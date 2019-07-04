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 Политика Украины, За рубежом
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 Германия и Франция голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ из-за своих национальных интересов. У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл. ВИДЕО

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл уверен, что украинская делегация должна продолжить работу в ассамблее.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, это было бы большой ошибкой – исключать себя или быть исключенными. По моему мнению, если вы терпите поражение, то это не значит, что вам конец. Но если вы опускаете руки, тогда это конец. Нам нужно оставаться и бороться за то, во что мы верим, – за права человека. Расследование о MH17, отравление Скрипаля – нам надо и дальше поднимать эти вопросы. И если и есть какая-то польза от пребывания там РФ (а я не вижу большой пользы) – то она в том, что будут их представители, которым можно задавать вопросы", – скзаал он.

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По мнению Гейла, европейские страны, которые проголосовали за возвращение РФ права голоса в ПАСЕ, отстаивают свои интересы.

"Считаю, что делегации некоторых стран (вы упомянули Германию и Францию) голосовали за свои национальные интересы. В случае Германии – за газопровод "Северный поток – 2". В случае партии Макрона – это интересы снятия санкций, чтобы вновь продавать товары России. Это, наверное, самые большие факторы. У этого нет ничего общего с правами человека и с условиями, в которых проживают люди в России, или с идеей, что у них не будет доступа к Евросуду по правам человека. Это бред, потому что фактически у них уже нет к нему доступа", – заявил политик. 

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/v3135598
 
   
 Топ комментарии
 
А что Германия и Франция должны думать про Украину? Про Украину в которой люди голосуют за клоуна и регистрирую партию шария?? Нет уж, национальные интересы, наверно важнее...
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ты украинец? или тролль из лахты?
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А чего Германия и Франция не должны думать о своих интерсах, когда Порошено думал только о личных!?
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А что Германия и Франция должны думать про Украину? Про Украину в которой люди голосуют за клоуна и регистрирую партию шария?? Нет уж, национальные интересы, наверно важнее...
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Ну да, 5 лет упорного труда соевого сделали это возможным! Спасиба пЭце!
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Сейчас президент кто? Петр Алексеевич разве?
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да! Потому что все его клерки до сих пор работают.
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Кто вашей сопле доктор, что ему так нравилось махать булавой, что в первый же час своих полномочий он объявил о роспуске ВР, а теперь бегает и просит ее согласия на увольнение Луценко и Климкина? Стратех и дипломированній юрыст! Он что-то слышал о трех ветвях власти и что они взаимно уравновешивают друг друга? Или он думал, что сможет решать свои проблемы так?
Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл - Цензор.НЕТ 1400
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дурку включил?
или это твоё состояние "нормальное"?
решётку на окнах видишь?
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включать дурочку - основной "полемический приём" у вас, лахтинские.
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мокшанин?...
ты не понимаешь просто о чём речь...
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да нет, мокшанин, скорее всего, ты.

Покажи, что не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
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к чему тут ссылка на видео 5-го канала,
который есть собственность подонка Парашенка ?
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Семен, иди поцелуй портрет Юлии Владимировны, может полегшает
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есть сомнения ? Лоллита Парашенко против ?
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Интересно, почему эту соевую мразь не банят на цензоре? Эта тварь не первый месяц тут разжигает.
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патамушта модератор от цензора - порохобот...
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а вам, деточка, не кажется, что вы оскорбляете уважаемого человека?
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Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, - наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо.
Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.
Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и его прикормленных порохоботов стал проигрыш в первом туре 31 марта.
Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания.
Суть фазы: это абсурд!, это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!
Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и … разгромное поражение!

С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева.
Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество «реваншем», угрожают президенту физической расправой, если он уступит России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас…
Что дальше?
Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.
Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.
Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзкости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.
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для них (порохоботов) выборы ещё продолжаются...
та же риторика...
те же закидоны и обвинения...
просто глупые люди...
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о боже- он посмел наехать на твою икону и у тебя сражу же пукан бомбанул
савецкий раб кинувшийся защищать своего хазяина
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"регистрирую партию шария" провёл ЦИК, созданный барыгою, где БПП и НФ играют ключевую роль...
а обязал зарегистрировать "партию шария" - Верховный суд, который имеет квоту от президента...
президентом в то время был барыга... "судьи" барыжные, что голосовали за "регистрацию" все как один назначены были по квоте барыги...
так чью команду выполняют судьи-барыги и ЦИКовцы-барыжные?
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Тоесть, по твоей зебильной логике, это Петр Алексеевич в срочном порядке приказал ЦВК и суду зарегистрировать шария? шария, которого Порох гнобил, как последнего недобитого кацапа. Семен, у меня для тебя только один рецепт:
Германия и Франция голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ из-за своих национальных интересов. У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл - Цензор.НЕТ 4141
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именно так...
для чего, спросишь...
отвечаю - для пиара перед выборами...
негодяй обыкновенный, пытается разводить неумных и лохов...
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ну тут только лоботомия поможет наверное. Семен, у меня все...
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Учи мат. част, кацапед. От БПП в ЦИК было 6 членов из 17. Чколько осталось сейчас неизвестно. А так да Петя Шария в Раду тащит? Ты с головой, вообще, дружишь?
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Пи--еть не мешки ворочать. Правда превыше всего. Перед тем как здесь лить дерьмо прочитал стенограму заседаний ЦИК. Все представители по квоте президента голосовали против регистрации шария, клюева и тп . по ВС , пока инфу не искал. И вообще Сеня, такие как ты своей ложью вносят ненависть , вражду среди украинцев, Не нарушай заповедь Господа смертный грех, не лжесвидетельствуй , тоже что и вранье.
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Оновлений Верховний суд , де 200 суддів щомісячно отримують з надбавками по 300 тисяч в місяць, обходиться нам більше ,ніж розробка Нептунів, Вільх, та іншої техніки. Чому б їм і не допустити до виборів Шарія? Так що Європа побачила наші потужні реформи і посилає нас ....
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ВС получил команду от барыги - регистрируйте...
и на этом фоне - барыга пиарится перед выборами...
подонок обыкновенный...
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так кто у нас презик???Зеля или барыга??? Зеля включил дурака и как всегда молчит,а барыга вроде уже больше месяца как безработный.Увас в головах такая каша что вам бы лучше пока в выборах не участвовать.
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у меня есть заскриненные 2 таких смачных коммента одного из известных зебобиков Цензора- где это чудо сначало пишет что "зеля должен делать все по минским соглашениям- в них все правильно написано", (с)
а потом уже в другом в другом комменте пишет что "порох сдал Украину ***** в минских соглашениях"
Жду просто подходящей возможности- макнуть его)
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_В их интересах остановить пожар Третьей Всемирной сегодня ещё в Украине, иначе они сами же сгорят в нём! Но близорукие болваны выбрали деньги, а не жизнь. Жадность фраера сгубила...
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Тогда зачем тогда это ПАСЕ? В задачах этой организации ничего про экономические интересы стран участников не сказано. Чемберчлениха напрямую торгует с парашей, трубу тянут,мало?
Германия и Франция голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ из-за своих национальных интересов. У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл - Цензор.НЕТ 3260
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Вы больны? При чем тут Порошенко? Зеленский? Или запор мыслей?
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а что Германия и Франция должны думать про сбитый рашкой боинг и отравление Скрипалей?????Думай что пишешь(если конечно не лахта)
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Пусть лучше обьяснит почему Мей тоже поддержала возвращение рашки а не кивает на других.
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Жабятники мало натерпелись позора в 2 мировую?
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О да, они натерпелись, так натерпелись, что стали передовой страной Европы. А недострана "Пабедитель" живет на уровне 45го года в разрухе и дермище!!!
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А чего Германия и Франция не должны думать о своих интерсах, когда Порошено думал только о личных!?
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в чем он думал о своих интересах? он лично потерял в деньгах ,за 5 лет, 40% своего состояния - факт - а у тебя - методичка цапская - как тебе не стыдно?
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все это надо доказывать - слова - а по факту все как с Яценюком - его обвинили ,а не чего не было - он ушел и даже не извинились - а это была спец операция цапов ,как и с Порохом - всех кто мешает цапам - обливают грязью,за нефтедоллары и у нас и в Европе - и ты работаешь против своей страны - противно это
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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я тебе уже об этом писал - почему ты опять это тут тулишь - или уже под этим ником другой человек? только такое объяснение - не совести ,ни чести - современные иуды
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І що вже й розлідували, й суд виніс рішення? Германия и Франция голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ из-за своих национальных интересов. У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл - Цензор.НЕТ 6310 Що там зі свинарчуками?
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Е:сли насрали на принципиальный принцип функционирования ПАСЕ то это уже не пасе а какой то клуб по интересам,междусобойчик с другими принципами
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Не з шмарклею Україні відстоювати свої інтереси.
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Насправді Україні у ПАСЄ вже нема чого робити, бо ми самі плануємо порушувати права людини.
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Нас имеют ,а нам надо расслабиться. Где-то так.
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совершенно прав мужик, британцы всегда были здравомыслящими, их не так просто запугать, купить и развести, как Францию и Германию, там главное деньги - или национальные интересы, кому как нравится..., недаром бритты хотят выйти из этого болота..., а я их поначалу не поняла...
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минские сливалы Украины в числе самых большиж членососов рашиста...и скорее всего минский сходняк ,был организован рашистом ,и были им подобраны и проплачены его исполнители...на все про все рашист отвел подельникам пяток лет...
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Вот пусть и дро...чат в ПАСЕ вместе с Россиянами!!! И путина портрет повешают-для стимуляции простаты!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГермания и Франция голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ из-за своих национальных интересов. У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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