 "Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Используя рельеф местности враг пытается подходить к позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Золотое противник ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяет гранаты ВОГ.

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"Наши воины всегда готовы дать достойный отпор", - добавили в пресс-центре ОС.