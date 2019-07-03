EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Общество
  10014  185
Все про:визит (2276) Зеленский (1982) Канада (1270) юмор (1954)

 "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в канадском Торонто на конференции по реформам использовал несколько шуток в своей речи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Голоса Америки" собрали их в одном видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3135436
 
 
 Топ комментарии
 
И там клоунствовал. Шопля зеленая!
 показать весь комментарий
 
они все ЗЕ недоумки под коксом! 1 июля 2019 "Пресс-служба украинского президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну."
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Опять по тексту,написанному не им,и шутки такие же ЗЕбильные.
 показать весь комментарий
 
 
Сам б.... и шутки ********. Ждем целования пупков новорожденных.
 показать весь комментарий
 
 
Не-не... ну винтовки, винтовки снайперские. Правда где они сейчас? Не иначе как раздали пашинским и кролям в домашние коллекции.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я смотрю многим тут нравилась хитрая, но в тоже время встревоженная рожа соевого барыги. Хитрость они не замечали, а тревогу считают проявлением патриотизма.
 показать весь комментарий
 
 
Хай(ржут)
....... - Тут отлично, английский под север, без акцента, )горжусь(
Но потом....... "Коли ми гуляли по Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 9309 "хотеть любить самку собаки, шо ты несешь по бумажке, человек, который любит мужиков, мама твоя была со мной, но не только на ********".....

О б*же, да заберите у преза эту бамашку.... Я х.з., шоп минуту не мог своими словами по-нашему, не говоря уже шо надо бы и понимать хотя бы по-англ...
Мне это как всегда, не смешно. Это попросту шапито с выездом - "куди запросять".
б*же, Овощ, верниииисььь!!11 "Коли ми гуляли по Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 1364
 показать весь комментарий
 
 
Вижу в вопросе изучения английского наш стендапер движется семимильными шагами
 показать весь комментарий
 
 
Ну не воспринимаю я Президентом это маленькое, хриплое, тупоголовое существо.
 показать весь комментарий
 
 
Убейте того кто пишет ему сценарии ! 😎 Хотя нет, будет ещё хуже ! 😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Два братика-порохоботика."Коли ми гуляли по Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 4721
 показать весь комментарий
 
 
центр тяжести фигуры тела, так сказать "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 6025
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Всі сприйняли виступ президента України оптимістично і серйозно.
І лише вітчизняні мародери та їх підстилки обісралися від істеричного сміху.
Чому? Бо істерика чекає їх і 21 липня теж. Це вони тренуються.
))
 показать весь комментарий
 
 
ага! Всего одну ошибку сделал при прочтении речи! Я бы сказал просто МО-ЛО-ТОК! "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 2597
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А эти шутки не озвучивал?... "Коли ми гуляли по Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 5919


"Коли ми гуляли по Торонто у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде - Цензор.НЕТ 1734



 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На пресконференции в Канаде унизил Трюдо: "ваш пример вдохновил меня идти в президенты". - Трюдо потомственный политик в отличии от акомпаниатора )(уем на пианино.
 показать весь комментарий
 
 
Иностранные инвесторы аж мечтают вкладывать деньги в прифронтовые города. Вот только бронежилеты оденут и броневики купят так сразу и приедут с мешками денег. Там и до войны людей убивали и грабили в том числе мусора и судьи.
 показать весь комментарий
 
да убивали,а сейчас немножко стрелять ,немножко вешать и только московской Орды
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы в истерике.
 показать весь комментарий
 
с зебилами все трудней общаться,просто иди найух
 показать весь комментарий
 
 
а это типа, как их бог истерил по поводу Климкина "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 4184
 показать весь комментарий
 
Зеля постоянно забывает, что он уже не на сцене "квартала". Пора набить татуху-напоминалку. "На животу (вот тут) набью тату"...
 показать весь комментарий
 
 
0:33 "прыйманула думка" - що це таке? "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 1349 Хто ему тексты пишет?!
 показать весь комментарий
 
 
то оно, как потомственный маланец, даже прочить нормально не в состоянии украинский текст, ясно же, что не он писал, наверное Жидков, бо и тот смог выучить украинский через пень-колоду
 показать весь комментарий
 
 
та да... Не припомню за всю историю Украины, чтобы президент не мог без писульки. "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 8288 Какой-то недоколыханный
 показать весь комментарий
 
То нада просто "увікмнути Україну".
Предыдущему вроде помогло.
 показать весь комментарий
 
 
По каким ресторанам он ходит в Киеве, шаурму возле метро покупает?
 показать весь комментарий
 
Все таки градус низький у маріонетки. В Британію (метрополію) з візитом не запросили, а лише до вшивого домініону поїхав на відвідини.
 показать весь комментарий
 
"прийманула думка" - это чмо даже по бумажке говорить по украински не научилось
 показать весь комментарий
 
 
That's it, now, in Ukranian. Чеки, Торонто, баскетбол, Киев, дайте 10 млрд. С уважением, авторский коллектив Квартал95.
 показать весь комментарий
 
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи!
 показать весь комментарий
 
Он как будто пьяный, возможно хорошо погулял в ресторане. Неужели по стопам алкаша Порошенко пошел?
 показать весь комментарий
 
Иногда мне кажется что Петя тоже наркоман.


 показать весь комментарий
 
Интересно, в какие рестораны в Киеве ходил зе, что ему чеки не давали?
А-а-а, ну да: "Ой, девчонки, к нам 95-й квартал!!!" -- кто уже тут о каких-то чеках вспоминал? Селфиться -- бегом!!! А потом чаевые считать... "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 6678
 показать весь комментарий
 
когда вижу фото Зеленского за трибуной - единственный вопрос: у него штаны сняты или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Даже его жене его шуточки уже -- тю-тю:

"Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 1142
 показать весь комментарий
 
 
еще бы во вьетнамках приперлась... А платье? Пипец...
 показать весь комментарий
 
 
как-то осунулась за месяц... Страшненькая очень "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 1231
 показать весь комментарий
 
на суде:
-за что вы убили своего мужа? он же был таким положительным и жизнерадостным человеком, постоянно шутил и рассказывал анекдоты.
-господин судья, я прожила с ним 35 лет. 35 лет он откалывал одни и те же шутки и анекдоты.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы и на этой ветке понасирали. Такая у людей работа - все обсирать. Шоколадный Барыга правил страной 5 лет. Сделал ее самой бедной страной Европы. Рождаемость в 2018 году была ниже, чем в самые тяжелые 90-е годы. Но тупым порохоботам мало. Требуют продолжения шоколадного банкета. Без корыта порохоботам тяжело.
 показать весь комментарий
 
А до барыги какая страна была самой бедной в Европе?
 показать весь комментарий
 
 
а зелеботы стараются, зелебоба отмазывают и восхваляют. Только вопрос - за какие успехи? Но то такое... на зарплате - надо отрабатывать. Только плохо получается. Отмазать такое просто невозможно. Да, зелебот? "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 2595
 показать весь комментарий
 
Обіжені виборами тіут, я так бачу, сидять на зарплаті. Усі коменти засрані четвертушками. Я ви за..али. А ще ж парламентські.
 показать весь комментарий
 
 
теперь понятно, кто *********** пишет речи "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 8991
 показать весь комментарий
 
А хай ще пожартує що до загравання з російськими окупантами... https://www.youtube.com/watch?v=XsfsE07GJ3U&t=14s
 показать весь комментарий
 
господи, яке ж воно жалюгідне! Я вже готовий виходити хочь на Майдан хочь куди завгодно, що б прибрати цє непорозуміння і повернути нашого Гетьмана назад!
 показать весь комментарий
 
Дайте вашому хетьману прізвисько Петро Іловайський. І всі біжіть на Майдан. Хай країна подивиться на дебілів шоколадних. Хай народ посміється з ідіотів.
 показать весь комментарий
 
вінторогій, припини з себе "українця" видавати - від тебе мацкалятиною за милю смердить!
 показать весь комментарий
 
 
У нас тут медиків ховають а Зе там віджартовується за океаном... Що тут сказати?! Навіть страшно уявити до чого призведе політика Зе-ко-манди у найближчі роки....
 показать весь комментарий
 
 
А от Петро Олексійович оффшори відкривав під час Іловайського котла. Завів молодих патріотів у котел, сам паради у Києві проводив, потім оффшори відкривав, а хлопців москалі порозстрілювали, або в полон захопили і знущались. Але яке йому до того діло?
 показать весь комментарий
 
та забудь уже про Пороха, недоношенный "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 4194
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботи, вам просто треба змиритись з думкою, що у вашого Бариги більше немає шансів стати президентом. Просто прийміть цю думку і вам одразу стане легше.

На наступних парламентських виборах ПЄС теж, скоріше за все, пролетить як фанера над Парижем.
 показать весь комментарий
 
 
.. Та а мы вовсе и не за "барыгу "мстим,, мы просто вас , зебилов ,презираем .
 показать весь комментарий
 
Порошенко из ЕС.
Пудрит мозги гражданам стран " золотого миллиарда".
Акт первый . Зомбирование инвесторов .

"Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 6396
 показать весь комментарий
 
Кто посмотрел? Можете пересказать в двух словах? А то страшно слушать.
 показать весь комментарий
 
 
та такэ... немного хуже, чем квартал "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді - Цензор.НЕТ 6343
 показать весь комментарий
 
може тому, що ти за нього голоував? А скільки вас таких ще по-переду!
 показать весь комментарий
 
Проспись пойди. С чего ты взял, что я за него голосовал?
 показать весь комментарий
 
Пісня для 95-го кварталу на музику "Мурки":
Якось ми із Лєнкой
Були у Торонто
Там зайшли в шікарний ресторан
Видала нам чека
Канадська падорва
І води приніс офіціянт
 показать весь комментарий
 
Поки вгодовані українські кабанчики дерибанять владу, Президентика відправили у навколосвітню еротичну подорож - щоб під ногами не плутався.
 показать весь комментарий
 
Когда выступал Порошенко!!! Я гордился своим президентом и Украиной!!!
Моя мама ,брат и мой отец!!!
Я не против 70 %населения- решили так и будет!!! У меня тоже много непнятного, по отношению к Порошенко!
Но сердцем я с ПОРОХОМ!!!! И я верю, что он честный и порядочный!!!
А пан Зеленский - лучше я помолчу- Надеюсь это так задуманно и было!!
 показать весь комментарий
 
Не скажу, что я им прям гордился, за многое, откровенно говоря, я его открыто не люблю, но он хотя бы не молол какую-то дичь, когда выступал. А это... Даже не верится, что это теперь президент Украины.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх