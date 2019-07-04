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 "Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС. ВИДЕО

На Донбассе противник все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Используя рельеф местности враг пытается подходить к позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Золотое противник ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяет гранаты ВОГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб

"Наши воины всегда готовы дать достойный отпор", - добавили в пресс-центре ОС.

Лупят постоянно: враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь зеленкой, - ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3135615
 
 
 Топ комментарии
 
в последнее время всё что зелёное у меня вызывает жуткое отвращение..
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...враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой".

В политике в последнее время тоже так.. "Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС - Цензор.НЕТ 7089
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Прикрываются не зеленкой а Зеленским. Межу прочем уже больше месяца как закончилась война выгодная кровавому барыге..
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в последнее время всё что зелёное у меня вызывает жуткое отвращение..
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Прикрываются не зеленкой а Зеленским. Межу прочем уже больше месяца как закончилась война выгодная кровавому барыге..
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В даному випадку тут не мали на увазі зелені насадження. 😊 А якщо серйозно, то всі поступки Зєлєнского агресору будуть лише посилювати його агресивні дії. Це, як на "нульовці". Ти відступаєш із сірої зони. Ворог це спостерігає. Спочатку на позиції, які ти залишив, заходить розвідка, щоб переконатися, що це не пастка. Потім - ДРГ, які затримуються на день-два. А потім підходять "копачі", які облаштовують позиції. І починається наступний етап ескалації - щоб змусити тебе знову відступити. І так триває доти, поки ти не продемонструємо, що відступати ти не будеш ні за яку ціну і ні за яких умов. І тоді - о, сюрприз! - становище стабілізується. І навіть обстріли припиняються.
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в детстве Фантомаса боялся... морда такая ссстрашная, ззззеленая ... сейчас зелень стала ассоциироваться с жвачными животными в стойле... в принципе, они безобидны, но в силу своей врожденной тупости могут вытоптать плодородную почву...
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...враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой".

В политике в последнее время тоже так.. "Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС - Цензор.НЕТ 7089
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ну да, теперь постоянно будут зеленкой прикрываться, даже зимой
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зеленка-зеленский-шаурма... пьетя же предупреждал!!!!
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а Мендель говорит что это вы лупите постоянно...
я запутался... хз че делать.
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и самое противное...первыми...как бы нельзя шмальнуть, хоть и видишь козломордых... (ибо часто это провокация, которую снимают рашоговносми, чтобы трубить на весь мир брехню)
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/// ...глаза и уши открыть пробовал?...цитаты из рашаговносми:
02.07.19.Съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под обстрел украинских силовиков на западе Донецка, сообщают «Вести.Ru». Инцидент произошел в районе поселка Александровка. Журналисты поехали снимать последствия ночного и утренних обстрелов ВСУ, когда с украинской стороны опять начали стрелять из минометов. К счастью, никто из съемочной группы не пострадал.
В конце июня (29.06.19.) трое российских журналистов попали под обстрел на окраине Донецка. Тогда под огонь украинских националистов попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты.
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Никто на эти рашасми внимания не обращает , если цель в пределах видимости . А этим сми нет необходимости что-то освещать правдиво , что-нибудь наплетут - сойдёт для местного и раша потребления .
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Беня Коломойский, прикрываясь зеленкой, сдает Украину путину.
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Админ! тебе большой Лайк сегодня!.. в название статьи очень точно подмечена ситуация в стране: "Враг подходит прикрываясь "зеленкой"!
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Нужно перестать стрелять в ответ
Добро пожаловать на контракт
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Прикрываются зеленкой? Ну зеленка же приказала перестать стрелять!!!
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От в тому й біда, що кацапська мова та правопис не можуть передать усіх нюансів мови... (Дав, якось, кільком "узкоязичним", на лекції по етнографії, тест - написать, російськими буквами, українські прізвища... І "україномовним" - російські прізвища, українськими... ("Узкоязичні" пробували довести, що українська мова - діалект російської...) Реготу було... Особливо, коли зачитував варіанти написання прізвища "Неїжбаба", російською... У україномовних помилок було на порядок менше...
Так і тут... "Зеленка" і "зелёнка" - різні речі.
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правдиво як в політиці, так і у війні нинішній
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Не стреляйте! Не отвечайте! Это все "Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня"
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А тем временем в Станице Луганской ,ВСУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирование.
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прикриваючись "зеленкою". - рівень тролінгу БОГ
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Лупят из артиллерии постоянно? Ето они так рузького языга хотят. А че им не лупить. Рашка поставляет оружие и боеприпасы и солдат, красный крест продукты и медикаменты и стройматериалы, Украина пенсии и воду с електроенергией. Так можно гулять вечно. Не заканчивать же им войну чтобы потом идти на работу...
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"ворог дедалі частіше підходить до українських позицій, прикриваючись...",-от так і читається "...Зеленським"
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Так выпалите посадку. Сейчас есть куча препаратов которые убивают всю зелень. С квадрокоптера распрыскали и посадки нету.
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владімір, позвони путіну і скажи, шо у всєх єсть дєті.
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Подождите , а что война" выгодная Порошенко" еще не прекратилась?
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Наш Зеленский человечек будет стоять за спинами 73 процентов, и пусть кто-то из украинских патриотов попробует стрелять в своих женщин и детей, - Путин******)
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Зелёнка это я так понимаю слова нашего Термоса Гидрантовича "Надо просто перестать стрелять"!
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Вован, харош по всяким Канадам шляться.
Давай, езжай на фронт. Одень броник на синюю рубаху, и из окопа крикни "партнёрам по переговорам" - "нада проста пиристать стриляяять !" Тьфу.
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Предлагаю ЗЕленскому поехать на передовую с женой и своим ребенком и сразу " перестать стрелять" Там "повстанец" пореченков быстро зеленскому мозги вправит. Еще можно группу поддержки туда отправить из зебилов."Луплять постійно": ворог дедалі частіше підходить до українських позицій, прикриваючись "зеленкою", - ОС - Цензор.НЕТ 4899
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Ну так напалм и зажикательные снаряды вам в руки!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Лупят постоянно": враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой", - ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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