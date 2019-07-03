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 Общество, За рубежом
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Все про:Герой_Украины (245) память (907) Париж (338) Слипак (16)

 В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Париже в рамках Международного музыкального марафона W Live почтили концертом память оперного певца, воина и защитника Украины Василия Слипака, погибшего в войне на Востоке Украины в 2016 году.

Об этом сообщается на странице Культурно-информационного центра при посольстве Украины во Франции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"1 июля в Париже состоялся концерт "Тиха музика для роздумів" в исполнении французского пианиста Адама де Лара. Концерт проходил в рамках Международного музыкального марафона W Live в знак памяти Героя Украины Василия Слипака, погибшего 29 июня три года назад на фронте и чье имя носит теперь Культурно-информационный центр Посольства Украины во Франции", - говорится в сообщении.

На вечер пришли друзья Василия, сторонники Украины, приехал из Киева его брат Орест. Звучала музыка французских авторов Равеля, Дебюсси, а также известного современного украинского композитора В. Сильвестрова.

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Перед началом концерта выступили профессор Сорбонны Филипп де Лара, заместитель председателя Объединения украинцев во Франции Иван Пастернак, директор КИЦ Наталья Кочубей.

В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 01
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 02
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 03
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 04
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 05
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 06
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 07
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 08
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 09
В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака 10

Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3135399
 
 
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Василий мужественный и смелый человек!!! Но смерть глупая. Войной должны военные заниматься. Певцы - петь. Шоумены - шутить, а не быть президентами...
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пидлога должна быть основой для подстилки под ноги...
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Есть еще украинцы, не то что хохло-кацапское быдло.
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Канада сделает все возможное для того, чтобы жители Донбасса с российскими паспортами не могли посетить страну. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, которое обнародовали по случаю открытия конференции по поддержке реформ в Украине.
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Вічна слава Герою.
(Хто не знав, Василь Сліпак двоюрідний брат ненависного ваті Омеляна...)
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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