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 Политика Украины, Общество
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Все про:визит (2276) Зеленский (1982) Канада (1270) юмор (1954)

 "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в канадском Торонто на конференции по реформам использовал несколько шуток в своей речи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Голоса Америки" собрали их в одном видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3135436
 
   
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И там клоунствовал. Шопля зеленая!
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Лицо первой бЛеди когда смотрит на мемориал жертвам Голодомора
"Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 7389
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Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що в Україні шаурма смачніша!!!
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Канадська шаурма дорога для ЗЄлі?
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а той шуткує "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 9438..---ввмініть..вкімніть..ввмікніть--Україну
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бракує що--прийло літо--дівчата пороздягалися..один до одного з Януковощем "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 7064
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В Торонто як і у Києві пахне шаурмою...
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это его жена? Это многое объясняет...
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они все ЗЕ недоумки под коксом! 1 июля 2019 "Пресс-служба украинского президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну."
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Ничего, научатся - Янукович перед Ростовом тоже путал Австрию с Австралией. "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 2558
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вальцманоид, прогиб засчитан, а теперь ФАС ЮЛЬКУ))
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конечно сумма чека была поменьше! В Торонто же кокаин не подают.
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Ходил искал фонтан или рояль - так и не нашел?
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ласкаво просимо шоу квартал-95 у міжнародну політику!
а для чого ще потрібні кловани?
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Схоже зебіл до сих пір не зрозумів, що він вже не на сцені кварталу. "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 3023
Ну або у нього така місія - перетворить Україну в "квартал".
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Є...ть він клоун, як він жарти вчив на пам"ть для свої концертів, а тут промову не може своїми словами сказати.
"Это какой то позор!"
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А те, що нині діється в Україні на 55-тий день його на посаді - це вже не жарти. Це називається іншим терміном: реванш прокасапських рашистів.
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шутки у Зели тоже лучше не стали, как были ориентированы на тупеньких, так и остались...
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тупые шутки...., и это он готовил их заранее...
Какой же он....
Соц.сети всего мира ржут над ним..., но не над его шутками....
Позор блин...
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Смешной малый. Ты это, Карп, правильно миркуешь. Сгодится нам этот фраерок. (с)
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Всі гадали: де ж то Вова пропав? А Вова два дні шютки юмора репетирував.
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Посмотрел вчера выступление Вальцмана. Судя по роже чувак в диком запое. Зеленский молодец - чувство юмора имеет, в отличие от порохнявых подонков.
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Сейчас у него уже не то чувство юмора. Раньше, вот, про Украину - актрису немецких фильмов шутил, сейчас уже об Украине в Торонто. Мельчает что-то презедент, мельчает.
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Зеленский потороху раздупливается.. Нормально в Канаде время провел..Не зря и для себя и для страны.. Чем больше говорит, тем лучше
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так, нарешті зрозумів, що нічого, окрім клована, з нього не вийде і почав грати звичну для себе роль
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Блин... У ЗЕ уровень развития 5-клашки. "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 6242
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Звонок в ресторан: - Алло, можно у вас заказать столик? - Я вам еще раз повторяю, это не мебельная фабрика, мы делаем и не продаем мебель!
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Коли отримав чек... А ти думав шаурма на халяву? "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 5255 Там за все потрібно платити.
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"Приїжджайте до нас з грошима, ми готові прийняти з усіх сторін."
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31 числа каждого месяца сообщалось о обьемах звр ...прошлый месяц минус 5% ...за июнь полная тишина .....зЕбилы че молчим ?
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Ця інформація корелює з рейтингом прзта тому засекречена.
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а на войне с московией каждый день гибнут украинцы, а в Торонто шуточки юмора.
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яка війна ? вона не по плану і взагалі краще не звертати на неї уваги.
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приїхав просити грошей.. продаючи жартики "Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 4963
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Коли ми гуляли Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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