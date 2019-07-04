 "Нах#й ты меня трогаешь?!" - курьер, заехавший в переход на скутере, избил пешехода, сделавшего ему замечание. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликован на странице проекта Киев оперативный в соцсети.

"Со слов свидетелей, парень катил по подземному переходу мопед, завёл его при выходе. К нему подошёл мужчина и начал возмущаться, что тот задымил весь переход и ударил мопедиста", - пишут активисты проета в комментарии к записи.

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