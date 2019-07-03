 "Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки украинских воинов.

"Это за наших медиков...Точно в цель. Две птички - два гнездышка", - пишет он в комментарии к записи.

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