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 Охрана не пропустила пожарных для тушения огня на территории новостройки в Киеве. ВИДЕО

В центре Киева охрана новостройки не пропустила пожарных для ликвидации возгорания на территории строительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГСЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 10:18. Спасатели двух частей прибыли по адресу ул. Паньковская 20/82, но не смогли попасть на территорию, откуда валил дым.

"Охрана объекта пожарно-спасательные подразделения не пропустила. После выяснения обстоятельств, предварительно пожар возник на территории новостройки, горели строительные материалы (предварительно утеплитель) на площади 5 кв. м.", - сказано в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения к тушению возгорания не привлекались.

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Источник: https://censor.net.ua/v3135435
 
 
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Кошмар. Даже при хряке-мародере такого не було!!!
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если шота горит, значит это кому-нибудь надо!
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Вот она демократия по зебильному, уже и пожарных на хрен посылают......
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОхрана не пропустила пожарных для тушения огня на территории новостройки в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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