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Міркуй спочатку, що мелеш. На скутерах заборонено через підземний перехід. Повинен дістатися до наземного, та перевести в руках, якщо меньше 2 смуг,то може і на моторі. Згідно ПДД звістно.
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к тебе тоже это относится, думай сначала: "Со слов свидетелей, парень катил по подземному переходу мопед..."
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Еще раз повторяю, согласно ПДД, он нарушитель.
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согласно ПДД он пешеход, учи ПДД, пригодится
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а машину можно толкать через подземный переход?
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Можно. Я толкал и никто не пристал ко мне.
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А я такому как ты в морду дал и никто не пристал ко мне - значит можно было это делать.
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Да ты у нас прямо крутой! Однако я тебе не шлемом отвечу, а чем более тяжёлым.
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стиральную или швейную? конечно можно!
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Номерок наблюдаешь сзади. Категория прав А1. Какой в жопу пешеход.
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садись, два!

Пешеход - лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортных средств и не выполняющее на дороге какую-либо работу. К пешеходам приравниваются также лица, движущиеся в колесных креслах без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.



Пешеходный переход - участок проезжей части или инженерное сооружение, предназначенные для движения пешеходов через дорогу.

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"тот задымил весь переход" - это у пешехода из-под копыт дым так шёл?
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а не запрещено катить с заведенным мотором, просто быдлячество, тут спорить не о чем
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Та ти хоча би правила почитай і не ганьбися на всю державу.
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Бо він пише ж не інкогніто, а на цензорі в інтернеті. Отже, встиду того на всю країну. Бо чувак не читав правил і вступає в суперечку.
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Якщо до наземного переходу зо 2 км, то хлопець правий. І я би натовк.
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в этом случае - ты такой же гандон что и мудила мопедист.
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Да пнх. В руках вести он имеет право. Читай правила быдлан.
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Він вів в руках. Двигун не працював. Двигун завів на виході.
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сейчас некоторые ещё будут доказывать что велик и ролики тоже нельзя в переход
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если он завел двигатель так, что задымил переход - ему не то что морду\. у ему все ноги переломать надо, мразь последняя.

твари - кто таких уродов рожает и какая мразь их защищает?

у нас даже курить в переходе - норм. попробуй только замечание сделать.

страна моральных уродов. вы заслужили Зеленского и всю жопу которая тут происходит.
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Він завів двигун коли вийшов з переходу. Чукча письменник? Еге ж?
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а ничего что мопед стоит задом к переходу и весь дым пошел в переход?

это как мудилы, которые закуривают при выходе из подъезда - я же не в подъезде курю! и пох что на весь подъезд вонища.

ну о чем я - бесполезный разговор. Пока ногу или нос не сломают - не дойдет.
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У меня сосед прямо в подъезде курит возле окна. Задолбал уже.
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І до речі я терпіти не можу зелепупного.
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вся страна такая замечательная, все друг другу делают "замечания", а потом выгребают
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да, в другой стране впердолили бы пару недель в тюрьме и штуку баксов штрафа - и на всю жизнь запомнил, как мопеды возле переходов заводить.
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в другой стране - в КНДР или Сомали? возможно
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Надеюсь, этого жлоба задержали и полицию вызвали?
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Куда мир катится... Здоровые лбы проходят мимо и отворачиваются....
Неа деградация однозначно...
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Не, они хотят получить, а потом по больницам лежать и лекарства покупать..Я бы еще понял, что бы спасти кому то жизнь. Но ради того что бы разнять 2 парней?
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Вы серьезно ? Один колотит шлемом безоружного по башке.... Не ну нафиг, мордой в пол, потом разбираться...
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Та тут даже обсуждать нечего...сажусь в переполненый трамвай с полными руками и рюкзаком материалов и инструмента. опазздываю на монтаж...чучело-******* севшее с моря с коляской на меня пытается наехать..."куда лезешь со своими железяками тут ребенок...!!!!"...я ему хавало закрой и едь в такси..." ..он типа тебя "что наместе уговорить бык".. Я без слов достаю 10-ку сверло длиной 60см и готови замахиваюсь для удара..отдыхающаая падла зажухла ... хотя был такой злой что и звереныша бы его не пожалел
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Наверное размеры багажа соответствовали разрешенным габаритам и наверное заплатили 2талончика, за себя и за габаритный багаж. Ведь правда ?
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У меня пенсионный))) И приходится кататься вот таким полным по 3-5 поездок в забитом трамвае ежедевно...от этих падлюк морем пахнет. а от меня грязью пылью потом и голубиным говном с чердаков...машину мне не выделяют)))) В день 3-6 заявок
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Зависть плохой советник. Я вот по себе знаю как вкалывать надо, чтобы семью хотя бы раз в 2-3 года вывести на море. А теперь вспомните как вы могли отдыхать, уважаемый пенсионер, ну если работали конечно при совке...
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пенсионный. ааа..

оно еще и ЗА ПРОЕЗД НЕ ПЛАТИТ!!

смотрите - какое образцовое нищебродское быдло, которое ненавидит всех за то что приходится работать.

ты же работаешь - мог заплатить за проезд!! запомни своим мозжечком или что там у тебя вместо мозгов - ЭТИ КУРОРТНИКИ ТВОЙ ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЮТ!! ТЫ ИМ ДОЛЖЕН В НОГИ КЛАНЯТЬСЯ!!!
гумус ты - отходы жизнедеятельности нормальных людей. тебе место не в общественном транспорте а на помойке.
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и мать его гордится что трется голубиным говном и потом о чистых отдыхающих. а на замечание замахивается сверлом на безоружных людей.

на зону, на зону. хотя скорее тупо рано или поздно нарвется на чувака со сверлом поболе и будешь мух на больничке кормить. такая судьбы у всего гумуса.
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Брежнев - не было. Брежнев - преступник и место ему - на зоне, мужиком за воров вкалывать, два плана в день давать.

даже мозгов не хватает понять, како оно тупо и мерзко выглядит - УГРОЖАЛ МУЖИКУ С РЕБЕНКОМ ЗА ТО ЧТО ТОТ С МОРЯ ЕХАЛ А ОНО - С РАБОТЫ.

мразота, которой место тупо на зоне, даже руки о такое пачкать не хочется.

надеюсь, перед тем как на зону попасть, тебе менты все почки отобьют, чтобы ты месяц ссать не мог.
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Рюкзак конечно в руке был, а не выпирал за спиной на пол-трамвая?
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Рюкзак в руке(( в ней же перфоратор, в другой катушка кабеля...
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без разницы - твое место на зоне со сверлом твоим в сраке.

смотрите какой герой - замахнулся сверлом на безоружного человека с ребенком ЗА ЗАМЕЧАНИЕ!! они видите ли с моря - а оно с работы!

тварь ты последняя. Гумус, отходы жизнедеятельности, а не человек.
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"...сажусь в переполненый трамвай с полными руками и рюкзаком материалов и инструмента...Я без слов достаю 10-ку сверло длиной 60см и готови замахиваюсь для удара..." - Вот это дядя "заливаешь"))). P.S. Смотри, чтобы в следующий раз тебе это сверло в анус не засунули по самые гланды, замахиватель херов
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Надо молча толкать скутериста вбок и пусть едет куда вырулит.
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Навіть на наплічнику написано "Жлобо". Діду треба було хапати за ноги та валити його вниз по східцям.
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Лично меня напрягают эти курьеры глово, которые проносятся в нескольких сантиметрах от тебя. Со своими лисапедами пусть быкуют на проезжей части.
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правильно сделал...замечаниями не угрожают - жяз я тебя...
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выпустили пар.нервы не в 3.14зду.А могли бы просто пройти мимо.....
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Чинно, модно, молодежно!
Все по европейски!
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А завтра, не дай бог появиться новость, что пешеход остался инвалидом или еще хуже..... И вперед, статья даже на превышение самозащиты не тянет. А аот разбойное нападение с нанесением телеснвх повреддений.... Самое то )
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Глобо судя по всему набирают реальное быдло. А на дороге они тоже быкуют, ну наверное до того как их переедут. Вонь потом поднимут, что водители хрустика задавили, а почему-то ни слова, что эти дебилы в 90% случаях нарушают ПДД.
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После просмотра этого видео руководство компании "Гловер" наверняка добавит этому курьеру +100 в репутацию и премирует новым шлемом и желтым рюкзаком.))
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то возможно, замечание прозвучало бы как выстрел
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если бы у пенса был глок, то у работающего юноши их было бы 2, и первый все равно огреб бы шлемом по морде
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две статьи юному петуху , подземный переход является не только дорогой но и закрытое сооружение (мопед с бензом -это для умников ввыше ), я незаметил что б дед его бил ,а вот он нанес удары ..как то так ?
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в штанах проверь, то не порох тебе нагадил?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Нах#й ты меня трогаешь?!" - курьер, заехавший в переход на скутере, избил пешехода, сделавшего ему замечание. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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