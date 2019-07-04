 На праздновании Дня Независимости Беларуси во время салюта произошло ЧП: погибла женщина, еще несколько человек пострадали. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by.

Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. Медикам спасти ее не удалось.

Очевидцы сообщают, что женщине в шею попал металлический осколок.



Фото очевидца

"В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — информирует СК.

Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается.

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Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях.

Известно, что проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона Минской военной комендатуры.

В распространенном Министерством обороны заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

"Пострадали 4 человека. Из них одна женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь", - сообщает Министерство обороны Беларуси.

Ведомство также указывает, что "заряды этой партии ранее уже применялись для салютов".