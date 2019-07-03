 "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Голоса Америки" собрали их в одном видео.
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"Ми не допустимо порушень і фальсифікацій", - МВД опубликовало ролики к выборам. ВИДЕО
"Ми будемо викривати мудаків і вказувати на маніпуляції і пропаганду", - журналист Алексей Братущак анализирует фейки на телевидении. ВИДЕО
В Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТО
"Вам насрать на нас! Давайте ми вас обосцим, бл#дь, і викинемо у мусорне відро!", - "бляхеры" поймали сына Порошенко. ВИДЕО
Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. ФОТО
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И там клоунствовал. Шопля зеленая!
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они все ЗЕ недоумки под коксом! 1 июля 2019 "Пресс-служба украинского президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну."
....... - Тут отлично, английский под север, без акцента, )горжусь(
Но потом....... "хотеть любить самку собаки, шо ты несешь по бумажке, человек, который любит мужиков, мама твоя была со мной, но не только на ********".....
О б*же, да заберите у преза эту бамашку.... Я х.з., шоп минуту не мог своими словами по-нашему, не говоря уже шо надо бы и понимать хотя бы по-англ...
Мне это как всегда, не смешно. Это попросту шапито с выездом - "куди запросять".
б*же, Овощ, верниииисььь!!11
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І лише вітчизняні мародери та їх підстилки обісралися від істеричного сміху.
Чому? Бо істерика чекає їх і 21 липня теж. Це вони тренуються.
))
Предыдущему вроде помогло.
А-а-а, ну да: "Ой, девчонки, к нам 95-й квартал!!!" -- кто уже тут о каких-то чеках вспоминал? Селфиться -- бегом!!! А потом чаевые считать...
-за что вы убили своего мужа? он же был таким положительным и жизнерадостным человеком, постоянно шутил и рассказывал анекдоты.
-господин судья, я прожила с ним 35 лет. 35 лет он откалывал одни и те же шутки и анекдоты.
На наступних парламентських виборах ПЄС теж, скоріше за все, пролетить як фанера над Парижем.
Пудрит мозги гражданам стран " золотого миллиарда".
Акт первый . Зомбирование инвесторов .
Якось ми із Лєнкой
Були у Торонто
Там зайшли в шікарний ресторан
Видала нам чека
Канадська падорва
І води приніс офіціянт
Моя мама ,брат и мой отец!!!
Я не против 70 %населения- решили так и будет!!! У меня тоже много непнятного, по отношению к Порошенко!
Но сердцем я с ПОРОХОМ!!!! И я верю, что он честный и порядочный!!!
А пан Зеленский - лучше я помолчу- Надеюсь это так задуманно и было!!