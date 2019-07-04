 В Украине таких проектов единицы, - Филатов о стройке нового сквера. ВИДЕО

"Городская власть реконструирует здесь большую часть территории - около 2,5 га. Проведена колоссальная работа. Аналогов такому не было не только в Днепре (за всю историю), но и в Украине таких проектов, пожалуй, единицы. Когда мы откроем этот объект, жители города лично убедятся в качестве работ и использованных материалов. Делаем это на долгие годы. Поэтому предусмотрена вся инфраструктура. Этот объект находится под постоянным контролем городских служб и непосредственно мэра ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время осмотра строительства.
Сквер Прибрежный объединит в себе площадки для отдыха детей и взрослых - с зонированием. На территории будет светомузыкальный фонтан, газоны, много деревьев, водный аттракцион, карусели, достаточное количество скамеек, а также туалет. Главную аллею вдоль Набережной Победы и пешеходные дорожки устилают нескользкой гранитной плиткой.
просто думайте о своих гражданах да и все. может им это и не нужно. а нужно другое, чего киевлянам не надо.
но и о старых парках не забывайте - там армагеддон!
и не говорите мне что там все классно!
а вот озеро...Вы давно там были? оно ж смердит...и превращается в отстойник нечистот
(а я помню лебедей и уток и косяки рыб, которых все подкармливали и с берега и с пешеходного моста... и катамараны прокатные (они то может и есть... но прелести по зловонию мотаться нету).. )
а сгоревший когда-то кинотеатр... там что-то делают? а летний кинотеатр...
и еще мне кажется, что именно в этом парке не хватает фонтана... при чем такого, где могли б в жару мотаться дети (или из-под земли (как напротив гостиницы Днепропетровск) или еще лучше "пэобразной рамки" распыляющей влагу...ну то такэ ))))
При 90% износе сетей!!!!
Я ох-ю от наших мэров!
Наш Мыколаенко в Херсоне тоже 2-3 фонтана отгрохал, и говорят перед выборами перечислил в бюджет страны "лишние" местные средства!
https://gorod.dp.ua/news/161323
Ребята -разберитесь с врачами, они совсем нюх потеряли!