 "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Голоса Америки" собрали их в одном видео.
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"Ми не допустимо порушень і фальсифікацій", - МВД опубликовало ролики к выборам. ВИДЕО
"Ми будемо викривати мудаків і вказувати на маніпуляції і пропаганду", - журналист Алексей Братущак анализирует фейки на телевидении. ВИДЕО
В Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТО
"Вам насрать на нас! Давайте ми вас обосцим, бл#дь, і викинемо у мусорне відро!", - "бляхеры" поймали сына Порошенко. ВИДЕО
Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. ФОТО
бЛеди когда смотрит на мемориал жертвам Голодомора
а для чого ще потрібні кловани?
Ну або у нього така місія - перетворить Україну в "квартал".
"Это какой то позор!"
Какой же он....
Соц.сети всего мира ржут над ним..., но не над его шутками....
Позор блин...