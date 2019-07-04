 Студент из Африки погиб в Одессе от удара ножом в грудь: убийца задержан. ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Предварительно установлено, что 24-летний подозреваемый в ходе конфликта ударил ножом в грудь своего оппонента – 20-летнего студента из Марокко.
Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений Одессы.
Начато расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
юмор)
Вы, батенька походу патологоанатом
Во-первых, на скрепной я не был лет 30. И никакого желания не испытываю.
Во-вторых, мой сарказм был ответом на попытку (неуклюжую) чужого сарказма.
В-третьих, мигранты в евросе действительно ахреневшие, к примеру - на Монмартре толпы нигеров и азиатов шарятся и ведут себя очень разнуздано.
В-четвёртых, обидно получать ни за что по хлебалу от единомышленника.
Один иностранец захотел обмыть ступени Потемкинской лестницы, но ему не дали
После чучмека у женщины не может быть детей что ли?
И даже если так - у нас шо, очень значительный процент женщин чучмекам секс-услуги оказывают?