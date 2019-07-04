 Германия и Франция голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ из-за своих национальных интересов. У этого нет ничего общего с правами человека. Это бред, - глава британской делегации Гейл. ВИДЕО

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, это было бы большой ошибкой – исключать себя или быть исключенными. По моему мнению, если вы терпите поражение, то это не значит, что вам конец. Но если вы опускаете руки, тогда это конец. Нам нужно оставаться и бороться за то, во что мы верим, – за права человека. Расследование о MH17, отравление Скрипаля – нам надо и дальше поднимать эти вопросы. И если и есть какая-то польза от пребывания там РФ (а я не вижу большой пользы) – то она в том, что будут их представители, которым можно задавать вопросы", – скзаал он.

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По мнению Гейла, европейские страны, которые проголосовали за возвращение РФ права голоса в ПАСЕ, отстаивают свои интересы.



"Считаю, что делегации некоторых стран (вы упомянули Германию и Францию) голосовали за свои национальные интересы. В случае Германии – за газопровод "Северный поток – 2". В случае партии Макрона – это интересы снятия санкций, чтобы вновь продавать товары России. Это, наверное, самые большие факторы. У этого нет ничего общего с правами человека и с условиями, в которых проживают люди в России, или с идеей, что у них не будет доступа к Евросуду по правам человека. Это бред, потому что фактически у них уже нет к нему доступа", – заявил политик.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.