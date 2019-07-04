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 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
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 На праздновании Дня Независимости Беларуси во время салюта произошло ЧП: погибла женщина, еще несколько человек пострадали. ВИДЕО+ФОТО

Во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла женщина, есть пострадавшие. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях. Следственный комитет и Министерство обороны подтвердили информацию о произошедшем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by.

Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. Медикам спасти ее не удалось.

Очевидцы сообщают, что женщине в шею попал металлический осколок.

На праздновании Дня Независимости Беларуси во время салюта произошло ЧП: погибла женщина, еще несколько человек пострадали 01
Фото очевидца

"В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — информирует СК.

Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается.

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Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях.

На праздновании Дня Независимости Беларуси во время салюта произошло ЧП: погибла женщина, еще несколько человек пострадали 02

Известно, что проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона Минской военной комендатуры.

В распространенном Министерством обороны заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

"Пострадали 4 человека. Из них одна женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь", - сообщает Министерство обороны Беларуси.

Ведомство также указывает, что "заряды этой партии ранее уже применялись для салютов".

Источник: https://censor.net.ua/v3135592
 
 
 Топ комментарии
 
Где хуйлята там кровь и смерть
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Це не той парад, на який поїхали військові РФ, що обстрілювали Маріуполь з градів?
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Тамада веселый и конкурсы интересные. На технику безопасности видимо положили болт...
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Тамада веселый и конкурсы интересные. На технику безопасности видимо положили болт...
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Независимость не завоеванная кровью не ценится. Это жертва идолу независимости. ))
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это просто несчасный случай. такое бывает. завтра все забудут
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Рашка заряды перепутала. Не те подогнали....
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Все те... Тренуються... Їм Маріуполя виявилось замало...
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Це не той парад, на який поїхали військові РФ, що обстрілювали Маріуполь з градів?
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Стремление заработать на не качественной Китайской продукции приводит к таким тяжелым последствиям..
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што это за пиротехника такая с поражающими металлическими элементами?
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Если Вы считаете, что для таких мероприятий применяется пиротехника в виде хлопушек, или картонных коробочек- тогда ответы даст Гугл..
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Страшне, рогаті що приїхали не виключно щось "переплутали" з салютом...
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Украина прямо сейчас ведет войну за независимость с теми, от кого "не зависит" Беларусь.

Так что очень даже менее.
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За независимость или возможность транспортировки газа агрессора?
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Беларусь зависит от России. Украина - от США и Европы.
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Сочувствую пострадавшим. Может и в любом месте, не дай Бог, такое несчастье случится, но все же зря белорусы с кацапстаном связались, с кем поведешься - от того и наберешься.
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На параде использовался китайский лымузын - что, БелАЗу или минскому мотозаводу
трудно изготовить бацьк парадный кабриолет ?
Ельцин ездил на ЗиЛе - почему Лукашенко не хочет ездить на МАЗе ?
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возле речки свислоч куражилось ***** - сволоч...
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***** не признает страну Беларусь как страна , а как часть расеи, так что смерти белорусов будут только продолжатся. братьям белорусам соболезнования.
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Свято з людожером інакше закінчитися не може.
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Независимости Беларуси???!!! На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали - Цензор.НЕТ 3905

И войска страны, от которой "не зависит" Белорусь проводят парад в Белоруси.
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одну секундочку еще - не Беларусь ли кацапских военных марширует и не тех ли
немцев-якутов, шо по Украине стреляли?
ах не тех? - все вопросы отпаали....
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Все ,что связано с парашей,приносит смерть ,нищету и алкоголизм!!
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Нічого дивного самі запросили терористів на святкування свого національного свята а тепер дивуються мовляв як так можна було свято зіпсувати. Моя особиста думка, яка не потребує наукового визнання, все це диверсія ******. Тепер можна акцентувати увагу не на святі як на такому і його значенні для незалежності Білорусі, а на трагедії....
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Все Лукашенко , Путин ,Назарбаев - вообще на салюты ходить не будут!!!
Еще и запретят- а то вдруг осколок!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа праздновании Дня Независимости Беларуси во время салюта произошло ЧП: погибла женщина, еще несколько человек пострадали. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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