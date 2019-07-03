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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2827) вертолет (580) МВД (7882)

 Четвертый вертолет Н-225 SuperPuma уже на дежурстве, - Аваков. ВИДЕО

ГСЧС получила четвертый французский вертолет Н-225 SuperPuma и авиамашина уже находится на дежурстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

"Вертолетный парк МВД увеличиваем - четвертый Н-225 SuperPuma уже на дежурстве. Будет еще. Темп быстрее запланированного", - пишет он.

Четвертый вертолет Н-225 SuperPuma уже на дежурстве, - Аваков 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3135472
 
   
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И кого эти никому больше не нужные французские глючные вертики "дежурят"? Чью семью?
Зато ************ на всю голову презик евроарабов Макрон доволен. Сбагрили фуфло...
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Или возит ментовские жоппы на пикнички?
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Нам бы эскадрилию Апачей и за каждый выстрел вылет в район и наказание!
Ребята мы Украина, а они банда!!!!
А в АТБ очереди и тачки как в Ля -Бурже на автосалоне!!
У нас есть война- или у нас ....... я не знаю - шоу!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧетвертый вертолет Н-225 SuperPuma уже на дежурстве, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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