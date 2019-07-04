 Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Сегодня в КС проходит закрытое заседание по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Под зданием КС проходят политические акции различных политсил и общественных организаций: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Европейская солидарность", "Вільні люди", "Голос", "Общественный люстрационный комитет", "Автомайдан" и др.

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Митингующие держат флаги своих организаций и плакаты с лозунгами, а также выступают с заявлениями. Под зданием КС установлена импровизированная виселица, а на ограде - голова от памятника Ленину.

Митингующие требуют оставить закон о люстрации в силе.

Вместе с тем, между активистами националистических организаций и молодежным крылом "Европейской Солидарности" произошли стычки. В ходе выступлений активисты националистических организаций заявили, что, по их мнению, Конституционный Суд - это наследие президентства Петра Порошенко. В ответ, активисты "ЕС" попытались заглушить митингующих, включив гимн Украины. По завершению гимна, активисты националистических организаций попытались забрать колонки у активистов "ЕС", чтобы не перебивали их выступления. В результате ппроизошли стычки между митингующими. Активистов развели сотрудники правоохранительных органов. В результате пострадала партийная символика "ЕС".

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Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук