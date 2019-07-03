 "Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки украинских воинов.
"Это за наших медиков...Точно в цель. Две птички - два гнездышка", - пишет он в комментарии к записи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки украинских воинов.
"Это за наших медиков...Точно в цель. Две птички - два гнездышка", - пишет он в комментарии к записи.
Але навіть сотня підсмажених сепарських ратиць не вартує життя українського військогово.
Смерть ворогам.
Бийте в барабаны?!
Заждались тебя на передовой.
Но все равно молодцы.