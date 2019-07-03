 Четвертый вертолет Н-225 SuperPuma уже на дежурстве, - Аваков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

"Вертолетный парк МВД увеличиваем - четвертый Н-225 SuperPuma уже на дежурстве. Будет еще. Темп быстрее запланированного", - пишет он.

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