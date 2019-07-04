 "Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Используя рельеф местности враг пытается подходить к позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в районе населенного пункта Золотое противник ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяет гранаты ВОГ.
"Наши воины всегда готовы дать достойный отпор", - добавили в пресс-центре ОС.
В политике в последнее время тоже так..
я запутался... хз че делать.
02.07.19.Съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под обстрел украинских силовиков на западе Донецка, сообщают «Вести.Ru». Инцидент произошел в районе поселка Александровка. Журналисты поехали снимать последствия ночного и утренних обстрелов ВСУ, когда с украинской стороны опять начали стрелять из минометов. К счастью, никто из съемочной группы не пострадал.
В конце июня (29.06.19.) трое российских журналистов попали под обстрел на окраине Донецка. Тогда под огонь украинских националистов попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты.
Добро пожаловать на контракт
Так і тут... "Зеленка" і "зелёнка" - різні речі.
Давай, езжай на фронт. Одень броник на синюю рубаху, и из окопа крикни "партнёрам по переговорам" - "нада проста пиристать стриляяять !" Тьфу.