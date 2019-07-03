 В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на странице Культурно-информационного центра при посольстве Украины во Франции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"1 июля в Париже состоялся концерт "Тиха музика для роздумів" в исполнении французского пианиста Адама де Лара. Концерт проходил в рамках Международного музыкального марафона W Live в знак памяти Героя Украины Василия Слипака, погибшего 29 июня три года назад на фронте и чье имя носит теперь Культурно-информационный центр Посольства Украины во Франции", - говорится в сообщении.

На вечер пришли друзья Василия, сторонники Украины, приехал из Киева его брат Орест. Звучала музыка французских авторов Равеля, Дебюсси, а также известного современного украинского композитора В. Сильвестрова.

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Перед началом концерта выступили профессор Сорбонны Филипп де Лара, заместитель председателя Объединения украинцев во Франции Иван Пастернак, директор КИЦ Наталья Кочубей.





















Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.