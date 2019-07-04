 "Нах#й ты меня трогаешь?!" - курьер, заехавший в переход на скутере, избил пешехода, сделавшего ему замечание. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликован на странице проекта Киев оперативный в соцсети.
"Со слов свидетелей, парень катил по подземному переходу мопед, завёл его при выходе. К нему подошёл мужчина и начал возмущаться, что тот задымил весь переход и ударил мопедиста", - пишут активисты проета в комментарии к записи.
ПОДОНОК.
а самая большая вина - на полицейских. Такие мрази плодятся только от безнаказанности.
Это клоуны ЗЕ устанавливают свои порядки...
Пешеход - лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортных средств и не выполняющее на дороге какую-либо работу. К пешеходам приравниваются также лица, движущиеся в колесных креслах без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.
Пешеходный переход - участок проезжей части или инженерное сооружение, предназначенные для движения пешеходов через дорогу.
твари - кто таких уродов рожает и какая мразь их защищает?
у нас даже курить в переходе - норм. попробуй только замечание сделать.
страна моральных уродов. вы заслужили Зеленского и всю жопу которая тут происходит.
это как мудилы, которые закуривают при выходе из подъезда - я же не в подъезде курю! и пох что на весь подъезд вонища.
ну о чем я - бесполезный разговор. Пока ногу или нос не сломают - не дойдет.
Неа деградация однозначно...
оно еще и ЗА ПРОЕЗД НЕ ПЛАТИТ!!
смотрите - какое образцовое нищебродское быдло, которое ненавидит всех за то что приходится работать.
ты же работаешь - мог заплатить за проезд!! запомни своим мозжечком или что там у тебя вместо мозгов - ЭТИ КУРОРТНИКИ ТВОЙ ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЮТ!! ТЫ ИМ ДОЛЖЕН В НОГИ КЛАНЯТЬСЯ!!!
гумус ты - отходы жизнедеятельности нормальных людей. тебе место не в общественном транспорте а на помойке.
на зону, на зону. хотя скорее тупо рано или поздно нарвется на чувака со сверлом поболе и будешь мух на больничке кормить. такая судьбы у всего гумуса.
даже мозгов не хватает понять, како оно тупо и мерзко выглядит - УГРОЖАЛ МУЖИКУ С РЕБЕНКОМ ЗА ТО ЧТО ТОТ С МОРЯ ЕХАЛ А ОНО - С РАБОТЫ.
мразота, которой место тупо на зоне, даже руки о такое пачкать не хочется.
надеюсь, перед тем как на зону попасть, тебе менты все почки отобьют, чтобы ты месяц ссать не мог.
смотрите какой герой - замахнулся сверлом на безоружного человека с ребенком ЗА ЗАМЕЧАНИЕ!! они видите ли с моря - а оно с работы!
тварь ты последняя. Гумус, отходы жизнедеятельности, а не человек.
Все по европейски!