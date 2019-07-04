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Все про:КС (1351) люстрация (720) митинг (2317)

 Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины проходят пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Сегодня в КС проходит закрытое заседание по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Под зданием КС проходят политические акции различных политсил и общественных организаций: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Европейская солидарность", "Вільні люди", "Голос", "Общественный люстрационный комитет", "Автомайдан" и др.

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Митингующие держат флаги своих организаций и плакаты с лозунгами, а также выступают с заявлениями. Под зданием КС установлена импровизированная виселица, а на ограде - голова от памятника Ленину.

Митингующие требуют оставить закон о люстрации в силе.

Вместе с тем, между активистами националистических организаций и молодежным крылом "Европейской Солидарности" произошли стычки. В ходе выступлений активисты националистических организаций заявили, что, по их мнению, Конституционный Суд - это наследие президентства Петра Порошенко. В ответ, активисты "ЕС" попытались заглушить митингующих, включив гимн Украины. По завершению гимна, активисты националистических организаций попытались забрать колонки у активистов "ЕС", чтобы не перебивали их выступления. В результате ппроизошли стычки между митингующими. Активистов развели сотрудники правоохранительных органов. В результате пострадала партийная символика "ЕС".

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Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 01
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 02
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 03
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 04

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 05
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 06

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 07
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 08
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 09
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 10
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 11
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 12
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 13
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 14
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 15
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 16
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 17
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 18
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 19
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 20
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 21
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 22
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 23
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 24
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 25
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 26
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 27

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 28
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 29
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 30

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 31
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 32
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 33

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3135623
 
   
 Топ комментарии
 
Вальцманские мародеры из ЕС есть, а слуг Урода не видно Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9662
Так с кем вы, товарищ Зорге ?
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Под зданием КС проходят политические акции различных политсил, среди которых нет "слуг народа", "батькивщины", "жопозажизнь" и др. подобных
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Совет форумчанПравила форума
 
харашо, шо в "пятилетку застоя" всё и всех удалось отлюстрировать, почистить и поустраивать на старых должностях. уже по новому.))
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Потому что болеют за своё, за национальное и против чужого - русского мира
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Сомневающимся: по происшедшей стычке и преидущим акциям найден, задумайтесь кто им бабки платит.
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бабки платит Москва, чтобы не допустить Слугу народа к власти
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Вальцманские мародеры из ЕС есть, а слуг Урода не видно Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9662
Так с кем вы, товарищ Зорге ?
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Для ригоаналів і камуняк мусить бути люстрація в вигляді автоматної черги. З попередньою кастрацією. Бо в інших випадках вони як пліснява - завжди будуть на тілі України вилазити. А бидлота 73% завжли тому сприятиме.
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Оставь координаты, интересное мнение.
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Я так понимаю что об этом будут молчать! Армия увидела Гидранта, и свой ноль он от армии может получить! А это будет плохо смотреться и может в дальнейшем иметь для Зе плохие перспективы!
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И чтец, и жнец, и на дуде...порохобот
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Если он это говорит то однозначно - дебил . Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9014 .
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вы преувеличиваете, Соболев обыкновенная продажная жЮлька, Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 57
сейчас слуге Урода подгавкивает
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НАВІТЬ ДЕБІЛ ( І НАВТЬ ВІД юЛЄЧКИ) ІНКОЛИ КАЖЕ ПРАВДУ.
ХОЧ І ВИСЛОВИВСЯ НЕТОЧНО.
точніше:
Порошенко створював Судову Систему "під Владу".Під себе.
Але "загрався",прокрався і владу про..їбав..
А Судова Система втратила "смотрящєго"(гладковського),і "пошла вразнос"
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и не только её остановил - практически все
нету реформ - есть повышения цен и вротердам Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 847 Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 847
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Под зданием КС проходят политические акции различных политсил, среди которых нет "слуг народа", "батькивщины", "жопозажизнь" и др. подобных
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и никакого пса и трусняковских ))
как они совпали ))
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Был обычный четверг, 4.07.2019... Хорошо физически развитые люди встречали его ударным творческим трудом, на благо Родины... АХтивисты, мля... А я в работе с 16.00, вчерашнего дня, между прочим. Ещё часа три, как минимум, если повезет...
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зебл/ди против закона о люстрации? Так прямо и скажи
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Мне- срать на всех аХтивистов-тунеядцев. На поклонников Зеленского- в том числе. И на ботов-провокаторов тупых- тоже. На тебя, то есть.
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а нам на вас - они по испиниям италиям учат нас жить на родине
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да эти крысы на VPNe сидят, шоб вконтактик и однокласснички работали.
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Срать - главное призвание кацапа. Это аксиома.
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Ты просто само говно и есть - нет смысла на тебя даже срать = зеро=ноль=пустое место бот
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на кофейных плантация Ганы не разгибаетесь ?
(cудя по флагу)
Ну ну
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Нет. На кофейных есть кому горбатиться. У меня свои дела. Ранее, кстати, и Украине полезные. Это сейчас практически вся магнезитовая руда- в Китай идет. А ранее было 50 на 50, с Украиной. Прошли те времена...
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Десь я вже це чув... А згадав - на Майдані 2013 року, тоді риги точно так говорили.
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Да ты, москалыку, банальный серун. Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 9892
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А ты, бот- сраный тупорылый ахтивист, на которого насрать- в удовольствие.
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Гарна робота сидіть в інтернеті і обливать всіх брудом ???????
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Зелебобіки за відміну закону про люстрацію? Здається, так. Серед тих, хто проти їх нема. Як не було і серед тих, хто протестував проти регістраціі кандидатами Клюєва та Шарія.
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А как можно активистом устроится работать? Хочу тоже *уи пинать
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Швабоде и её "женам" глубоко начхать на решение этого недосуда . Они вышли с единственной целью - помешать Европейской Солидарности провести митинг против реванша . Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации - Цензор.НЕТ 2819 .
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Этот отреформиррванный КС уже много чего напринимал: отмену наказания за незаконное обогащение, отмену наказания сепаров, отмену люстрации...
****, зла не хватает.
До безобразия противно, когда на этом фоне людишки порошенка выходят с плакатами, где винят во всем Зеленского. Чьи люди расставлееы в КС?!
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Совершенно верно. Дорвавшись до власти, Мальдивский Боров подал на ВР кляузу, что она незаконно лишила его шефа Януковича звания обладателя президентского золотого унитаза. Это подання, которое Свыня не отозвала до сих пор, на рассмотрении в КС. Любопытные могут в этом убедиться, посетив официальный сайт суда
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глав свин по совместительству главный рошен все ещё думает что он царь и бох ))
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таким образом, если Овоща звания не лишали, то по логике, и выборы самого Петро были незаконными.
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Акция правильная. Но что то я не вижу мальчиков - "патриотов" по вызову из организации типа гитлеровско-ремовских СА "Нацжёны" имени Арсенчика Авакова. Команды от папашки не было или на шару не работают?
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хато псы как один - вместе с главной кудрявой псиной ))
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Виноват, а вы не за фигляра Зе голосовали?
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Хочется верить, что он действительно порядна людина. Как мне кажется, из всех этих шваек, фарионов и тягныбыков он единственный производит впечатление честного человека. Но увы, к сожалению ему не светит.
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по сравнению с наследственным вором - любой член Свободы есть ангел!!!!
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Так я не сказал, что они воры. Я ясно пояснил, что они отрабатывали денежку Януковича и Кремля. Какое же это воровство? Просто бизнес на лохах.
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Так получается, что Маннафорт соврал под присягой суду США?
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он тебе лично сказал?
или ты ему секретут? ))
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жёлтая преска - я такой даже не подтираюсь - свободен как сопля в полете - скрывайся далее Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 705 Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 705
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Вам не удобно чувствовать себя лохом на котором Олежка рубил бабло с региАналов? Самокритично. Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 3997
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по себе не суди ольгинский
я вам не порохоботня - любители рошена великого Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 2945 Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 2945
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Я киевский. Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 9283
Т.е., мало того, что многожёнцы-швайки рубят на вас, лохах, бабло, вы даже себе в этом признаться не хотите. Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 4435
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и я но видно транслируем прямо с ольгино - и работаем явно в пететролях ))
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если сам лох не надо всех такими же считать - ок ))
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Нац Корпус и Свобода это не националистические организации! Нац Корпус это титушня чистой воды! Националистического в них нуль! Свобода это аферисты!
Скажите откуда у них столько бабла на партийную символику, на биг борда с портретом харьковского гопника, наркомана, борца с Мивиной Белецкого??? Откуда???

Украина нуждается в реально националистических силах, а не наемников маланского олигархата, типа Бени Коломойского!!!
Националисты это: КУН, ОУН, УНСО, Украинская Галицкая партия!
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Ну, за ВО "Свободу" даже Манафорт дал показания, что кормили их региАналы с Януковичем. И создали они их, как пугало для Юго-Востока Украины что бы загонять в электоральное стадо лохов и полудурков. Олоежка, как комсомолец, денежку исправно получал из кассы рыгов. Думаю и Московия подбрасывала.
А с Нацжёнами так же всё ясно. Арсенчик себе штурмовые отряды создал.
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Свобода в 2014 обосралась, перешла все границы, лидера телеканала на колени ставили и заставляли написать увольнительную - сюжеты такого рода с удовольствием крутили на росии. Свобода тогда ушла из политики, а теперь думает, что все забыто. Нет, народ все помнит!
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Україна потребує ЗДОРОВОГО націоналізму.
можливо щось нове буде ще лише запропоноване..Як реакція на космополітизм Зе...
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Украинская Галицкая партия -не націоналісти..

УНСО- ультра-наці..

КУН, ОУН-старі пердуни -діяспоряни.(
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КУН, ОУН это идеологические националисты!!!! У них есть идеи!

а у Белецкого молодые спортсмены которым все равно куда в националисты, в социалисты, в титушню от партии регионов! Они не знают что такое национализм, что такое клятва националиста, не знают идеологов украинского национализма и кроме Бандеры ни кого не знают, хотя о нем так же ни чего не знают!!!!
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ПЕС и вся его Ко создали проблему своими дурацкими решениями в КС (все знают, что в КС сидят люди порошенко), а теперь против себя же и вышли побастовать.
Нет мер цинизму и подлости.
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В КС из 18 судей - 4 назначил Порошенко, остальные назначены ещё при януковиче.
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муд должен быть ликвидирован
прокуВортура ликвидирована Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 2306
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можно и алкопрокувора туда же на ликвидацию
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Где Вы все были, когда КС отменил антикоррупционную статью в УК........
10 человек собралось вместе с Бутусовым.
Это Петино Шоу....
Свои же судьи что то отменяют, ... принимают....
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За что евреи ненавидят Ленина?
Он заставил их работать в субботу !
Да еще бесплатно !!

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Складаэться враження,що в КС не украинцы,а москали.
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Тобто нацлайно замовили не пікетувати КСУ, а поштурхатись з ЄС ? Очікувано.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВиселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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