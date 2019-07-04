 Германия и Франция голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ из-за своих национальных интересов. У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл. ВИДЕО

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, это было бы большой ошибкой – исключать себя или быть исключенными. По моему мнению, если вы терпите поражение, то это не значит, что вам конец. Но если вы опускаете руки, тогда это конец. Нам нужно оставаться и бороться за то, во что мы верим, – за права человека. Расследование о MH17, отравление Скрипаля – нам надо и дальше поднимать эти вопросы. И если и есть какая-то польза от пребывания там РФ (а я не вижу большой пользы) – то она в том, что будут их представители, которым можно задавать вопросы", – скзаал он.
По мнению Гейла, европейские страны, которые проголосовали за возвращение РФ права голоса в ПАСЕ, отстаивают свои интересы.
"Считаю, что делегации некоторых стран (вы упомянули Германию и Францию) голосовали за свои национальные интересы. В случае Германии – за газопровод "Северный поток – 2". В случае партии Макрона – это интересы снятия санкций, чтобы вновь продавать товары России. Это, наверное, самые большие факторы. У этого нет ничего общего с правами человека и с условиями, в которых проживают люди в России, или с идеей, что у них не будет доступа к Евросуду по правам человека. Это бред, потому что фактически у них уже нет к нему доступа", – заявил политик.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
или это твоё состояние "нормальное"?
решётку на окнах видишь?
ты не понимаешь просто о чём речь...
Покажи, что не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
который есть собственность подонка Парашенка ?
Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, - наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо.
Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.
Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и его прикормленных порохоботов стал проигрыш в первом туре 31 марта.
Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания.
Суть фазы: это абсурд!, это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!
Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и … разгромное поражение!
С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева.
Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество «реваншем», угрожают президенту физической расправой, если он уступит России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас…
Что дальше?
Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.
Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.
Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзкости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.
та же риторика...
те же закидоны и обвинения...
просто глупые люди...
савецкий раб кинувшийся защищать своего хазяина
а обязал зарегистрировать "партию шария" - Верховный суд, который имеет квоту от президента...
президентом в то время был барыга... "судьи" барыжные, что голосовали за "регистрацию" все как один назначены были по квоте барыги...
так чью команду выполняют судьи-барыги и ЦИКовцы-барыжные?
для чего, спросишь...
отвечаю - для пиара перед выборами...
негодяй обыкновенный, пытается разводить неумных и лохов...
и на этом фоне - барыга пиарится перед выборами...
подонок обыкновенный...
а потом уже в другом в другом комменте пишет что "порох сдал Украину ***** в минских соглашениях"
Жду просто подходящей возможности- макнуть его)