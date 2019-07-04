 Студент из Африки погиб в Одессе от удара ножом в грудь: убийца задержан. ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что 24-летний подозреваемый в ходе конфликта ударил ножом в грудь своего оппонента – 20-летнего студента из Марокко.

Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений Одессы.

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Начато расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.