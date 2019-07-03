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 Политика Украины, Общество
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 "Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами. ВИДЕО

Бойцы 54-й бригады уничтожили позиции российских оккупантов управляемыми ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки украинских воинов.

"Это за наших медиков...Точно в цель. Две птички - два гнездышка", - пишет он в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/v3135467
 
   
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Хоть щось..
Але навіть сотня підсмажених сепарських ратиць не вартує життя українського військогово.
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Вічна пам'ять загиблим медикам.
Смерть ворогам.
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Лупіть хлопці по кацапах щоб з них дрантя сипалось !!!
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за - это хорошо, но хорошо бы и наперед, чтобы желания расстреливать санитарные авто не было вообще...
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Песня реально на нервы действует уже. Особенно на фоне гибели и тяжелых ранений наших воинов...
Бийте в барабаны?!
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На відео твої воїни загинули та отримали поранення? Будемо бити і не тільки в барабани, сєпарок.
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Я сєпарок?! Долбо.об ти, хлопчик Саша! Перший раз тут до кого-небудь звернувся на"ти"...
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зелеботы слезами сожаления обливаются "Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами - Цензор.НЕТ 2020
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Ну,за медиков отомстили. А за Иловайск,Дебальцево когда ? Месть должна быть сокрушительной. Все заждались.
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как только вася игорь ты вступишь в ряды ВСУ и поведешь за собой на штурм Донецка.

Заждались тебя на передовой.
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зачем врать? птичка была одна, цель поражена - одна, просто видео с двух ракурсов снято, соотв 2 видео показали.

Но все равно молодцы.
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Это ж каким дебилом нужно быть...Шоб на терриконе укрепляться ))) Эпоха превосходства вершин в прошлом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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