 Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Сегодня в КС проходит закрытое заседание по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Под зданием КС проходят политические акции различных политсил и общественных организаций: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Европейская солидарность", "Вільні люди", "Голос", "Общественный люстрационный комитет", "Автомайдан" и др.
Митингующие держат флаги своих организаций и плакаты с лозунгами, а также выступают с заявлениями. Под зданием КС установлена импровизированная виселица, а на ограде - голова от памятника Ленину.
Митингующие требуют оставить закон о люстрации в силе.
Вместе с тем, между активистами националистических организаций и молодежным крылом "Европейской Солидарности" произошли стычки. В ходе выступлений активисты националистических организаций заявили, что, по их мнению, Конституционный Суд - это наследие президентства Петра Порошенко. В ответ, активисты "ЕС" попытались заглушить митингующих, включив гимн Украины. По завершению гимна, активисты националистических организаций попытались забрать колонки у активистов "ЕС", чтобы не перебивали их выступления. В результате ппроизошли стычки между митингующими. Активистов развели сотрудники правоохранительных органов. В результате пострадала партийная символика "ЕС".
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Так с кем вы, товарищ Зорге ?
от єта йумар...
сейчас слуге Урода подгавкивает
ХОЧ І ВИСЛОВИВСЯ НЕТОЧНО.
точніше:
Порошенко створював Судову Систему "під Владу".Під себе.
Але "загрався",прокрався і владу про..їбав..
А Судова Система втратила "смотрящєго"(гладковського),і "пошла вразнос"
нету реформ - есть повышения цен и вротердам
как они совпали ))
(cудя по флагу)
Ну ну
****, зла не хватает.
До безобразия противно, когда на этом фоне людишки порошенка выходят с плакатами, где винят во всем Зеленского. Чьи люди расставлееы в КС?!
Президент Украины Петр Порошенко направил в Конституционный суд представление о признании неконституционным закона о лишении Януковича звание президента Украины
2015 год
или ты ему секретут? ))
https://informator.news/u-ssha-dovely-shcho-tiahnybok-pratsiuvav-na-yanukovycha-i-moskvu/
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9855104.html
https://ua24ua.net/svoboda-tyagniboka-pratsyuvala-na-yanukovicha-i-moskvu-dovedeno-amerikanskim-slidstvom/
https://politeka.net/news/politics/749297-delo-manaforta-polittehnolog-razoblachil-tajnuju-svjaz-partii-regionov-i-svobody/
ХВАТИТ? ИЛИ ПОГУГЛИТЕ?
я вам не порохоботня - любители рошена великого
Т.е., мало того, что многожёнцы-швайки рубят на вас, лохах, бабло, вы даже себе в этом признаться не хотите.
Скажите откуда у них столько бабла на партийную символику, на биг борда с портретом харьковского гопника, наркомана, борца с Мивиной Белецкого??? Откуда???
Украина нуждается в реально националистических силах, а не наемников маланского олигархата, типа Бени Коломойского!!!
Националисты это: КУН, ОУН, УНСО, Украинская Галицкая партия!
А с Нацжёнами так же всё ясно. Арсенчик себе штурмовые отряды создал.
можливо щось нове буде ще лише запропоноване..Як реакція на космополітизм Зе...
УНСО- ультра-наці..
КУН, ОУН-старі пердуни -діяспоряни.(
а у Белецкого молодые спортсмены которым все равно куда в националисты, в социалисты, в титушню от партии регионов! Они не знают что такое национализм, что такое клятва националиста, не знают идеологов украинского национализма и кроме Бандеры ни кого не знают, хотя о нем так же ни чего не знают!!!!
Нет мер цинизму и подлости.
НЕПОТРІБНА судова ЛАНКА.
прокуВортура ликвидирована
https://www.youtube.com/watch?v=zcz_t6idKaI
10 человек собралось вместе с Бутусовым.
Это Петино Шоу....
Свои же судьи что то отменяют, ... принимают....
Он заставил их работать в субботу !
Да еще бесплатно !!